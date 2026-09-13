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Elismerte a Revolut: ügyféladatokat adott ki illetékteleneknek
Bank

Elismerte a Revolut: ügyféladatokat adott ki illetékteleneknek

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A brit Revolut fintechcég megerősítette, hogy ügyféladatok szivárogtak ki tőle, miután a cég egy kormányzati szerv hivatalos e-mail-domainjét használó, ám hamis megkeresésekre válaszolva bizalmas információkat adott ki - írja a Reuters.
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A cég közleménye szerint az incidens rendkívül kevés ügyfelet érintett, akiket már értesítettek is, a pontos számot ugyanakkor nem hozták nyilvánosságra. A Revolut szóvivője hangsúlyozta, hogy

a vállalat rendszerei és az ügyfelek pénzeszközei biztonságban vannak, nem sérültek.

A TechCrunch értesülései szerint a kiszivárgott adatok között

születési dátumok, lakcímek, e-mail-címek és telefonszámok szerepeltek,

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emellett személyazonosító okmányok – útlevelek és jogosítványok – másolatai is az illetéktelenek birtokába jutottak.

A Revolut közölte, hogy az incidens észlelése után azonnal letiltotta az érintett e-mail-címet, továbbá értesítette az illetékes kormányzati szervet, a bűnüldöző hatóságokat, valamint az adatvédelmi és pénzügyi felügyeleti szerveket.

Az eset különösen kényes időszakban érte a vállalatot, ugyanis a fizikai bankfiókokkal nem rendelkező, Európa egyik legsikeresebb fintech társaságaként számon tartott cég éppen a tőzsdei bevezetését tervezi, amellyel akár 200 milliárd dolláros cégértéket is elérhet.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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