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Megszólalt a Goldman Sachs vezére is, eséssel zárt a bank
Bank

Megszólalt a Goldman Sachs vezére is, eséssel zárt a bank

Portfolio
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A Goldman Sachs vezérigazgatója, David Solomon a Barclays pénzügyi konferenciáján beszélt a bank harmadik negyedéves kilátásairól, kiemelve a részvényüzletág erős, valamint a kötvény- és devizaüzletág gyengébb teljesítményét - írja a Reuters. A csütörtöki kereskedés 3,4%-os eséssel zárta a Goldman, alulteljesítve szektortársait is, de 1,9%-os esésével a Morgan Stanley sem teljesített jól a Fed kamatemelésének árnyékában.

Solomon a Barclays éves globális pénzügyi szolgáltatási konferenciáján elmondta, hogy

  • a bank kötvény-, deviza- és árupiaci (FICC) üzletága a harmadik negyedévben várhatóan valamivel gyengébben teljesít, miközben
  • a részvényüzletág továbbra is kifejezetten erős eredményeket mutat.

A vezérigazgató ugyanakkor hozzátette, hogy szeptemberből még hátravan néhány hét, így a végleges kép csak a negyedév lezárultával áll össze.

Az előző napokban megjelent hírek szerint vegyes a kép az amerikai nagybankok háza táján:

  • A Bank of America vezérigazgatója, Brian Moynihan várakozásai szerint a befektetési banki bevételek legalább 10 százalékkal eshetnek vissza, miközben a kereskedési árbevétel stagnálni fog a harmadik negyedév egészében. Erre a nyilatkozatra érzékenyen reagáltak a piacok.
  • A Wells Fargo pénzügyi igazgatója, Mike Santomassimo az eredetileg vártnál erősebb hitelállomány-növekedést vetített előre 2026-ra, és kedvező fogyasztási és hitelminőségi trendekről számolt be az USA-ra vonatkozóan. A piac pozitívan reagált.
  • Erős növekedést mutathatnak a JPMorgan Chase harmadik negyedéves befektetési banki és kereskedési bevételei – jelentette be Doug Petno, a pénzintézet társelnöke, szintén megnyugtatva a piacokat.
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Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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