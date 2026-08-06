Paksi Atomerőmű teljesítménye

Mit jelent ez?
Összteljesítmény
0 MW 2000 MW
1. blokk
/ 500 MW
2. blokk
/ 500 MW
3. blokk
/ 500 MW
4. blokk
/ 500 MW

Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

  • Megjelenítés
Megszólaltak a bankok a hőség okozta válságról: fontos kérésük van minden lakossági és vállalati ügyfélhez
Bank

Megszólaltak a bankok a hőség okozta válságról: fontos kérésük van minden lakossági és vállalati ügyfélhez

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A bankok is kiveszik a részüket az önkéntes fogyasztáscsökkentésből, emellett arra kérik az ügyfeleket, hogy aki teheti, digitálisan intézze pénzügyeit – közölte a Bankszövetség.
Sustainable World 2026
Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

Az aszály és a jelenlegi hőhullám következtében rendkívül komoly kihívásokkal szembesült hazánk, a hazai bankszektor működése azonban az energiakorlátozás idején is zavartalan – írja a Bankszövetség. A tagbankok az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további, saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik

  • a home office lehetőségek kiterjesztése,
  • az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása,
  • a világítás és a klimatizálás ésszerű szabályozása,
  • a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztók korlátozása, valamint
  • a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése.

A pénzügyi infrastruktúra, az informatikai rendszerek és a bankbiztonság működtetése továbbra is elsőbbséget élvez – hangsúlyozzák.

A Magyar Bankszövetség egyúttal arra ösztönzi a banki ügyfeleket, hogy lehetőség szerint tudatosan tervezzék meg banki ügyeik intézését, és vegyék igénybe a digitális csatornákat, ami kényelmesebb és gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Az internet- és mobilbanki szolgáltatások, valamint a bankkártyás fizetések biztosítására a bankok továbbra is felkészültek.

A szervezet tagjai eközben továbbra is azon dolgoznak, hogy a pénzügyi szolgáltatások folyamatos és biztonságos működésének fenntartása mellett lehetőségeikhez mérten hozzájáruljanak az ország energiafelhasználásának csökkentéséhez és az ellátásbiztonság megőrzéséhez.

Még több Bank

Nagyot ugrott a profit az európai pénzügyi óriásnál, segített a javuló környezet

Majdnem megduplázta a profitját a bekebelezés előtt álló európai nagybank, drámai csata zajlik a háttérben

Fogyasztószereket vesz dolgozóinak az egyik amerikai nagybank

Kapcsolódó cikkünk

Véget érhet az extraprofitadók korszaka Magyarországon? Változásokat sürgetnek a bankvezérek

Erste-vezér: egy miniszter a szemembe mondta, hogy Magyarország ilyen, itt lejt a pálya

Címlapkép forrása: Robert Nemeti/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gyengült estére a forint
Erősen indult a nap az amerikai tőzsdéken, de lefordult a Nasdaq - Ezek mozgatták szerdán a piacokat
Fogyasztószereket vesz dolgozóinak az egyik amerikai nagybank
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility