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Tovább csökken Tiborcz István érdekeltsége a Gránit Bankban, feltűnt az egykori MFB-vezér
Bank

Tovább csökken Tiborcz István érdekeltsége a Gránit Bankban, feltűnt az egykori MFB-vezér

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Tovább csökkenti tulajdonrészét a Gránit Bankban Tiborcz István érdekeltsége. A Fáy Zsolt MagNet-elnök és társai érdekeltségeinek értékesített 9,86%-ot követően most Erős János egykori MFB-vezér érdekeltségével kötött üzletet a BDPST Group, eladva neki 20,48%-os (a szavazati jogok szempontjából 30,22%-ot érő) részvénycsomagját. Cikkünkben bemutatjuk a régi és az új tulajdonosi szerkezetet.

A Gránit Bank saját tőkéje június végén 170,2 milliárd forintra rúgott, ehhez jelenleg 150,1 milliárd forintos piaci kapitalizáció társul, ami 0,9 körüli könyv szerinti értékeltséget jelent. A Gránit Bank digitalizációra és költséghatékonyságra alapozott növekedési sztorija körül tehát sok kockázatot látott eddig a piac annak a Fidesz-kormányhoz kötődő tulajdonosi szerkezete miatt, ám ez most megváltozhat:

Tiborcz István kisebbségbe került, a Gránit Bank tulajdonosi köre egyre kevésbé számít az előző kormányhoz közel állónak.

  • Az egy héttel ezelőtti bejelentés szerint az FZS Mag Investmentnek és két, vele összehangoltan eljáró hazai befektető társaságnak adott el összesen 9,86 százaléknyi szavazatra jogosító részesedést a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST Group, az említett cég Fáy Zsolthoz, a budapesti székhelyű MagNet Bank egyik alapítójához kötődik, akivel néhány hónapja készítettünk interjút, ebben a MagNet Bank tőzsdére vitelének a szándékáról is beszélt,
  • ma pedig azt jelentették be, hogy a BDPST Group megállapodást kötött a Fafner Capital Kft.-vel a Gránit Bankban fennálló 20,48 százalékos tulajdoni hányadának és 30,22 százalékos szavazati arányának az értékesítéséről.

A Fafner Capital Kft. a Stark Capital Zrt. tulajdonában áll, amely a szocialista kormányok alatti egykori MFB-vezér, Erős János György bankár érdekeltsége.

Erős János 2010-ben, a Fidesz-KDNP kétharmados választási győzelme után nem sokkal távozott az Magyar Fejlesztési Bank éléről. "Állásom bizalmi, ezért amint feláll az új kormány, lemondok tisztségemről" - nyilatkozta akkor.

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A két bejelentés alapján a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST Group leánycége, a TiberisDigital Kft. az eddigi 42,45%-ról 12,11%-ra csökkenti részesedését a bankban, ezzel a legnagyobb tulajdonosból a harmadik legnagyobbá zsugorodik.

A tranzakció célja a Gránit Bank tulajdonosi szerkezetének további diverzifikálása, valamint újabb, jelentős bankpiaci tapasztalattal rendelkező hazai szakmai befektető bevonása

– fogalmazott a BDPST Group közleménye.

A bejelentett tranzakciók lezárását követően megszűnik a BDPST Group Gránit Bank feletti többségi befolyása, a BDPST Group kisebbségi részvényesként ugyanakkor változatlanul elkötelezett a Gránit Bank hosszú távú növekedési stratégiája mellett - írták. A tranzakció lezárására a szükséges felügyeleti és hatósági engedélyek, így különösen a Magyar Nemzeti Bank engedélyének megszerzését követően kerülhet sor – tették hozzá.

A hvg.hu nemrég arról írt, hogy Tiborcz István érdekeltsége 2022 elején az MBH Bank hiteléből fizette ki az ennek fejében zálogba adott részvényeket. A hitelbiztosítéki nyilvántartás szerint a konkrét Gránit-tulajdonos TiberisDigital Kft. akkor mintegy 14 milliárd forintnyi hitelt vett fel, így az eladásból befolyó összeg egy része ennek törlesztésére mehet el.

A mostani, tőzsdén kívüli ügyletek keretében kialakult adásvételi árat nem tudni, vélhetően köszönőviszonyban sincs a tőzsdei árfolyammal (erős eladói motiváció esetén annál jóval alacsonyabb is lehet), mindenesetre

a tőzsdei árfolyam alapján a Fáy Zsolt és társainak eladott részvénycsomag 14,8 milliárd forintot, az Erős János érdekeltségének eladott 30,7 milliárd forintot érhet,

utóbbi értékét a magasabb szavazati arány még tovább növelheti.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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