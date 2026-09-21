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Csőstül jönnek az újdonságok a fizetéseknél: érkezhetnek a revolutos ATM-ek Magyarországra, történelmi szinten a digitális fizetés
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Csőstül jönnek az újdonságok a fizetéseknél: érkezhetnek a revolutos ATM-ek Magyarországra, történelmi szinten a digitális fizetés

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Történelmi mérföldkőhöz érkezett a magyar fizetési piac: az elektronikus tranzakciók száma átlépte a 3 milliárdot, arányuk pedig elérte az 50 százalékot a készpénzes fizetésekkel szemben. A jegybank célja, hogy 2030-ra ez az arány 60 százalékra emelkedjen. A piaci versenyt a külföldi fintech szolgáltatók, mint a Revolut, egyre erősödő jelenléte is ösztönzi - már 2500 milliárd forintot tartanak a magyarok külföldi szolgáltatóknál. Kiderült az is: a Revolutnak is be kell szállnia az ATM-telepítési programba. A kiberbiztonság terén jelentős eredmények születtek, a lakossági visszaélések okozta kár több mint 6 milliárd forinttal csökkent, ugyanakkor a csalók fókusza a vállalati szektor felé tolódott. Luspay Miklós, az MNB igazgatója szerint a kiskereskedőket terhelő kártyaelfogadási díjak továbbra is túl magasak, ezért az azonnali fizetésre épülő alternatív megoldások bevezetése és a bankok közötti verseny fokozása elengedhetetlen. Ezekről a témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!
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Mérföldkőhöz érkezett a hazai fizetési piac,

ugyanis az elektronikus tranzakciók száma átlépte a 3 milliárdot, arányuk pedig elérte az 50 százalékot a készpénzes fizetésekkel szemben.

nagy arany cash vs card
Forrás: MNB

A növekedés ráadásul gyorsuló tendenciát mutat, hiszen míg az egymilliárdos határt 2017-ben, a egymilliárdosat pedig 2022-ben lépte át a piac, a jelenlegi dinamika alapján a négymilliárdos szint is hamarosan elérhetővé válik.

elektronikus tranz darabszam
Forrás: MNB

A jegybank célja, hogy 2030-ra az elektronikus fizetések aránya elérje a 60 százalékot. A legfrissebb, 2026-os adatok alapján az ország félúton jár, mivel a tranzakciók fele már elektronikusan történik. Különösen a tízezer forint feletti vásárlásoknál magas, kétharmados ez az arány. Ugyanakkor az ötvenezer forint feletti kiadásoknál és a megtakarításoknál egyelőre még tartja magát a készpénzhasználat; bár a lakosság ritkábban vesz fel készpénzt, alkalmanként nagyobb összegeket emelnek le a számlákról.

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Forrás: MNB

További beszédes adat, hogy a hazai boltok felében már az elektronikus tranzakciók dominálnak, és a felnőtt magyar lakosság több mint fele tekinthető aktív digitális fizetőnek, ami havi több mint tizenöt tranzakciót jelent.

A fizetési szokások átalakulását az okoseszközök elterjedése is hajtja. A kártyás fizetések mintegy 30 százaléka már mobiltelefonon keresztül történik, az ügyfelek ugyanis egyre inkább a gyors és kényelmes megoldásokat keresik.

mobiltarcas
Forrás: MNB

A piacon emellett egyre jelentősebb szerepet kapnak a külföldi székhelyű, határon átnyúló pénzügyi szolgáltatók, illetve fintech cégek. A hazai forgalomban lévő mintegy 12,5 millió bankkártyából mintegy 2,5 milliót már nem hazai hitelintézetek bocsátottak ki.

A magyar ügyfelek kiemelkedő, 2400 milliárd forintos állományt tartottak ezeknél a szolgáltatóknál a 2025-ös adatok szerint, elsősorban a kedvező árazás és a kiváló felhasználói élmény miatt. A jegybank ezt a piaci átrendeződést pozitívan értékeli, mivel az élesedő verseny a hazai bankokat is folyamatos innovációra, például a díjak optimalizálására és új, azonnali fizetési megoldások bevezetésére ösztönzi.

A Portfolio kérdésére Bódi-Schubert Anikó főosztályvezető elmondta, hogy jelenleg egyeztetések zajlanak az ATM-telepítési programról a bankszektor és a kormánnyal az MNB részvételével. Arról, hogy a program hogyan folytatódik, a kormány fog döntést hozni.

