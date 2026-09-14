Dúl az olasz bankháború, előremenekül a világ legöregebb bankja

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Az MPS számításai szerint a szeptember 11-i árfolyamok alapján

a Banco BPM-re tett ajánlat 3,4 százalékos, míg

a Banca Generalira vonatkozó 12,8 százalékos prémiumot tartalmaz.

Luigi Lovaglio vezérigazgató augusztusban jelentette be a két különálló felvásárlási ajánlatot, amelyeket a piac széles körben az Intesa Sanpaolo felvásárlási kísérletének elhárítását célzó lépésként értékelt.

Az Intesa júniusban tett ajánlatot az MPS megvásárlására, ami tovább erősítené a pénzintézet meghatározó pozícióját az olasz piacon. A tranzakció a Mediobanca beolvasztásán keresztül bővítené a bank vagyonkezelési és befektetési banki tevékenységét, emellett jelentős kisebbségi részesedést biztosítana számára az ország legnagyobb biztosítójában, az Assicurazioni Generaliban. Az Intesa a negyedik negyedévben, a felügyeleti engedélyek megszerzése után tervezi ajánlatának elindítását. Az MPS igazgatósága formálisan ugyan nem utasította el az ajánlatot, de

kifogásolta mind a felkínált árat, mind az eszközök jelentős részének tervezett leválasztását.

Az MPS becslései szerint a Banco BPM-mel kötendő ügyletből évi mintegy 1,4 milliárd euró adózás előtti szinergiahatás származna, míg a Banca Generali esetében ez az összeg évi nagyjából 400 millió eurót tenne ki.

Lovaglio céljainak eléréséhez először meg kell győznie saját részvényeseit arról, hogy stratégiája előnyösebb az Intesa ajánlatánál, majd a két célvállalat befektetőinek támogatását is el kell nyernie. Az MPS részvényeseinek szavazására október 29-én kerül sor.

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