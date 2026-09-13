Elismerte a Revolut: ügyféladatokat adott ki illetékteleneknek

A brit Revolut fintechcég megerősítette, hogy ügyféladatok szivárogtak ki tőle, miután a cég egy kormányzati szerv hivatalos e-mail-domainjét használó, ám hamis megkeresésekre válaszolva bizalmas információkat adott ki - írja a Reuters.

Banking Technology 2026 Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!

A cég közleménye szerint az incidens rendkívül kevés ügyfelet érintett, akiket már értesítettek is, a pontos számot ugyanakkor nem hozták nyilvánosságra. A Revolut szóvivője hangsúlyozta, hogy

a vállalat rendszerei és az ügyfelek pénzeszközei biztonságban vannak, nem sérültek.

A TechCrunch értesülései szerint a kiszivárgott adatok között

születési dátumok, lakcímek, e-mail-címek és telefonszámok szerepeltek,

emellett személyazonosító okmányok – útlevelek és jogosítványok – másolatai is az illetéktelenek birtokába jutottak.

A Revolut közölte, hogy az incidens észlelése után azonnal letiltotta az érintett e-mail-címet, továbbá értesítette az illetékes kormányzati szervet, a bűnüldöző hatóságokat, valamint az adatvédelmi és pénzügyi felügyeleti szerveket.

Az eset különösen kényes időszakban érte a vállalatot, ugyanis a fizikai bankfiókokkal nem rendelkező, Európa egyik legsikeresebb fintech társaságaként számon tartott cég éppen a tőzsdei bevezetését tervezi, amellyel akár 200 milliárd dolláros cégértéket is elérhet.

Címlapkép forrása: Shutterstock