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Gyanús ügyletekre derült fény: fiktív számlákkal verhették át az amerikai befektetési bankot
Bank

Gyanús ügyletekre derült fény: fiktív számlákkal verhették át az amerikai befektetési bankot

Portfolio
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A Bloomberg értesülései szerint a Jefferies amerikai befektetési bankot arról tájékoztatták, hogy a Sapphire Minmetals Corp. nevű vasérckereskedőnek nyújtott finanszírozását alátámasztó számlák egy része fiktív, ami újabb csapást jelent a pénzintézet és annak Point Bonita alapja számára.

A fiktív számlákra azután derült fény, hogy a Jefferies ellenőrizte a dokumentumok hitelességét a Vitol Groupnál

– írta a Bloomberg az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva. A Jefferies, a Vitol Group és a Sapphire Minmetals egyike sem reagált a megkeresésekre, a Reuters pedig nem tudta függetlenül megerősíteni az értesülést. A bank részvényárfolyama a hír nyomán mintegy egy százalékot esett.

A Point Bonita alap már tavaly is a figyelem középpontjába került, miután kiderült, hogy a Jefferiesnek több millió dolláros kitettsége volt a csődbe ment First Brands Group autóalkatrész-gyártóval szemben. Az eset ráirányította a befektetők figyelmét a követelésfinanszírozás kockázataira, annak ellenére, hogy ezt a hitelezési formát – mivel a hiteleket számlák fedezik – általában alacsony kockázatúnak tartják.

A Bloomberg szerint a Jefferies az elmúlt hetekben a Radiant World és a Sapphire Minmetals felé fennálló finanszírozásokat alátámasztó dokumentumokat egyaránt vizsgálta.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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