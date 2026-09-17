Tovább csökken Tiborcz István érdekeltsége a Gránit Bankban, feltűnt az egykori MFB-vezér

A Gránit Bank saját tőkéje június végén 170,2 milliárd forintra rúgott, ehhez jelenleg 150,1 milliárd forintos piaci kapitalizáció társul, ami 0,9 körüli könyv szerinti értékeltséget jelent. A Gránit Bank digitalizációra és költséghatékonyságra alapozott növekedési sztorija körül tehát sok kockázatot látott eddig a piac annak a Fidesz-kormányhoz kötődő tulajdonosi szerkezete miatt, ám ez most megváltozhat:
Tiborcz István kisebbségbe került, a Gránit Bank tulajdonosi köre egyre kevésbé számít az előző kormányhoz közel állónak.
- Az egy héttel ezelőtti bejelentés szerint az FZS Mag Investmentnek és két, vele összehangoltan eljáró hazai befektető társaságnak adott el összesen 9,86 százaléknyi szavazatra jogosító részesedést a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST Group, az említett cég Fáy Zsolthoz, a budapesti székhelyű MagNet Bank egyik alapítójához kötődik, akivel néhány hónapja készítettünk interjút, ebben a MagNet Bank tőzsdére vitelének a szándékáról is beszélt,
- ma pedig azt jelentették be, hogy a BDPST Group megállapodást kötött a Fafner Capital Kft.-vel a Gránit Bankban fennálló 20,48 százalékos tulajdoni hányadának és 30,22 százalékos szavazati arányának az értékesítéséről.
A Fafner Capital Kft. a Stark Capital Zrt. tulajdonában áll, amely a szocialista kormányok alatti egykori MFB-vezér, Erős János György bankár érdekeltsége.
Erős János 2010-ben, a Fidesz-KDNP kétharmados választási győzelme után nem sokkal távozott az Magyar Fejlesztési Bank éléről. "Állásom bizalmi, ezért amint feláll az új kormány, lemondok tisztségemről" - nyilatkozta akkor.
A két bejelentés alapján a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST Group leánycége, a TiberisDigital Kft. az eddigi 42,45%-ról 12,11%-ra csökkenti részesedését a bankban, ezzel a legnagyobb tulajdonosból a harmadik legnagyobbá zsugorodik.
A tranzakció célja a Gránit Bank tulajdonosi szerkezetének további diverzifikálása, valamint újabb, jelentős bankpiaci tapasztalattal rendelkező hazai szakmai befektető bevonása
– fogalmazott a BDPST Group közleménye.
A bejelentett tranzakciók lezárását követően megszűnik a BDPST Group Gránit Bank feletti többségi befolyása, a BDPST Group kisebbségi részvényesként ugyanakkor változatlanul elkötelezett a Gránit Bank hosszú távú növekedési stratégiája mellett - írták. A tranzakció lezárására a szükséges felügyeleti és hatósági engedélyek, így különösen a Magyar Nemzeti Bank engedélyének megszerzését követően kerülhet sor – tették hozzá.
A hvg.hu nemrég arról írt, hogy Tiborcz István érdekeltsége 2022 elején az MBH Bank hiteléből fizette ki az ennek fejében zálogba adott részvényeket. A hitelbiztosítéki nyilvántartás szerint a konkrét Gránit-tulajdonos TiberisDigital Kft. akkor mintegy 14 milliárd forintnyi hitelt vett fel, így az eladásból befolyó összeg egy része ennek törlesztésére mehet el.
A mostani, tőzsdén kívüli ügyletek keretében kialakult adásvételi árat nem tudni, vélhetően köszönőviszonyban sincs a tőzsdei árfolyammal (erős eladói motiváció esetén annál jóval alacsonyabb is lehet), mindenesetre
a tőzsdei árfolyam alapján a Fáy Zsolt és társainak eladott részvénycsomag 14,8 milliárd forintot, az Erős János érdekeltségének eladott 30,7 milliárd forintot érhet,
utóbbi értékét a magasabb szavazati arány még tovább növelheti.
Címlapkép forrása: Portfolio
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Mutatjuk a válaszokat!
Teljesen elszabadultak az iszlám radikálisok: Irántól könyörög segítségért a világ egyik legerősebb hatalma
Diszkrét üzenetet kapott Teherán.
Feszült hangulatban mutatták be a magyar főváros új gigaberuházását – Vitézy Dávid is beállt a projekt mögé
A Szegedi úti felüljáró terveit szerda este egy lakossági fórumon mutatták be.
CRM – három betű, ami a szemünk láttára rajzolja át a világ hatalmi térképét
Mi lesz így Magyarországgal?
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Figyelmeztet az OECD: hatalmas lyukat üthet a költségvetésen a 13. havi nyugdíj az európai mintaállamban
Szigorúbb nyugdíjreformot sürgetnek.
Ennek Trump nagyon nem fog örülni: személyesen hozzá kötötték, mikor nyithat ki a Hormuzi-szoros
Egy másik vezetőt is említettek.
Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan távozik a hidegfront Magyarországról
nagyot fordul az időjárás péntekre.
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L
Mekkora növekedésre képes a magyar gazdaság?
Az elmúlt három évben a magyar gazdaság teljesítménye gyakorlatilag stagnált. Mi válthatja fel a kifutó, foglalkoztatás-bővülésre épülő növekedési modellt, és reális lehet-e hosszabb t
Nem a haláltól féltek, hanem attól, hogy adóssággal hagyom itt a gyerekeimet!
Van egy mondat, amit sok család kimond, amikor életbiztosításról van szó: "még ráérünk ezzel foglalkozni". Aztán van egy másik, amit már csak akkor szoktak, amikor megtörtént a baj: "bár
Elfogadták az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvényt
Az Országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjava
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Top 10 osztalék részvény - 2026. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 729 cég sze
A lakáspiacon még mindig velünk él a rendszerváltás
Saját lakásban élni nem feltétlenül a jólét jele - Kelet-Közép-Európában sokkal inkább történelmi örökség. Miközben az uniós lakosság közel harmada bérel, Magyarországon csak minden
Követett részvények - 2026. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Fejreállt a világ: nyáron már csak sétáltatni lehet az állatokat, legeltetni nem
Az aszálytól és az erős forinttól is szenvednek a termelők.
Juharlevél az uniós zászlón? Meghúzta az EU a váratlant
Többszörös lépéskényszerben Brüsszel.