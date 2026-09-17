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Nem lesz többé ingyenes a világ legnagyobb azonnali fizetési rendszere, nagy a felháborodás
Bank

Nem lesz többé ingyenes a világ legnagyobb azonnali fizetési rendszere, nagy a felháborodás

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Díjat vetett ki az indiai kormány az ország világszerte ismert azonnali fizetési rendszere, az UPI kereskedői tranzakcióira. A lépés élénk vitát váltott ki, mivel egyesek a korábban közjószágként hirdetett szolgáltatás megdrágítását bírálják, és sokan amerikai nyomásgyakorlást sejtenek a háttérben - számolt be a CNBC.

Az indiai kiskereskedelmi fizetési rendszereket felügyelő szervezet, az NPCI kedden jelentette be, hogy a kétezer rúpia (mintegy 7800 forint) feletti kereskedői UPI-tranzakciókra 0,4 százalékos díjat vetnek ki, amelyet 75 ezer rúpia felett 300 rúpiában maximálnak. A személyek közötti átutalások továbbra is ingyenesek maradnak,

a kereskedői díj pedig jóval alatta marad a bankkártyás tranzakciók 0,9–2,5 százalékos költségének.

A lépés előzménye, hogy az indiai kormány 2020-ban nullára csökkentette az UPI kereskedői díját a digitális fizetések terjedésének ösztönzése érdekében. A stratégia bevált, hiszen hat év alatt az UPI tranzakciós értéke a tízszeresére, 213 ezer milliárd rúpiára nőtt, és mára az indiai digitális fizetések 85 százalékát, valamint

a globális forgalom felét ez a rendszer bonyolítja,

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napi tranzakciószámban megelőzve még a Visát is.

A fintechszektor viszont üdvözölte a változást. Az Amazon Pay, a WhatsApp Pay és a Paytm egyaránt pozitívan értékelte az új díjstruktúrát, amely végre bevételi forrást teremt az eddig veszteségesen működő platformok számára. Az Ambit Capital elemzése szerint a kétezer rúpia feletti tranzakciók ugyan a kereskedői forgalomnak csupán 4 százalékát teszik ki mennyiségben, értékben viszont 67 százalékot képviselnek, ami akár 245 milliárd rúpiás (mintegy 2,5 milliárd dolláros) bevételi forrást is megnyithat az ágazat előtt.

A kritikusok ugyanakkor nem hallgatnak. A BharatPe korábbi vezérigazgatója, Ashneer Grover szerint az UPI-ra kivetett bármilyen díj valójában adónak minősül. Az ellenzéki Indiai Nemzeti Kongresszus pedig azzal vádolja a kormányt, hogy amerikai cégeknek kedvez, mivel állításuk szerint a díjakból befolyó összeg a PhonePe-t (amely a Walmart tulajdona), a Google Payt és az Amazont gazdagítja, miközben az indiai felhasználók fizetik a számlát.

Egyes elemzők attól tartanak, hogy a lépés a készpénzhasználathoz való visszatérést ösztönzi majd.

A döntés szélesebb geopolitikai kontextusba is illeszkedik. Az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének Hivatala (USTR) idei jelentésében kifogásolta, hogy az indiai elektronikus fizetési piacot szabályozó politikák hátrányos helyzetbe hozzák a külföldi szolgáltatókat, és az amerikai cégek nem vehetnek részt teljes körűen az indiai fizetési ökoszisztémában.

Szakértők ugyanakkor rámutatnak, hogy a 0,4 százalékos díj még mindig drasztikusan alulmúlja a bankkártyás tranzakciók költségeit, így az új szabályozás aligha fogja a Visa vagy a Mastercard malmára hajtani a vizet, sokkal inkább a piacot uraló PhonePe és Google Pay pozícióját erősíti, amelyek együtt a tranzakciós érték mintegy 85 százalékát bonyolítják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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