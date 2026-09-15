Személycseréket akar az UniCredit-vezér a gigantikus bankfúzió során

Az UniCredit vezérigazgatója, Andrea Orcel nem kívánja megtartani Bettina Orloppot a Commerzbank élén, és ellenzi, hogy a német állam két felügyelőbizottsági helyet is megőrizzen – derül ki a Reuters ügyet ismerő forrásainak beszámolójából. Az olasz nagybank a Commerzbank felügyelőbizottságának elnökét, Jens Weidmannt is leváltaná.

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

Orcel hétfőn Berlinben találkozott Lars Klingbeil német pénzügyminiszterrel, amit mindkét fél "konstruktívnak" nevezett. A megbeszélés fordulópontot jelent a két éve húzódó felvásárlási csatában, miután Berlin végül nem tudta megakadályozni az ügylet végrehajtását. Az egyelőre nem világos, hogy a vezetőcserék vagy a felügyelőbizottsági helyek kérdése szóba került-e a találkozón.

A Commerzbank szóvivője visszautasította a vezetés cseréjére vonatkozó feltételezéseket. Kiemelte, hogy a Commerzbank AG igazgatósági tagjai érvényes szerződéssel rendelkeznek, a felügyelőbizottságot a közgyűlés választja meg, a stratégia tekintetében pedig teljes az összhang. Klingbeil kedden megerősítette, hogy Németország továbbra is képviseletet követel a Commerzbank felügyelőbizottságában, sőt elvárja, hogy idővel az UniCredit testületeiben is helyet kapjon.

Orcel a nyár folyamán többször jelezte, hogy

a Commerzbank munkavállalói képviselőivel,

a helyi hatóságokkal

és a szövetségi kormányzattal kíván tárgyalni – Orloppot és Weidmannt tudatosan kihagyva a felsorolásból.

Az olasz hitelintézet abban a helyzetben van, hogy akár rendkívüli közgyűlést is összehívhat, és új részvényesi képviselők kinevezését kezdeményezheti a Commerzbanknál.

Németország a 2009-es pénzügyi válság idején szerzett jogot két felügyelőbizottsági helyre, amikor állami mentőcsomaggal segítette meg a Commerzbankot. Az állam jelenleg 13,3 százalékos részesedéssel rendelkezik, és nem egyértelmű, hogyan tudná az UniCredit megakadályozni Berlin képviseletét, amíg az részvényes marad. A német kormány a testületi helyek mellett több egyéb feltételt is szabott, köztük azt, hogy a Commerzbank maradjon tőzsdén jegyzett vállalat, tartsa meg frankfurti székhelyét, valamint belföldön és külföldön egyaránt folytassa a német középvállalatok finanszírozását.

Hónapokig tartó ellenállás után a német kormánytisztviselők és a Commerzbank vezetői enyhítettek az álláspontjukon, miután az UniCredit közel 50 százalékos részesedést halmozott fel. Az UniCredit és a Commerzbank egyesülésével

egy több mint 1300 milliárd eurós mérlegfőösszegű bankóriás jönne létre

az euróövezet két legnagyobb gazdaságában.

Forrás: Reuters

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