Epstein-botrány: durva mulasztásokat tárt fel egy vizsgálat, a szenátor lépéseket sürget

Ron Wyden demokrata párti amerikai szenátor arra szólította fel a szövetségi hatóságokat, hogy indítsanak vizsgálatot a legnagyobb bankok ellen Jeffrey Epstein számláinak kezelése miatt. A szenátor négyéves vizsgálatának eredményei szerint több pénzintézet is megsérthette a pénzmosás elleni törvényeket, mert nem jelentették időben az elítélt szexuális bűnöző gyanús pénzmozgásait.

A kedden közzétett jelentés alapján

a Bank of America nem szűrte ki és nem jelentette Epstein 170 millió dollárnyi kifizetését

Ezekről a bank később maga is elismerte, hogy nem volt igazolható üzleti céljuk.

A Deutsche Bank több mint 250 millió dollár értékű gyanús átutalást mulasztott el időben jelezni

Ide tartoztak az oroszországi és kelet-európai nőknek teljesített kifizetéseket is.

A JPMorgan pedig több mint egymilliárd dollár értékű, Epsteinhez köthető gyanús tranzakció bejelentését késleltette.

Mindhárom bank visszautasította a vádakat. A JPMorgan szóvivője közölte, hogy a hatóságokat már 2002-től kezdve tájékoztatták a gyanús tranzakciókról az ügyfélkapcsolat teljes ideje alatt, sőt a számlák megszüntetését követően is. A Bank of America hangsúlyozta, hogy nem működött közre semmilyen jogellenes tevékenységben, míg a Deutsche Bank sajnálatát fejezte ki az Epsteinnel fenntartott korábbi kapcsolata miatt. A Reuters független forrásból nem tudta ellenőrizni a jelentésben szereplő részleteket.

Epstein 1998 és 2013 között volt a JPMorgan ügyfele, amikor is a bank megszakította vele a kapcsolatot, évekkel azután, hogy a férfi bűnösnek vallotta magát prostitúcióval kapcsolatos vádakban. A Deutsche Bank ezt követően, 2013-ban fogadta ügyfelei közé. Epstein 2019 augusztusában halt meg egy manhattani börtöncellában, miközben emberkereskedelem vádjával várta a tárgyalását; halálát a New York-i orvosszakértő öngyilkosságnak minősítette.

Wyden mellett más törvényhozók is vizsgálják Epstein Wall Street-i kapcsolatait. A képviselőház felügyeleti bizottsága a múlt hónapban hallgatta meg a Goldman Sachs egykori vezető jogászát, Kathy Ruemmlert és a Barclays korábbi vezérigazgatóját, Jes Staleyt az Epsteinnel ápolt viszonyukról. Mindketten tagadták, hogy tudomásuk lett volna Epstein bűncselekményeiről.

Az ügy a brit közéletben is nagy port kavart. András yorki herceget, III. Károly király öccsét, valamint Peter Mandelsont, az Egyesült Királyság korábbi washingtoni nagykövetét is őrizetbe vették az Epstein-üggyel összefüggésben. Andy Burnham brit miniszterelnök, aki júliusban lépett hivatalba, nyilvános vizsgálat elrendelését fontolgatja. Alex Davies-Jones áldozatvédelmi miniszter a BBC-nek elmondta, hogy a kormányfő személyesen találkozik majd Epstein áldozataival. A brit rendőrség eközben már több, a kegyvesztett finanszírozóhoz kapcsolódó ügyet vizsgál, a gyermekek szexuális bántalmazásától kezdve a nők repülőtereken keresztüli csempészésén át egészen a hivatali visszaélésig.

Forrás: Reuters

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