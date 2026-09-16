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Nagyot spórolhat a legnagyobb svájci bank, ha átmegy a képviselők legújabb javaslata
Bank

Nagyot spórolhat a legnagyobb svájci bank, ha átmegy a képviselők legújabb javaslata

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A UBS évente több százmillió dollárt takaríthatna meg, ha a svájci törvényhozás a kormány eredeti javaslatánál enyhébb feltételekkel engedélyezné a kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok (AT1-kötvények) felhasználását a Credit Suisse 2023-as összeomlása nyomán indult bankreform részeként - írja a Reuters.
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A svájci kormány eredeti tervei szerint a UBS-nek mintegy 20 milliárd dollárral több elsődleges alapvető tőkét (CET1) kellene tartania külföldi leánybankjainak teljes fedezésére. A Karin Keller-Sutter pénzügyminiszter által előterjesztett javaslat óta a UBS éles vitában áll a kormánnyal. Az illetékes parlamenti bizottság azonban legutóbb egy kompromisszumos megoldást fogadott el, amely szerint a bank a szükséges többlettőke mintegy 13 milliárd dollárnyi részét AT1-kötvényekkel is kiválthatná, vagyis a tőkekövetelmény fele CET1-ből, fele pedig AT1-ből állna.

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Ez a javaslat a UBS győzelme

– mondta Filippo Alloatti, a Federated Hermes befektetési társaság pénzügyi hitelcsapatának vezetője, aki UBS AT1-kötvényeket is tart a portfóliójában. Alloatti szerint

történelmi irónia lenne, ha Svájc éppen az AT1-kötvényeknek szánna nagyobb szerepet,

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miután a Credit Suisse ügye kapcsán maga jutott arra a következtetésre, hogy ezek az instrumentumok nem válságbiztosak. A Credit Suisse 16 milliárd frank értékű AT1-kötvényeinek leírása tette lehetővé a UBS általi felvásárlást, a károsult kötvénytulajdonosok pedig azóta is pereskednek veszteségeik megtérítéséért.

A kompromisszumos javaslat ugyanakkor szigorítaná az AT1-kötvények működési feltételeit. Ha a UBS CET1-rátája az előírt szint alá csökkenne, a banknak fel kellene függesztenie az osztalékfizetést, le kellene állítania a részvényvisszavásárlásokat, és csökkentenie kellene a bónuszokat. Ha a tőkehelyzet hat hónapon belül nem javulna, további lépésekre – például tőkeemelésre vagy az AT1-kötvények átváltására – lenne szükség.

Alloatti becslése szerint az új feltételek miatt a UBS által a tízéves AT1-kötvényekre fizetett hozam 25–50 bázisponttal emelkedne, mintegy 7 százalékra. Ez azonban még mindig jóval olcsóbb, mint a CET1-tőke 9–10 százalékos költsége, így

a 13 milliárd dollárnyi AT1-kiváltás éves szinten több százmillió dolláros megtakarítást jelentene a banknak.

Luca Evangelisti, a Jupiter befektetési alapkezelő AT1-portfólió-menedzsere megerősítette, hogy az új feltételekből adódó felár viszonylag csekély lenne.

A javaslatnak jó esélye van arra, hogy a felsőház csütörtöki vitáján átmenjen, bár az alsóházban keményebb fogadtatásra számíthat. A tőkeszabályokról szóló végleges döntés legkorábban az év végén, de sokkal valószínűbb módon 2027-ben születhet meg.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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