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Azonnal reagáltak a bankok a Fed kamatemelésére: drágábbak lesznek a hitelek
Bank

Azonnal reagáltak a bankok a Fed kamatemelésére: drágábbak lesznek a hitelek

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A legnagyobb amerikai bankok megemelték elsődleges referenciakamatukat, a prime rate-et, miután a Federal Reserve 2023 óta először hajtott végre kamatemelést. A lépés a fogyasztók és a vállalkozások hitelfelvételi költségeit egyaránt növeli.

A JPMorgan, a KeyCorp és a BNY csütörtöki hatállyal 6,75 százalékról 7 százalékra emelte az úgynevezett prime rate-et, azaz az általuk alkalmazott irányadó hitelkamatot, követve a Fed negyedszázalékpontos alapkamat-emelését - írta meg a Reuters. A jegybank döntése mögött a makacs infláció visszaszorításának szándéka áll.

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Itt a döntés: kamatot emelt az amerikai jegybank

A prime rate jellemzően az alapkamattal együtt mozog, és az amerikai bankok

számos pénzügyi termék, többek között a hitelkártyák és a személyi kölcsönök árazásánál használják referenciaként.

A kamatemelés így közvetlenül érinti a háztartások és a vállalatok széles körét.

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A magasabb kamatkörnyezet általában kedvez a pénzintézetek jövedelmezőségének, mivel a nettó kamatjövedelem – a hiteleken elért bevétel és a betétekre fizetett kamat közötti különbség – jellemzően nő, a hitelek kamatai ugyanis gyorsabban árazódnak át, mint a betéteké.

A szigorítási ciklus ugyanakkor kockázatokat is hordoz, hiszen

  • visszafoghatja a hitelkeresletet,
  • lassíthatja a gazdaság egyes szegmenseit, emellett
  • ronthatja a hitelportfóliók minőségét is a megnövekedett törlesztőrészletek miatt a változó kamatozású hiteleknél.

A héten New Yorkban tartott iparági konferencián a vezető bankok első emberei mindazonáltal bizakodóak voltak, és továbbra is konstruktívnak értékelték az amerikai gazdaság összképét, kiemelve az ügyfelek ellenálló képességét.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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