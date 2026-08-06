Nagyot ugrott a profit az európai pénzügyi óriásnál, segített a javuló környezet

A mintegy 400 milliárd eurós eszközállománnyal rendelkező pénzintézet idén már körülbelül 11 százalékos bevételelemelkedéssel és nagyjából 7,05 milliárd eurós nettó kamatbevétellel számol. Korábbi prognózisa még legalább 9,9 százalékos bevételnövekedést és legalább 6,73 milliárd eurós nettó kamatbevételt vetített előre.
A második negyedévben a KBC 1,15 milliárd eurós nettó eredményt ért el,
ami nagyjából megfelelt a bank által gyűjtött elemzői konszenzusban szereplő 1,11 milliárd eurós várakozásnak. A pénzintézet közleménye szerint a nyereség alakulását a nettó kamatbevételek, a biztosítási bevételek, a kereskedési és valós értéken nyilvántartott eredmények, valamint a nettó díj- és jutalékbevételek emelkedése egyaránt kedvezően befolyásolta.
Az ügyfélhitelek volumene negyedéves összevetésben növekedett, miközben a hitelportfólióhoz kapcsolódó értékvesztési költségek csökkentek. A geopolitikai és makrogazdasági bizonytalanságokra képzett tartalékok az előző negyedévhez képest "jelentősen alacsonyabbak" voltak. Májusban a bank még elmaradt a profitvárakozásoktól, miután a közel-keleti konfliktusból eredő kockázatok miatt megemelte céltartalékait.
Forrás: Reuters
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