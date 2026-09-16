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Megdrágultak a lakáshitelek, be is zuhant a kereslet irántuk Amerikában
Bank

Megdrágultak a lakáshitelek, be is zuhant a kereslet irántuk Amerikában

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A gyorsan emelkedő jelzáloghitel-kamatok jelentősen visszavetették a hiteligénylési kedvet az Egyesült Államokban, így a jelzáloghitel-kérelmek száma egyetlen hét alatt 4,1 százalékkal csökkent a Jelzálogbankárok Szövetsége (MBA) szezonálisan igazított adatai szerint - számolt be a CNBC.
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A 30 éves fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos szerződéses kamata 6,85-ről 6,97 százalékra emelkedett, a múlt hét végére pedig a Mortgage News Daily felmérése szerint már átlépte a 7 százalékos lélektani határt. A növekedés ezen a héten sem állt meg, kedden az átlagos kamatláb már 7,22 százalékon állt, ami közel egy teljes százalékponttal haladja meg az egy évvel ezelőtti szintet.

A kamatváltozásokra legérzékenyebben reagáló hitelkiváltási kérelmek egyetlen hét alatt 9 százalékkal zuhantak, míg

az éves visszaesés eléri a 65 százalékot.

Joel Kan, az MBA alelnöke és vezető közgazdász-helyettese szerint a jelenlegi kamatszint mellett a legtöbb hitelfelvevő számára gyakorlatilag értelmetlenné vált a hitelkiváltás, ami a piaci, valamint az FHA- és VA-típusú hiteleknél egyaránt megmutatkozott.

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A lakásvásárlási célú hiteligénylések heti szinten 1 százalékkal, éves összevetésben pedig 19 százalékkal estek vissza.

A vásárlók helyzetét tovább nehezíti, hogy bár az eladó ingatlanok kínálata országszerte bővül, a kínálatnövekedés döntően a felső kategóriás szegmensben jelentkezik, így az átlagos vevők számára ez alig jelent könnyebbséget.

A kamatemelkedés mértéke különösen figyelemre méltó, Matthew Graham, a Mortgage News Daily ügyvezető igazgatója ugyanis rámutatott, hogy az elmúlt hat munkanap során 0,33 százalékpontos drágulás ment végbe, ami 2024 októbere óta a legmeredekebb ugrás. A volatilitás hátterében az energiaárak elszabadulása, a tartósan magas infláció és a Federal Reserve monetáris politikájával kapcsolatos bizonytalanság áll, ami a kötvényhozamokat és velük együtt a jelzáloghitel-kamatokat is felfelé hajtja.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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