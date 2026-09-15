Újabb súlyos csapást mért az Egyesült Államok a második legnagyobb orosz bankra

A lépés az Oroszország második legnagyobb hitelintézetének számító VTB Bank ellen 2022-ben, Moszkva teljes körű ukrajnai inváziója nyomán bevezetett szankciócsomagot bővíti ki. Az amerikai pénzügyminisztérium az újabb korlátozást azzal indokolta, hogy a bank
aktív szerepet vállalt az Irán elleni szankciók megkerülésében.
Scott Bessent pénzügyminiszter a közleményben hangsúlyozta, hogy gazdasági művelete (Operation Economic Outcast) keretében a tárca továbbra is fellép az iráni rezsimnek anyagi, technológiai vagy pénzügyi támogatást nyújtó szereplők ellen, megbénítva azok működését. Bessent már a múlt héten jelezte, hogy a Trump-kormányzat az Irán elleni gazdasági nyomásgyakorlás részeként szankciókkal fog sújtani egy jelentős bankot.
Washington az Iránnal több mint hat hónapja tartó konfliktus kezdete óta
számos gazdasági intézkedést hozott Teherán ellen.
Februártól kezdve az Egyesült Államok célkeresztjébe került az iráni olajexport, a szállítmányozási hálózatok, a fegyverbeszerzési csatornák, a pénzügyi közvetítők, a kriptotőzsdék, valamint a légiközlekedési kapcsolatok is.
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