Nagyot esett a Raiffeisen árfolyama, furcsa állításokat cáfol az osztrák bankcsoport

Közel 9 százalékot zuhantak a Raiffeisen Bank International (RBI) részvényei csütörtök reggel, jelenleg pedig -7,9%-on állnak, miután a Grizzly Research short seller bejelentette, hogy short pozíciót vett fel az osztrák bank papírjaira.

Az RBI közleményben reagált a Grizzly Research állítására, amely szerint az osztrák hitelintézet részt vett 1,19 milliárd dollár értékű, nyugati szankciók és korlátozások hatálya alá tartozó orosz árukereskedelmi tranzakcióban.

A bank az első áttekintés alapján tévesnek és félrevezetőnek minősítette az állítást,



és hangsúlyozta, hogy határozottan kiáll compliance-rendszereinek megbízhatósága mellett, amelyeket korábban már számos alkalommal felülvizsgáltak.

A Grizzly Research egy ismert, shortolásra specializálódott elemzőcég, amely rendszeresen tesz közzé kritikus jelentéseket tőzsdei vállalatokról. Az ilyen short seller elemzések célja jellemzően az, hogy a célvállalat részvényárfolyamát lejjebb nyomják, amiből a short pozíciót nyitó fél profitálhat.

Az RBI árfolyamának meredek esése arra utal, hogy a piac komolyan vette a Grizzly állításait.

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