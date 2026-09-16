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Jó hírekkel állt elő a Wells Fargo, emelkedett az árfolyam
Bank

Jó hírekkel állt elő a Wells Fargo, emelkedett az árfolyam

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A Wells Fargo pénzügyi igazgatója, Mike Santomassimo egy keddi befektetői konferencián az eredetileg vártnál erősebb hitelállomány-növekedést vetített előre 2026-ra, és kedvező fogyasztási és hitelminőségi trendekről számolt be az USA-ra vonatkozóan - írja a Reuters. Ezzel szemben a Bank of America vezérigazgatója, Brian Moynihan hétfőn jelezte, hogy a saját intézményénél a befektetési banki díjbevételek legalább 10 százalékkal eshetnek vissza a harmadik negyedévben, miközben a kereskedési bevételek várhatóan stagnálnak majd.
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A bank részvényei a bejelentést követően 3 százalékkal drágultak a délelőtti kereskedésben, majd 1,1 százalékos emelkedéssel zártak. A piac számára megnyugtató jelzésként szolgált, hogy a közel-keleti konfliktus miatti üzemanyagár-emelkedés és a magasabb hitelköltségek ellenére is stabil a fogyasztók helyzete. Santomassimo kiemelte, hogy

a jövedelmi mutatók összességében kedvezőek, a gazdaság bővül, és a bank nem tapasztal romlást a törlesztési késedelmek terén.

A Wells Fargo júliusban arról számolt be, hogy a második negyedévben mintegy 12 százalékkal nőtt a hitelállománya. A bank korábban 2026-ra közepes, egyszámjegyű hitelállomány-bővülést prognosztizált, ezt a várakozást azonban most felfelé módosította. Az éves nettó kamatbevételre és a költségekre vonatkozó előrejelzéseket ugyanakkor változatlanul hagyta a menedzsment, így az előbbit mintegy 50 milliárd, az utóbbit pedig körülbelül 55,7 milliárd dollárra tervezik. A harmadik negyedéves nettó kamatmarzs emellett az eredeti várakozásoknál kedvezőbben alakulhat.

A befektetési banki üzletágban a Wells Fargo a harmadik negyedévben közepes, egyszámjegyű díjbevétel-növekedést vár, és hasonló ütemű bővülésre számít a kereskedési bevételek esetében is. Ezzel szemben a Bank of America vezérigazgatója, Brian Moynihan hétfőn jelezte, hogy a saját intézményénél a befektetési banki díjbevételek legalább 10 százalékkal eshetnek vissza a harmadik negyedévben, miközben a kereskedési bevételek várhatóan stagnálnak majd.

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továbbra is jelentős forrásokat fektet a befektetési banki és kereskedési üzletág fejlesztésébe,

különösen az egészségügyi, valamint a technológiai, média- és telekommunikációs szektorban. A lehetséges felvásárlásokról szólva hozzátette, hogy a bank főként a fizetési szolgáltatások és a technológia területén kereshet akvizíciós célpontokat, ám az akvizíciós küszöb igen magas.

wfo

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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