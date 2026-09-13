Kegyelemdöfés a legnagyobb amerikai banktól: nincs több hitel az összeomlott AI-befektetésnek

A JPMorgan Chase megszüntette hitelezési kapcsolatát Leopold Aschenbrenner mesterséges intelligenciára szakosodott fedezeti alapjával, a Situational Awareness-szel, miután az alap tőkeáttételes AI-pozíciói súlyos veszteségeket okoztak, és a társaság az összeomlás szélére került - írja a Reuters.

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Az eredetileg az OpenAI kutatójaként ismertté vált Aschenbrenner 2024-ben indította el fedezeti alapját, amely a mesterségesintelligencia-ökoszisztéma vállalatainak részvényeire összpontosított, és kezdetben látványos hozamokat ért el. A húszas évei közepén járó alapkezelő merész, tőkeáttételes pozíciókat épített ki a chipgyártók és más, AI-hoz kapcsolódó cégek értékpapírjaiban.

Júliusban azonban a chiprészvények globális eladási hulláma pótbefizetési felhívást (margin call) váltott ki az alapnál, amelynek

portfólióértéke egyetlen hónap alatt 67 százalékkal zuhant.

Az alap kénytelen volt tőzsdei részvénypozícióinak nagy részét értékesíteni a Citadelnek, hogy elkerülje a teljes összeomlást. Aschenbrenner elismerte a befektetőknek, hogy az alap "

közelebb került a tartós tőkevesztéshez, mint ami elfogadható,

ugyanakkor hozzátette, hogy a portfólió fundamentumai továbbra is biztatóak.

A JPMorgan, amely az alap egyik fő hitelezője volt, ezt követően értesítette a Situational Awarenesst a hitelezési kapcsolat megszüntetéséről. Más Wall Street-i bankok – köztük a Goldman Sachs, a Citigroup és a Bank of America – egyelőre továbbra is brókeri szolgáltatásokat nyújtanak az alapnak, amely nemrég a New York-i székhelyű Clear Street brókercéggel is együttműködésre lépett.

A súlyos veszteségek az értékpapír-felügyelet figyelmét is felkeltették. Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) az elmúlt hónapban hivatalos megkereséseket küldött a Situational Awareness-szel együttműködő Wall Street-i bankoknak, az alap kereskedési tevékenységéről és tőkeáttétel-használatáról kérve tájékoztatást.

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