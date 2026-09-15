25°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Személycseréket akar az UniCredit-vezér a gigantikus bankfúzió során
Bank

Személycseréket akar az UniCredit-vezér a gigantikus bankfúzió során

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az UniCredit vezérigazgatója, Andrea Orcel nem kívánja megtartani Bettina Orloppot a Commerzbank élén, és ellenzi, hogy a német állam két felügyelőbizottsági helyet is megőrizzen – derül ki a Reuters ügyet ismerő forrásainak beszámolójából. Az olasz nagybank a Commerzbank felügyelőbizottságának elnökét, Jens Weidmannt is leváltaná.
Future of Finance 2026
Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.
Információ és jelentkezés

Orcel hétfőn Berlinben találkozott Lars Klingbeil német pénzügyminiszterrel, amit mindkét fél "konstruktívnak" nevezett. A megbeszélés fordulópontot jelent a két éve húzódó felvásárlási csatában, miután Berlin végül nem tudta megakadályozni az ügylet végrehajtását. Az egyelőre nem világos, hogy a vezetőcserék vagy a felügyelőbizottsági helyek kérdése szóba került-e a találkozón.

A Commerzbank szóvivője visszautasította a vezetés cseréjére vonatkozó feltételezéseket. Kiemelte, hogy a Commerzbank AG igazgatósági tagjai érvényes szerződéssel rendelkeznek, a felügyelőbizottságot a közgyűlés választja meg, a stratégia tekintetében pedig teljes az összhang. Klingbeil kedden megerősítette, hogy Németország továbbra is képviseletet követel a Commerzbank felügyelőbizottságában, sőt elvárja, hogy idővel az UniCredit testületeiben is helyet kapjon.

Orcel a nyár folyamán többször jelezte, hogy

  • a Commerzbank munkavállalói képviselőivel,
  • a helyi hatóságokkal
  • és a szövetségi kormányzattal kíván tárgyalni – Orloppot és Weidmannt tudatosan kihagyva a felsorolásból.

Az olasz hitelintézet abban a helyzetben van, hogy akár rendkívüli közgyűlést is összehívhat, és új részvényesi képviselők kinevezését kezdeményezheti a Commerzbanknál.

Még több Bank

Hitelbedőlésektől tartanak Németországban, tíz éve nem látott rekord dőlhet meg

Európai Fedezett Kötvény Védjegyet kapott az MBH Jelzálogbank

Újabb súlyos csapást mért az Egyesült Államok a második legnagyobb orosz bankra

Németország a 2009-es pénzügyi válság idején szerzett jogot két felügyelőbizottsági helyre, amikor állami mentőcsomaggal segítette meg a Commerzbankot. Az állam jelenleg 13,3 százalékos részesedéssel rendelkezik, és nem egyértelmű, hogyan tudná az UniCredit megakadályozni Berlin képviseletét, amíg az részvényes marad. A német kormány a testületi helyek mellett több egyéb feltételt is szabott, köztük azt, hogy a Commerzbank maradjon tőzsdén jegyzett vállalat, tartsa meg frankfurti székhelyét, valamint belföldön és külföldön egyaránt folytassa a német középvállalatok finanszírozását.

Hónapokig tartó ellenállás után a német kormánytisztviselők és a Commerzbank vezetői enyhítettek az álláspontjukon, miután az UniCredit közel 50 százalékos részesedést halmozott fel. Az UniCredit és a Commerzbank egyesülésével

egy több mint 1300 milliárd eurós mérlegfőösszegű bankóriás jönne létre

az euróövezet két legnagyobb gazdaságában.

Kapcsolódó cikkünk

Elárulták a németek, mi a Commerzbank-felvásárlás feltétele

Zajlanak a tárgyalások a Commerzbank bekebelezéséről, kemény feltételeket szabna a német kormány

Jó hírt kapott az UniCredit az EKB-tól

Egész Európában fordulatot hozhat az UniCredit és a Commerzbank egyesülése

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Követeléskezelési trendek 2026

Követeléskezelési trendek 2026

2026. szeptember 15.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Tisza-kormány: előállítottak két NER-közeli üzletembert, büntetést kapott Lázár János, feljelentés Szijjártó ellen
Hitelbedőlésektől tartanak Németországban, tíz éve nem látott rekord dőlhet meg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility