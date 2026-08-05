Fogyasztószereket vesz dolgozóinak az egyik amerikai nagybank

Az Egyesült Államok második legnagyobb bankja évente több mint 2 milliárd dollárt fordít munkavállalói egészségügyi ellátására, ami azt jelenti, hogy a GLP-1-készítmények önmagukban a teljes egészségügyi büdzsé közel 13 százalékát teszik ki. Moynihan kiemelte, hogy ez a tétel négy-öt évvel ezelőtt még nulláról indult.

Az Ozempic és a Wegovy típusú GLP-1-készítmények iránti kereslet szinte minden amerikai munkáltatót kihívás elé állít, mivel a kezelés betegenként évente több ezer dollárba kerül. Számos biztosítóvállalat és közszférabeli foglalkoztató korlátozta már a hozzáférést, vagy jelenleg is mérlegeli, hogy egyáltalán finanszírozni tudja-e ezeket a terápiákat.

Moynihan hozzátette, hogy a gyógyszerek finanszírozása mellett a Bank of America egészségügyi tanácsadást is nyújt a testsúlycsökkentés és az életmódváltás támogatására.

A vezérigazgató a

hosszú távú prevenciós előnyök

mellett olyan friss klinikai adatokra hivatkozott, amelyek rövidebb távú kedvező hatásokat mutatnak, többek között a szív- és érrendszeri események kockázatának csökkenését. A bank emellett méretéből fakadó alkupozícióját kihasználva igyekszik alacsonyabb árakat elérni a gyógyszergyártóknál és a gyógyszerészeti közvetítőknél.

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