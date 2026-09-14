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Nem enged Brüsszel a nagybankoknak: egységes reformcsomag jön a kontinens pénzpiacán
Bank

Nem enged Brüsszel a nagybankoknak: egységes reformcsomag jön a kontinens pénzpiacán

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Az Európai Bizottság pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztosa elutasította a bankok azon kérését, hogy az EU pénzügyi rendszerének megerősítését célzó átfogó reformcsomagot két részre bontsák - tudósított a Bloomberg.

Maria Luis Albuquerque (címlapképünkön) a Bloomberg TV-nek adott interjújában kijelentette, hogy

Európa érdekeit egyetlen, egységes csomagban megvalósított reform szolgálja a legjobban.

Ez az elképzelések szerint

  • csökkenti az adminisztrációs terheket,
  • lebontja a határon átnyúló tevékenységek előtti akadályokat, és
  • enyhít bizonyos szabályozási előírásokat.

A biztos szerint az egyes elemek szorosan összefüggenek, ezért nem lenne célravezető a szétválasztásuk.

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Az EU, Svájc és az Egyesült Királyság tizenegy meghatározó bankjának vezérigazgatója a múlt héten azt kérte a Bizottságtól, hogy rövid távon az egyszerűsítési reformokat helyezze előtérbe, a kényesebb kérdések – például az európai betétbiztosítási rendszer – megvitatására pedig hagyjon több időt.

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Albuquerque hangsúlyozta, hogy a reformcsomag nem a bankok kedvéért készül, hanem az uniós gazdaság egésze érdekében. Szerinte az EU-t visszatartó valódi problémák elsősorban a pénzügyi piacok fragmentáltságából és az úgynevezett anyaország–fogadó ország közötti ellentétekből fakadnak,

nem pedig a jelenlegi tőkekövetelményekből – még ha azokat is egyszerűsíteni kívánják.

A biztos álláspontjában az is szerepet játszhat, hogy az Egyesült Államok a Trump-kormányzat alatt gyors ütemben lazítja a pénzügyi szabályozást és a felügyeletet, az Egyesült Királyság pedig szintén több reformot vezetett be, egyebek mellett csökkentve a bankok számára előírt tőkekövetelmények szintjét.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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