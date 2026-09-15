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Újabb súlyos csapást mért az Egyesült Államok a második legnagyobb orosz bankra
Bank

Újabb súlyos csapást mért az Egyesült Államok a második legnagyobb orosz bankra

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Az Egyesült Államok újabb, Iránnal kapcsolatos szankciókat vetett ki az orosz VTB Bankra, mivel Washington azzal vádolja a pénzintézetet, hogy részt vett a Teherán elleni büntetőintézkedések kijátszásában – közölte hétfőn az amerikai pénzügyminisztérium a Reuters szerint.

A lépés az Oroszország második legnagyobb hitelintézetének számító VTB Bank ellen 2022-ben, Moszkva teljes körű ukrajnai inváziója nyomán bevezetett szankciócsomagot bővíti ki. Az amerikai pénzügyminisztérium az újabb korlátozást azzal indokolta, hogy a bank

aktív szerepet vállalt az Irán elleni szankciók megkerülésében.

Scott Bessent pénzügyminiszter a közleményben hangsúlyozta, hogy gazdasági művelete (Operation Economic Outcast) keretében a tárca továbbra is fellép az iráni rezsimnek anyagi, technológiai vagy pénzügyi támogatást nyújtó szereplők ellen, megbénítva azok működését. Bessent már a múlt héten jelezte, hogy a Trump-kormányzat az Irán elleni gazdasági nyomásgyakorlás részeként szankciókkal fog sújtani egy jelentős bankot.

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számos gazdasági intézkedést hozott Teherán ellen.

Februártól kezdve az Egyesült Államok célkeresztjébe került az iráni olajexport, a szállítmányozási hálózatok, a fegyverbeszerzési csatornák, a pénzügyi közvetítők, a kriptotőzsdék, valamint a légiközlekedési kapcsolatok is.

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Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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