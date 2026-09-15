Már százezrek várnak a Revolut legújabb dobására: rábólintott a hatóság az engedélyre Kolumbiában

Banki működési engedélyt szerzett Kolumbiában a brit fintechóriás Revolut, amely a tervek szerint 2027-ben indítja el szolgáltatásait a dél-amerikai országban.

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A kolumbiai pénzügyi felügyelet által kiadott engedély jelentette az utolsó szabályozói mérföldkövet a cég piacra lépéséhez. A Revolut közleménye szerint további 62 millió dollárt fektet be az országban a digitális banki infrastruktúra és a pénzügyi technológiai fejlesztések bővítésébe, amivel megduplázza eredeti beruházásának összegét.

A vállalat jelenleg több mint 80 millió ügyféllel rendelkezik világszerte, Kolumbiában pedig már csaknem 200 ezren iratkoztak fel a várólistára.

Forrás: Reuters

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