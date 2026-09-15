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Megmozdult a hatóság: tüzetesen vizsgálják a piacvezető olasz bankcsoport és riválisa egyesülését
Bank

Megmozdult a hatóság: tüzetesen vizsgálják a piacvezető olasz bankcsoport és riválisa egyesülését

Portfolio
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Az olasz versenyhatóság bejelentette, hogy vizsgálatot indított az ország legnagyobb bankja, az Intesa Sanpaolo által a Monte dei Paschi di Siena felvásárlására tett ajánlat ügyében.
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Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.
Információ és jelentkezés

A hatóság keddi tájékoztatása szerint

az eljárás célja az akvizíció banki és biztosítási piacokra gyakorolt lehetséges hatásainak felmérése mind helyi, mind országos szinten.

A vizsgálat elsősorban arra irányul, hogy az Intesa Sanpaolo és kisebb riválisa, a Monte dei Paschi di Siena egyesülése nem vezet-e a piaci verseny torzulásához az érintett szegmensekben.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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