Nagyot estek a befektetési bankok, miután megszólalt a Bank of America vezére

A Bank of America vezérigazgatója, Brian Moynihan a Barclays pénzügyi konferenciáján beszélt a hitelintézet harmadik negyedéves kilátásairól. Várakozásai szerint a befektetési banki bevételek legalább 10 százalékkal eshetnek vissza, miközben a kereskedési árbevétel stagnálni fog - írja a Reuters. Moynihan szavai után a Bank of America részvényei több mint 5%-os mínuszban zárták a hétfői kereskedést, de a Goldman Sachs is 3,7%-ot, a Morgan Stanley 3,6%-ot esett hétfőn.

Moynihan szerint a befektetési banki üzletág bevétele az idei harmadik negyedévben 1,6 és 1,8 milliárd dollár között alakulhat, szemben az egy évvel korábbi 2 milliárd dollárral. A vezérigazgató úgy fogalmazott, hogy bár

a teljes befektetési banki piac nagyjából 10 százalékos visszaesést mutat,

a Bank of America egyes, korábban aktívabb területein ennél valamivel nagyobb mértékű mérséklődés is előfordulhat. Az értékesítési és kereskedési bevételek várhatóan a tavalyi harmadik negyedéves, 5,4 milliárd dolláros szint közelében maradnak.

Moynihan kiemelte, hogy a bank tranzakciós állománya továbbra is erős, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy

az esetleges további kamatemelések visszafoghatják a finanszírozási keresletet.

A globális brókercégek arra számítanak, hogy a Fed a vártnál magasabb inflációs adatok miatt idén még tovább emelheti az irányadó kamatot.

Az amerikai gazdaság alapjairól a vezérigazgató kifejezetten pozitívan nyilatkozott, kiemelve, hogy a lakossági fogyasztás továbbra is kitart, a hitelminőség pedig régóta nem látott kedvező szinten áll.

Moynihan szavai után a Bank of America részvényei több mint 5%-os mínuszban zárták a hétfői kereskedést, de a Goldman Sachs is 3,7%-ot, a Morgan Stanley 3,6%-ot esett hétfőn.

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