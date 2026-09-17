22°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Nagyot esett a Raiffeisen árfolyama, furcsa állításokat cáfol az osztrák bankcsoport
Bank

Nagyot esett a Raiffeisen árfolyama, furcsa állításokat cáfol az osztrák bankcsoport

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Közel 9 százalékot zuhantak a Raiffeisen Bank International (RBI) részvényei csütörtök reggel, jelenleg pedig -7,9%-on állnak, miután a Grizzly Research short seller bejelentette, hogy short pozíciót vett fel az osztrák bank papírjaira.

Az RBI közleményben reagált a Grizzly Research állítására, amely szerint az osztrák hitelintézet részt vett 1,19 milliárd dollár értékű, nyugati szankciók és korlátozások hatálya alá tartozó orosz árukereskedelmi tranzakcióban.

A bank az első áttekintés alapján tévesnek és félrevezetőnek minősítette az állítást,

és hangsúlyozta, hogy határozottan kiáll compliance-rendszereinek megbízhatósága mellett, amelyeket korábban már számos alkalommal felülvizsgáltak.

A Grizzly Research egy ismert, shortolásra specializálódott elemzőcég, amely rendszeresen tesz közzé kritikus jelentéseket tőzsdei vállalatokról. Az ilyen short seller elemzések célja jellemzően az, hogy a célvállalat részvényárfolyamát lejjebb nyomják, amiből a short pozíciót nyitó fél profitálhat.

Még több Bank

Tovább csökken Tiborcz István érdekeltsége a Gránit Bankban, feltűnt az egykori MFB-vezér

Eldőlt a kamatstop sorsa: elfelejthetjük a szeptember 30-ai kivezetést

Nem lesz többé ingyenes a világ legnagyobb azonnali fizetési rendszere, nagy a felháborodás

Az RBI árfolyamának meredek esése arra utal, hogy a piac komolyan vette a Grizzly állításait.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: (c) Copyright 2018, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Tisza-kormány: indulnak a vagyonosodási vizsgálatok, két letartóztatásról is döntöttek
Eldőlt a kamatstop sorsa: elfelejthetjük a szeptember 30-ai kivezetést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility