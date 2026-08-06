Majdnem megduplázta a profitját a bekebelezés előtt álló európai nagybank, drámai csata zajlik a háttérben

Rekorderedményt ért el az első félévben a Commerzbank, miközben egyre sürgetőbbé válik az UniCredit általi felvásárlás kérdése – a német pénzintézet vezérigazgatója a közös felelősség fontosságát hangsúlyozta.

A német bank második negyedéves adózott eredménye

898 millió euróra ugrott, ami 94 százalékos növekedés az egy évvel korábbi 462 millió euróhoz képest

Az eredmény érdemben felülmúlta a 845 millió eurós profittal számoló elemzői konszenzust.

A pénzintézet 2026 első félévében így 2,7 milliárd eurós működési eredményt ért el, ami 14 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakéhoz képest.

Az adózott eredmény 1,8 milliárd eurós rekordszintre emelkedett, a sajáttőke-arányos megtérülés pedig 12,6 százalékot ért el.

Mindkettő történelmi csúcsnak számít a bank történetében.

A bevételek 7 százalékkal, 6,5 milliárd euróra nőttek a félév során, amit elsősorban a nettó díj- és jutalékbevétel 8 százalékos bővülése hajtott.

A nettó kamatbevétel a lengyelországi kamatkörnyezet jelentős romlása ellenére is szinte stabil maradt.

A költség/bevétel arány mintegy 3 százalékpontos javulással 53 százalékra csökkent, amivel a bank már a féléves fordulóra teljesítette az egész évre kitűzött célszintjét.

Az olasz UniCredit szeretné felvásárolni a Commerzbankot, a Németország második legnagyobb bankjáért indított küzdelem az elmúlt hetekben drámai fordulatot vett. Az UniCredit 45 milliárd eurós, kéretlen felvásárlási ajánlatával egyre közelebb kerül az irányítás megszerzéséhez, miközben a Commerzbank részéről is jelezték, hogy az esetleges fúzióról szóló tárgyalások hamarosan újraindulhatnak.

Bettina Orlopp, a Commerzbank vezérigazgatója csütörtökön ugyanakkor leszögezte, hogy az UniCredit a jelentős részesedése ellenére sem dönthet "egyoldalúan alapvető strukturális kérdésekről". Mint mondta, ez a helyzet mindkét fél számára egyértelmű felelősséget teremt, ezért az üzleti modell alakításában közös elképzelésre és valamennyi érdekelt fél bevonására van szükség.

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Forrás: Reuters

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