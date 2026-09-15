Személycseréket akar az UniCredit-vezér a gigantikus bankfúzió során

Orcel hétfőn Berlinben találkozott Lars Klingbeil német pénzügyminiszterrel, amit mindkét fél "konstruktívnak" nevezett. A megbeszélés fordulópontot jelent a két éve húzódó felvásárlási csatában, miután Berlin végül nem tudta megakadályozni az ügylet végrehajtását. Az egyelőre nem világos, hogy a vezetőcserék vagy a felügyelőbizottsági helyek kérdése szóba került-e a találkozón.
A Commerzbank szóvivője visszautasította a vezetés cseréjére vonatkozó feltételezéseket. Kiemelte, hogy a Commerzbank AG igazgatósági tagjai érvényes szerződéssel rendelkeznek, a felügyelőbizottságot a közgyűlés választja meg, a stratégia tekintetében pedig teljes az összhang. Klingbeil kedden megerősítette, hogy Németország továbbra is képviseletet követel a Commerzbank felügyelőbizottságában, sőt elvárja, hogy idővel az UniCredit testületeiben is helyet kapjon.
Orcel a nyár folyamán többször jelezte, hogy
- a Commerzbank munkavállalói képviselőivel,
- a helyi hatóságokkal
- és a szövetségi kormányzattal kíván tárgyalni – Orloppot és Weidmannt tudatosan kihagyva a felsorolásból.
Az olasz hitelintézet abban a helyzetben van, hogy akár rendkívüli közgyűlést is összehívhat, és új részvényesi képviselők kinevezését kezdeményezheti a Commerzbanknál.
Németország a 2009-es pénzügyi válság idején szerzett jogot két felügyelőbizottsági helyre, amikor állami mentőcsomaggal segítette meg a Commerzbankot. Az állam jelenleg 13,3 százalékos részesedéssel rendelkezik, és nem egyértelmű, hogyan tudná az UniCredit megakadályozni Berlin képviseletét, amíg az részvényes marad. A német kormány a testületi helyek mellett több egyéb feltételt is szabott, köztük azt, hogy a Commerzbank maradjon tőzsdén jegyzett vállalat, tartsa meg frankfurti székhelyét, valamint belföldön és külföldön egyaránt folytassa a német középvállalatok finanszírozását.
Hónapokig tartó ellenállás után a német kormánytisztviselők és a Commerzbank vezetői enyhítettek az álláspontjukon, miután az UniCredit közel 50 százalékos részesedést halmozott fel. Az UniCredit és a Commerzbank egyesülésével
egy több mint 1300 milliárd eurós mérlegfőösszegű bankóriás jönne létre
az euróövezet két legnagyobb gazdaságában.
Forrás: Reuters
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