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Dúl az olasz bankháború, előremenekül a világ legöregebb bankja
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Dúl az olasz bankháború, előremenekül a világ legöregebb bankja

Portfolio
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A Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) hétfői közleményében megerősítette, hogy a Banco BPM-re és a Banca Generalira tett vételi ajánlatait akkor is fenntartja, ha az Intesa Sanpaolo felvásárolja a pénzintézetet. Az olasz bank hangsúlyozta, hogy az ajánlatok visszavonhatatlanok, és függetlenek az Intesa akvizíciós kezdeményezésétől - írja a Bloomberg.
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Az MPS számításai szerint a szeptember 11-i árfolyamok alapján

  • a Banco BPM-re tett ajánlat 3,4 százalékos, míg
  • a Banca Generalira vonatkozó 12,8 százalékos prémiumot tartalmaz.

Luigi Lovaglio vezérigazgató augusztusban jelentette be a két különálló felvásárlási ajánlatot, amelyeket a piac széles körben az Intesa Sanpaolo felvásárlási kísérletének elhárítását célzó lépésként értékelt.

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Az Intesa júniusban tett ajánlatot az MPS megvásárlására, ami tovább erősítené a pénzintézet meghatározó pozícióját az olasz piacon. A tranzakció a Mediobanca beolvasztásán keresztül bővítené a bank vagyonkezelési és befektetési banki tevékenységét, emellett jelentős kisebbségi részesedést biztosítana számára az ország legnagyobb biztosítójában, az Assicurazioni Generaliban. Az Intesa a negyedik negyedévben, a felügyeleti engedélyek megszerzése után tervezi ajánlatának elindítását. Az MPS igazgatósága formálisan ugyan nem utasította el az ajánlatot, de

kifogásolta mind a felkínált árat, mind az eszközök jelentős részének tervezett leválasztását.

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Az MPS becslései szerint a Banco BPM-mel kötendő ügyletből évi mintegy 1,4 milliárd euró adózás előtti szinergiahatás származna, míg a Banca Generali esetében ez az összeg évi nagyjából 400 millió eurót tenne ki.

Lovaglio céljainak eléréséhez először meg kell győznie saját részvényeseit arról, hogy stratégiája előnyösebb az Intesa ajánlatánál, majd a két célvállalat befektetőinek támogatását is el kell nyernie. Az MPS részvényeseinek szavazására október 29-én kerül sor.

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mps

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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