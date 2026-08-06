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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Majdnem megduplázta a profitját a bekebelezés előtt álló európai nagybank, drámai csata zajlik a háttérben
Bank

Majdnem megduplázta a profitját a bekebelezés előtt álló európai nagybank, drámai csata zajlik a háttérben

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Rekorderedményt ért el az első félévben a Commerzbank, miközben egyre sürgetőbbé válik az UniCredit általi felvásárlás kérdése – a német pénzintézet vezérigazgatója a közös felelősség fontosságát hangsúlyozta.

A német bank második negyedéves adózott eredménye

898 millió euróra ugrott, ami 94 százalékos növekedés az egy évvel korábbi 462 millió euróhoz képest

Az eredmény érdemben felülmúlta a 845 millió eurós profittal számoló elemzői konszenzust.

A pénzintézet 2026 első félévében így 2,7 milliárd eurós működési eredményt ért el, ami 14 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakéhoz képest.

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Az adózott eredmény 1,8 milliárd eurós rekordszintre emelkedett, a sajáttőke-arányos megtérülés pedig 12,6 százalékot ért el.

Mindkettő történelmi csúcsnak számít a bank történetében.

  • A bevételek 7 százalékkal, 6,5 milliárd euróra nőttek a félév során, amit elsősorban a nettó díj- és jutalékbevétel 8 százalékos bővülése hajtott.
  • A nettó kamatbevétel a lengyelországi kamatkörnyezet jelentős romlása ellenére is szinte stabil maradt.
  • A költség/bevétel arány mintegy 3 százalékpontos javulással 53 százalékra csökkent, amivel a bank már a féléves fordulóra teljesítette az egész évre kitűzött célszintjét.

Az olasz UniCredit szeretné felvásárolni a Commerzbankot, a Németország második legnagyobb bankjáért indított küzdelem az elmúlt hetekben drámai fordulatot vett. Az UniCredit 45 milliárd eurós, kéretlen felvásárlási ajánlatával egyre közelebb kerül az irányítás megszerzéséhez, miközben a Commerzbank részéről is jelezték, hogy az esetleges fúzióról szóló tárgyalások hamarosan újraindulhatnak.

Bettina Orlopp, a Commerzbank vezérigazgatója csütörtökön ugyanakkor leszögezte, hogy az UniCredit a jelentős részesedése ellenére sem dönthet "egyoldalúan alapvető strukturális kérdésekről". Mint mondta, ez a helyzet mindkét fél számára egyértelmű felelősséget teremt, ezért az üzleti modell alakításában közös elképzelésre és valamennyi érdekelt fél bevonására van szükség.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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