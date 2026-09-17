Azonnal reagáltak a bankok a Fed kamatemelésére: drágábbak lesznek a hitelek

A legnagyobb amerikai bankok megemelték elsődleges referenciakamatukat, a prime rate-et, miután a Federal Reserve 2023 óta először hajtott végre kamatemelést. A lépés a fogyasztók és a vállalkozások hitelfelvételi költségeit egyaránt növeli.

A JPMorgan, a KeyCorp és a BNY csütörtöki hatállyal 6,75 százalékról 7 százalékra emelte az úgynevezett prime rate-et, azaz az általuk alkalmazott irányadó hitelkamatot, követve a Fed negyedszázalékpontos alapkamat-emelését - írta meg a Reuters. A jegybank döntése mögött a makacs infláció visszaszorításának szándéka áll.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 16. Itt a döntés: kamatot emelt az amerikai jegybank

A prime rate jellemzően az alapkamattal együtt mozog, és az amerikai bankok

számos pénzügyi termék, többek között a hitelkártyák és a személyi kölcsönök árazásánál használják referenciaként.

A kamatemelés így közvetlenül érinti a háztartások és a vállalatok széles körét.

A magasabb kamatkörnyezet általában kedvez a pénzintézetek jövedelmezőségének, mivel a nettó kamatjövedelem – a hiteleken elért bevétel és a betétekre fizetett kamat közötti különbség – jellemzően nő, a hitelek kamatai ugyanis gyorsabban árazódnak át, mint a betéteké.

A szigorítási ciklus ugyanakkor kockázatokat is hordoz, hiszen

visszafoghatja a hitelkeresletet,

lassíthatja a gazdaság egyes szegmenseit, emellett

ronthatja a hitelportfóliók minőségét is a megnövekedett törlesztőrészletek miatt a változó kamatozású hiteleknél.

A héten New Yorkban tartott iparági konferencián a vezető bankok első emberei mindazonáltal bizakodóak voltak, és továbbra is konstruktívnak értékelték az amerikai gazdaság összképét, kiemelve az ügyfelek ellenálló képességét.

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