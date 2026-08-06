Megszólaltak a bankok a hőség okozta válságról: fontos kérésük van minden lakossági és vállalati ügyfélhez

A bankok is kiveszik a részüket az önkéntes fogyasztáscsökkentésből, emellett arra kérik az ügyfeleket, hogy aki teheti, digitálisan intézze pénzügyeit – közölte a Bankszövetség.

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Az aszály és a jelenlegi hőhullám következtében rendkívül komoly kihívásokkal szembesült hazánk, a hazai bankszektor működése azonban az energiakorlátozás idején is zavartalan – írja a Bankszövetség. A tagbankok az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további, saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik

a home office lehetőségek kiterjesztése,

az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása,

a világítás és a klimatizálás ésszerű szabályozása,

a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztók korlátozása, valamint

a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése.

A pénzügyi infrastruktúra, az informatikai rendszerek és a bankbiztonság működtetése továbbra is elsőbbséget élvez – hangsúlyozzák.

A Magyar Bankszövetség egyúttal arra ösztönzi a banki ügyfeleket, hogy lehetőség szerint tudatosan tervezzék meg banki ügyeik intézését, és vegyék igénybe a digitális csatornákat, ami kényelmesebb és gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Az internet- és mobilbanki szolgáltatások, valamint a bankkártyás fizetések biztosítására a bankok továbbra is felkészültek.

A szervezet tagjai eközben továbbra is azon dolgoznak, hogy a pénzügyi szolgáltatások folyamatos és biztonságos működésének fenntartása mellett lehetőségeikhez mérten hozzájáruljanak az ország energiafelhasználásának csökkentéséhez és az ellátásbiztonság megőrzéséhez.

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