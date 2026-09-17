Megszólalt a Goldman Sachs vezére is, eséssel zárt a bank

Solomon a Barclays éves globális pénzügyi szolgáltatási konferenciáján elmondta, hogy

a bank kötvény-, deviza- és árupiaci (FICC) üzletága a harmadik negyedévben várhatóan valamivel gyengébben teljesít, miközben

a részvényüzletág továbbra is kifejezetten erős eredményeket mutat.

A vezérigazgató ugyanakkor hozzátette, hogy szeptemberből még hátravan néhány hét, így a végleges kép csak a negyedév lezárultával áll össze.

Az előző napokban megjelent hírek szerint vegyes a kép az amerikai nagybankok háza táján:

A Bank of America vezérigazgatója, Brian Moynihan várakozásai szerint a befektetési banki bevételek legalább 10 százalékkal eshetnek vissza, miközben a kereskedési árbevétel stagnálni fog a harmadik negyedév egészében. Erre a nyilatkozatra érzékenyen reagáltak a piacok.

vezérigazgatója, Brian Moynihan várakozásai szerint a befektetési banki bevételek legalább 10 százalékkal eshetnek vissza, miközben a kereskedési árbevétel stagnálni fog a harmadik negyedév egészében. Erre a nyilatkozatra érzékenyen reagáltak a piacok. A Wells Fargo pénzügyi igazgatója, Mike Santomassimo az eredetileg vártnál erősebb hitelállomány-növekedést vetített előre 2026-ra, és kedvező fogyasztási és hitelminőségi trendekről számolt be az USA-ra vonatkozóan. A piac pozitívan reagált.

pénzügyi igazgatója, Mike Santomassimo az eredetileg vártnál erősebb hitelállomány-növekedést vetített előre 2026-ra, és kedvező fogyasztási és hitelminőségi trendekről számolt be az USA-ra vonatkozóan. A piac pozitívan reagált. Erős növekedést mutathatnak a JPMorgan Chase harmadik negyedéves befektetési banki és kereskedési bevételei – jelentette be Doug Petno, a pénzintézet társelnöke, szintén megnyugtatva a piacokat.

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