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Már százezrek várnak a Revolut legújabb dobására: rábólintott a hatóság az engedélyre Kolumbiában
Bank

Már százezrek várnak a Revolut legújabb dobására: rábólintott a hatóság az engedélyre Kolumbiában

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Banki működési engedélyt szerzett Kolumbiában a brit fintechóriás Revolut, amely a tervek szerint 2027-ben indítja el szolgáltatásait a dél-amerikai országban.
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A kolumbiai pénzügyi felügyelet által kiadott engedély jelentette az utolsó szabályozói mérföldkövet a cég piacra lépéséhez. A Revolut közleménye szerint további 62 millió dollárt fektet be az országban a digitális banki infrastruktúra és a pénzügyi technológiai fejlesztések bővítésébe, amivel megduplázza eredeti beruházásának összegét.

A vállalat jelenleg több mint 80 millió ügyféllel rendelkezik világszerte, Kolumbiában pedig már csaknem 200 ezren iratkoztak fel a várólistára.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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