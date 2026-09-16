Svájci banklicencet szerezne a Revolut

A brit neobank, a Revolut svájci banklicencért folyamodott, és több mint 150 millió svájci frankos befektetést helyezett kilátásba a helyi piacon való terjeszkedés érdekében.

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A vállalat a svájci pénzügyi felügyeletnél (FINMA) nyújtotta be bankengedély iránti kérelmét. A licenc birtokában a Revolut szélesebb körű szolgáltatásokat kínálhatna svájci ügyfeleinek, többek között

bérszámlákat, helyi IBAN-számokat, valamint hozzáférést a svájci betétbiztosítási rendszerhez.

A jóváhagyást követően a svájci leányvállalat lenne a Revolut negyedik önálló európai bankja az Egyesült Királyság, Litvánia és Franciaország mellett – nyilatkozta David Tirado, a cég kereskedelmi igazgatója.

A fintech cég eddig csak korlátozottan működhetett Svájcban, így nem kínálhatott bérszámlákat és svájci frank alapú befektetési számlákat sem. Tirado tájékoztatása szerint a társaság jelenleg 1,3 millió svájci ügyféllel rendelkezik, ami nagyjából 24 százalékos piaci lefedettséget jelent, ez az arány pedig két-három éven belül a 40 százalékot is meghaladhatja.

A svájci engedélykérelem szervesen illeszkedik a Revolut globális terjeszkedési stratégiájába. A cég az idei évben már szerzett banklicencet az Egyesült Királyságban és Franciaországban, míg az Egyesült Államokban előzetes jóváhagyást kapott a szövetségi szintű banklicencre.

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Forrás: Reuters

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