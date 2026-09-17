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Megtámadták a Revolutot, de nem enged a zsarolóknak a fintech
Bank

Megtámadták a Revolutot, de nem enged a zsarolóknak a fintech

Portfolio
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A Revolut szóvivője a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva közölte: a fintechcgé nem lépett közvetlen kapcsolatba és nem egyeztetett azzal a csoporttal, amely magára vállalta a legutóbbi adatszivárgást, és most váltságdíjat követel tőlük - írja a Reuters.
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A Financial Times értesülései szerint a támadók azzal fenyegetőznek, hogy több száz ügyfél bizalmas adatait értékesítik más bűnözői csoportoknak, amennyiben a Revolut nem fizet ki 3 millió dolláros váltságdíjat 24 órán belül.

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Az iamnotavillain nevű csoport az ultimátumot egy digitális visszaszámláló kíséretében tette közzé az interneten. Az FT szerint ez az első alkalom, hogy a csoport ilyen formában fogalmazta meg követeléseit, és a Revoluttal korábban nem folytatott tárgyalást.

A Revolut hangsúlyozta, hogy a biztonsági incidens nem érintette a vállalat alapvető infrastruktúráját, adatbázisait és az ügyfelek számláit.

Egy, az ügyet ismerő forrás szerint viszont mintegy 680 ügyfél adatai kerültek veszélybe.

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A fintech-cég szombaton hozta nyilvánosságra, hogy érzékeny ügyféladatok jutottak illetéktelen harmadik fél kezébe, miután a vállalat egy legitim kormányzati szerv e-mail-domainjéről érkező, ám valójában hamis megkeresésekre válaszolt.

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Ez az adathalász módszer – amellyel a támadók hivatalos szervek nevében küldött, megtévesztő adatkérésekkel próbálnak hozzáférni a felhasználói információkhoz – egyre elterjedtebb a kiberbűnözők körében.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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