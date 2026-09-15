Európai Fedezett Kötvény Védjegyet kapott az MBH Jelzálogbank

Az MBH Jelzálogbank elnyerte az európai Fedezett Kötvény Védjegyet (Covered Bond Label), amely a nemzetközi tőkepiacon az átláthatóság és a minőség egyik legfontosabb mércéje. A pénzintézet a második magyar jelzálogbank, amely megkapta a minősítést, ezzel igazolva, hogy jelzáloglevél-programja megfelel a legmagasabb szintű európai elvárásoknak - közölte a társaság.

A védjegy odaítéléséről az Európai Jelzálogszövetség és az Európai Fedezett Kötvény Tanács (EMF-ECBC) brüsszeli, független tanácsadó testülete dönt objektív kritériumok alapján. A minősítés célja, hogy világszerte viszonyítási pontként szolgáljon a befektetők számára. A védjeggyel rendelkező kibocsátók egységes szerkezetű adatszolgáltatással teszik összehasonlíthatóvá programjaikat, ami jelentősen megkönnyíti a befektetői döntéshozatalt, és biztosítja a bank működésének igazodását a nemzetközi piaci gyakorlatokhoz.

A pénzintézet az elmúlt időszakban több sikeres nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátással bővítette külföldi befektetői körét. A megszerzett tanúsítvány hozzájárulhat a finanszírozási feltételek további javításához, valamint a másodpiaci likviditás növeléséhez, miközben garantálja az európai szabályozói elvárásoknak megfelelő adatszolgáltatást.

Az MBH Jelzálogbank 2022-ben a hazai hitelintézetek közül elsőként szerezte meg az európai Energiahatékony Jelzálog Védjegyet (EEML), amely az energiahatékony ingatlanok finanszírozását ismeri el. A két minősítés együttes megléte azt igazolja, hogy a bank működése a fenntartható finanszírozás és a nemzetközi tőkepiaci átláthatóság követelményeinek egyaránt megfelel. Az intézmény célja, hogy a harmonizált adatszolgáltatással a jövőben is stabil refinanszírozási partnerként támogassa a cégcsoport jelzáloghitelezési tevékenységét - közölték.

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