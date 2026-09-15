26°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Hitelbedőlésektől tartanak Németországban, tíz éve nem látott rekord dőlhet meg
Bank

Hitelbedőlésektől tartanak Németországban, tíz éve nem látott rekord dőlhet meg

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A legnagyobb német bankok mérlegében a nemteljesítő hitelek (NPL) állománya 2027 végére meghaladhatja az 53 milliárd eurót, ami 2016 óta a legmagasabb szintet jelentené. A pénzintézeteknek különösen a kereskedelmiingatlan-hitelezés okoz gondot, de a kkv-szektor is egyre sérülékenyebbnek tűnik - írta meg a Handelsblatt.

A Szövetségi Hitelfelvásárlási és -kezelési Szövetség (BKS) és a Frankfurt School közös felmérése szerint a megkérdezett mintegy két tucat nagybank 53,1 milliárd eurós NPL-állományra számít a jövő év végéig, ami 6 százalékos emelkedést jelent a legfrissebb adatokhoz képest. Az Európai Bankhatóság (EBA) 2026 első negyedévének végén csaknem 50 milliárd eurónyi nemteljesítő hitelt tartott nyilván a német bankoknál, nagyjából húsz pénzintézet között elosztva.

A nemteljesítési arány (NPL-ráta) a teljes hitelállományhoz képest egyelőre mindössze 1,6 százalék,

a Bain & Company tanácsadó cég ugyanakkor a kilátások romlására figyelmeztet. A német bankok hitelállományának 15 százaléka – mintegy 450 milliárd eurónyi követelés – jelenleg úgynevezett Stage 2 besorolású, vagyis megemelkedett nemfizetési kockázatot hordoz. Ez az arány az Európai Unióban a legmagasabb. A Bain szerint ehhez még recesszióra sincs szükség: ha a gazdaság csupán stagnál, az is elég ahhoz, hogy az NPL-állomány a vártnál jobban megugorjon, hiszen a Stage 2 kategóriából a nemteljesítő státuszba átcsúszó hitelek arányának egyetlen százalékpontos emelkedése matematikailag 4,5 milliárd eurós növekedést jelent.

A kereskedelmiingatlan-hitelek NPL-rátája kiemelkedően magas, legutóbb 6,8 százalékon állt Németországban.

Még több Bank

Személycseréket akar az UniCredit-vezér a gigantikus bankfúzió során

Európai Fedezett Kötvény Védjegyet kapott az MBH Jelzálogbank

Újabb súlyos csapást mért az Egyesült Államok a második legnagyobb orosz bankra

Ez jelentősen meghaladja a 4,1 százalékos uniós átlagot, és 2022 vége óta több mint a háromszorosára nőtt. A jelzálogbankokon (Pfandbriefbanken) és a tartományi bankokon (Landesbanken) keresztül a német bankrendszer az uniós átlagnál erősebben kitett ennek a szegmensnek. Az otthoni munkavégzés terjedése átalakította az irodapiaci keresletet, miközben sok ingatlan még mindig az alacsony kamatkörnyezetben kialakult értékeléssel szerepel a bankok könyveiben, ami a fixkamatperiódusok lejártával tarthatatlanná válik. Az árkorrekcióval különösen a másod- és harmadlagos lokációjú irodaportfóliók, valamint a gyengébb kiskereskedelmi ingatlanok küzdenek.

A megkérdezett bankok a kis- és középvállalati hitelezésben is több bedőlésre számítanak, a kkv-hitelek NPL-rátája a jelenlegi 4,3 százalékról 2027 végéig 5,7 százalékra emelkedhet.

A vállalati csődeljárások száma 2026 első félévében 2013 óta nem látott szintre ugrott,

a Crif hitelügynökség pedig az idei évre akár 26 ezer esetet is prognosztizál.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Követeléskezelési trendek 2026

Követeléskezelési trendek 2026

2026. szeptember 15.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Tisza-kormány: előállítottak két NER-közeli üzletembert, büntetést kapott Lázár János, feljelentés Szijjártó ellen
Személycseréket akar az UniCredit-vezér a gigantikus bankfúzió során
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility