Elárulták a németek, mi a Commerzbank-felvásárlás feltétele

Lars Klingbeil német pénzügyminiszter hétfőn Berlinben fogadta Andrea Orcelt, az UniCredit vezérigazgatóját, és feltételeket szabott a Commerzbank esetleges felvásárlásához.

A német pénzügyminisztérium közleménye szerint Klingbeil több konkrét elvárást is megfogalmazott az olasz bank vezetőjével szemben. A feltételek között szerepel, hogy a Commerzbank továbbra is tőzsdén jegyzett társaság maradjon, székhelyét Frankfurt am Mainban tartsa meg, valamint folytassa a német kis- és középvállalkozások bel- és külföldi finanszírozását.

Az UniCredit már régóta érdeklődik a Commerzbank iránt, a felvásárlás ügye azonban Németországban politikailag rendkívül érzékeny kérdés.

Berlin számára kulcsfontosságú, hogy a német gazdaság gerincét adó kkv-szektor, azaz a Mittelstand hitelezése ne szenvedjen csorbát egy esetleges tulajdonosváltás miatt.

Forrás: Reuters

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