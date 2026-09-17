Tovább csökken Tiborcz István érdekeltsége a Gránit Bankban, feltűnt az egykori MFB-vezér

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A Gránit Bank saját tőkéje június végén 170,2 milliárd forintra rúgott, ehhez jelenleg 150,1 milliárd forintos piaci kapitalizáció társul, ami 0,9 körüli könyv szerinti értékeltséget jelent. A Gránit Bank digitalizációra és költséghatékonyságra alapozott növekedési sztorija körül tehát sok kockázatot látott eddig a piac annak a Fidesz-kormányhoz kötődő tulajdonosi szerkezete miatt, ám ez most megváltozhat:

Tiborcz István kisebbségbe került, a Gránit Bank tulajdonosi köre egyre kevésbé számít az előző kormányhoz közel állónak.

Az egy héttel ezelőtti bejelentés szerint az FZS Mag Investment nek és két, vele összehangoltan eljáró hazai befektető társaságnak adott el összesen 9,86 százaléknyi szavazatra jogosító részesedést a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST Group, az említett cég Fáy Zsolthoz , a budapesti székhelyű MagNet Bank egyik alapítójához kötődik, akivel néhány hónapja készítettünk interjút, ebben a MagNet Bank tőzsdére vitelének a szándékáról is beszélt,

nek és két, vele összehangoltan eljáró hazai befektető társaságnak adott el összesen 9,86 százaléknyi szavazatra jogosító részesedést a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST Group, az említett cég , a budapesti székhelyű MagNet Bank egyik alapítójához kötődik, akivel néhány hónapja készítettünk interjút, ebben a MagNet Bank tőzsdére vitelének a szándékáról is beszélt, ma pedig azt jelentették be, hogy a BDPST Group megállapodást kötött a Fafner Capital Kft.-vel a Gránit Bankban fennálló 20,48 százalékos tulajdoni hányadának és 30,22 százalékos szavazati arányának az értékesítéséről.

A Fafner Capital Kft. a Stark Capital Zrt. tulajdonában áll, amely a szocialista kormányok alatti egykori MFB-vezér, Erős János György bankár érdekeltsége.

Erős János 2010-ben, a Fidesz-KDNP kétharmados választási győzelme után nem sokkal távozott az Magyar Fejlesztési Bank éléről. "Állásom bizalmi, ezért amint feláll az új kormány, lemondok tisztségemről" - nyilatkozta akkor.

A két bejelentés alapján a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST Group leánycége, a TiberisDigital Kft. az eddigi 42,45%-ról 12,11%-ra csökkenti részesedését a bankban, ezzel a legnagyobb tulajdonosból a harmadik legnagyobbá zsugorodik.

A tranzakció célja a Gránit Bank tulajdonosi szerkezetének további diverzifikálása, valamint újabb, jelentős bankpiaci tapasztalattal rendelkező hazai szakmai befektető bevonása

– fogalmazott a BDPST Group közleménye.

A bejelentett tranzakciók lezárását követően megszűnik a BDPST Group Gránit Bank feletti többségi befolyása, a BDPST Group kisebbségi részvényesként ugyanakkor változatlanul elkötelezett a Gránit Bank hosszú távú növekedési stratégiája mellett - írták. A tranzakció lezárására a szükséges felügyeleti és hatósági engedélyek, így különösen a Magyar Nemzeti Bank engedélyének megszerzését követően kerülhet sor – tették hozzá.

A hvg.hu nemrég arról írt, hogy Tiborcz István érdekeltsége 2022 elején az MBH Bank hiteléből fizette ki az ennek fejében zálogba adott részvényeket. A hitelbiztosítéki nyilvántartás szerint a konkrét Gránit-tulajdonos TiberisDigital Kft. akkor mintegy 14 milliárd forintnyi hitelt vett fel, így az eladásból befolyó összeg egy része ennek törlesztésére mehet el.

A mostani, tőzsdén kívüli ügyletek keretében kialakult adásvételi árat nem tudni, vélhetően köszönőviszonyban sincs a tőzsdei árfolyammal (erős eladói motiváció esetén annál jóval alacsonyabb is lehet), mindenesetre

a tőzsdei árfolyam alapján a Fáy Zsolt és társainak eladott részvénycsomag 14,8 milliárd forintot, az Erős János érdekeltségének eladott 30,7 milliárd forintot érhet,

utóbbi értékét a magasabb szavazati arány még tovább növelheti.

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Címlapkép forrása: Portfolio