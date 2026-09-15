Hitelbedőlésektől tartanak Németországban, tíz éve nem látott rekord dőlhet meg

A Szövetségi Hitelfelvásárlási és -kezelési Szövetség (BKS) és a Frankfurt School közös felmérése szerint a megkérdezett mintegy két tucat nagybank 53,1 milliárd eurós NPL-állományra számít a jövő év végéig, ami 6 százalékos emelkedést jelent a legfrissebb adatokhoz képest. Az Európai Bankhatóság (EBA) 2026 első negyedévének végén csaknem 50 milliárd eurónyi nemteljesítő hitelt tartott nyilván a német bankoknál, nagyjából húsz pénzintézet között elosztva.
A nemteljesítési arány (NPL-ráta) a teljes hitelállományhoz képest egyelőre mindössze 1,6 százalék,
a Bain & Company tanácsadó cég ugyanakkor a kilátások romlására figyelmeztet. A német bankok hitelállományának 15 százaléka – mintegy 450 milliárd eurónyi követelés – jelenleg úgynevezett Stage 2 besorolású, vagyis megemelkedett nemfizetési kockázatot hordoz. Ez az arány az Európai Unióban a legmagasabb. A Bain szerint ehhez még recesszióra sincs szükség: ha a gazdaság csupán stagnál, az is elég ahhoz, hogy az NPL-állomány a vártnál jobban megugorjon, hiszen a Stage 2 kategóriából a nemteljesítő státuszba átcsúszó hitelek arányának egyetlen százalékpontos emelkedése matematikailag 4,5 milliárd eurós növekedést jelent.
A kereskedelmiingatlan-hitelek NPL-rátája kiemelkedően magas, legutóbb 6,8 százalékon állt Németországban.
Ez jelentősen meghaladja a 4,1 százalékos uniós átlagot, és 2022 vége óta több mint a háromszorosára nőtt. A jelzálogbankokon (Pfandbriefbanken) és a tartományi bankokon (Landesbanken) keresztül a német bankrendszer az uniós átlagnál erősebben kitett ennek a szegmensnek. Az otthoni munkavégzés terjedése átalakította az irodapiaci keresletet, miközben sok ingatlan még mindig az alacsony kamatkörnyezetben kialakult értékeléssel szerepel a bankok könyveiben, ami a fixkamatperiódusok lejártával tarthatatlanná válik. Az árkorrekcióval különösen a másod- és harmadlagos lokációjú irodaportfóliók, valamint a gyengébb kiskereskedelmi ingatlanok küzdenek.
A megkérdezett bankok a kis- és középvállalati hitelezésben is több bedőlésre számítanak, a kkv-hitelek NPL-rátája a jelenlegi 4,3 százalékról 2027 végéig 5,7 százalékra emelkedhet.
A vállalati csődeljárások száma 2026 első félévében 2013 óta nem látott szintre ugrott,
a Crif hitelügynökség pedig az idei évre akár 26 ezer esetet is prognosztizál.
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