Megnyugtatta a bankrészvényeseket a JP Morgan: náluk erős növekedést hoz a harmadik negyedév

Petno a Barclays Global Financial Services konferenciáján arról beszélt, hogy a harmadik negyedévben

a befektetési banki díjbevételek és a kereskedési bevételek egyaránt 15–19 százalékos növekedést mutathatnak

az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb amerikai bank részvényei a bejelentés hatására korrigálták korábbi veszteségeiket, és végül csaknem 0,7 százalékos pluszban zártak, miután a Bank of America előző napi, gyengébb előrejelzése eladási hullámot váltott ki a bankrészvények körében.

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A társelnök szerint az üzletkötési aktivitás erős, a befektetési banki és a kereskedési üzletágakban egyaránt széles körű növekedés tapasztalható. "A negyedévet jelentős folyamatban lévő ügyletállománnyal indítottuk, és ez a lendület kitart. A vállalati vezetők és az igazgatóságok bizalma

kiemelkedő fúziós és felvásárlási (M&A) aktivitást eredményez, olyan magas szintet, amilyenre régóta nem volt példa

– fogalmazott Petno. A bank előző, második negyedéves befektetési banki díjbevételei 30 százalékkal, kereskedési bevételei pedig 35 százalékkal ugrottak meg éves összevetésben.

Petno hangsúlyozta, hogy az ügyfelek rendkívül ellenállóak, és képesek túllátni a piaci ingadozásokon, valamint a bizonytalanságokon, ami az amerikai gazdaság sokszínűségét és erejét tükrözi. Az akvizíciós tervekről szólva elmondta, hogy a bank folyamatosan figyeli a piacot, de a felvásárlásokkal szemben igen magas követelményeket támaszt, így csak megfelelő árazás és kedvező lehetőség esetén lépnének.

A vezetői utódlás kapcsán Petno kiemelte, hogy

Jamie Dimon vezérigazgató továbbra is aktívan irányítja a pénzintézetet, így a visszavonulása nincs napirenden.

Petnót és Troy Rohrbaugh-t júniusban nevezték ki társelnökké egy átszervezett utódlási terv keretében. Petno szerint a társaság gyorsan növekszik, és komoly ambíciókkal rendelkezik, ezért bőven akad feladatuk Dimon tehermentesítésében.

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