Amikor az ATM-törvény hatályba lépett, akkor még a Revolut nem rendelkezett fiókteleppel Magyarországon. Az MNB a letelepedést követő negyedévben (azaz a jelenlegi negyedévben – a szerk.) vizsgálja a kötelezettséget, ez zajlik most.

A Revolut az MNB által kötelezve lesz ATM-telepítésre és működtetésre

- emelte ki a főosztályvezető.

kulfoldi hazai
Forrás: MNB

Az elektronikus fizetések térnyerésével a kiberbiztonság is kiemelt fókuszt kapott. Bár a bűnözők a fizikai térből átköltöztek az online világba, a lakosság 70 százaléka továbbra is biztonságosnak tartja a digitális tranzakciókat. Ez a bizalom megalapozott, hiszen a jegybank, a hazai bankszektor és a hatóságok közös fellépésének köszönhetően a lakossági visszaélések okozta kár több mint 6 milliárd forinttal csökkent az elmúlt időszakban.

csalasok mnb visszaelesek

A bankok által bevezetett szigorúbb átutalási limitek és az egyre fejlettebb, mesterséges intelligenciával támogatott központi szűrőrendszerek hatékonyan akadályozzák meg a csalásokat. Jól látható tendencia ugyanakkor, hogy 2026-ra a csalók egyre inkább a lakosságról a vállalati szektor felé helyezték át a fókuszukat.

A pénzforgalmi biztonság kérdésével kapcsolatban az igazgató kiemelte, hogy a tranzakciók előszűrése és a visszaélések megakadályozása elsősorban a bankok felelőssége. Ennek érdekében a hitelintézetek szabályalapú és mesterséges intelligenciát (AI) alkalmazó modelleket egyaránt használnak a gyanús folyamatok kiszűrésére. A jegybank szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását: az elmúlt évben két átfogó vizsgálat is zárult, amelyek közül az egyik a hitelintézetek Központi Visszaélésszűrő Rendszerébe (KVR) történő adatszolgáltatásának minőségét, a másik a fizetési kérelmek működését érintette.

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Forrás: MNB

A jegybank szerint a kiskereskedőket terhelő kártyaelfogadási díjak (merchant fee) továbbra is rendkívül magasak, különösen a kisebb forgalmú kereskedők esetében. Emiatt elengedhetetlen, hogy a bankok között is intenzívebbé váljon a verseny ezen a téren.

A kiskereskedők magas kártyaelfogadási költségei miatt elengedhetetlen, hogy a bankkártyák mellett új, versenyképes, azonnali fizetésre épülő alternatív megoldások is megjelenjenek a piacon. Az MNB igazgatója megjegyezte:

az egyik nagy kereskedelmi hálózat erősen gondolkozik a qvik fizetés bevezetésén, és lehet, hogy hamarosan erről kommunikálni is fognak.

Hozzátette azt is: a hazai elektronikus pénzforgalom dinamikus fejlődése mellett a piaci verseny fokozására és a kereskedői költségek csökkentésére van szükség.

draga kartyaelfogadas
Forrás: MNB

A szektor bevételeit és árazását érintve elhangzott, hogy a bankok pénzforgalmi bevételei jelentősen megemelkedtek, idén júliustól pedig újabb növekedés várható. A korábbi díjemelési korlátozásokról szóló megállapodás lejárta után a jegybank kiemelten figyeli a banki árazási gyakorlatokat, különös tekintettel a lakossági pénzforgalmi költségekre.

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Forrás: MNB

A szabályozási környezet a közeljövőben gyökeresen átalakul. Az Európai Unióban készülő új pénzforgalmi rendelet, a PSR (Payment Services Regulation) – amely a korábbi PSD2 irányelvet váltja fel – közvetlenül alkalmazandó lesz a tagállamokban, így egységes jogi kereteket teremt a visszaélések elleni küzdelemben és a felelősségi szabályok tisztázásában. Emellett a nyílt pénzügyek (Open Finance) keretrendszere is támogatni fogja a piaci versenyt.

További meghatározó változás, hogy az eurós azonnali fizetések fogadása 2024-től, míg küldése 2027-től válik kötelezővé a hazai szolgáltatók számára is. Emellett napirenden van a digitális euró bevezetésének előkészítése is. Luspay Miklós rámutatott, hogy egy esetleges euróövezeti csatlakozás esetén a teljes hazai online fizetési infrastruktúrát integrálni és alakítani kell majd az új törvényszerűségeknek megfelelően.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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