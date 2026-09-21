Csőstül jönnek az újdonságok a fizetéseknél: érkezhetnek a revolutos ATM-ek Magyarországra, történelmi szinten a digitális fizetés

Mérföldkőhöz érkezett a hazai fizetési piac,
ugyanis az elektronikus tranzakciók száma átlépte a 3 milliárdot, arányuk pedig elérte az 50 százalékot a készpénzes fizetésekkel szemben.
A növekedés ráadásul gyorsuló tendenciát mutat, hiszen míg az egymilliárdos határt 2017-ben, a egymilliárdosat pedig 2022-ben lépte át a piac, a jelenlegi dinamika alapján a négymilliárdos szint is hamarosan elérhetővé válik.
A jegybank célja, hogy 2030-ra az elektronikus fizetések aránya elérje a 60 százalékot. A legfrissebb, 2026-os adatok alapján az ország félúton jár, mivel a tranzakciók fele már elektronikusan történik. Különösen a tízezer forint feletti vásárlásoknál magas, kétharmados ez az arány. Ugyanakkor az ötvenezer forint feletti kiadásoknál és a megtakarításoknál egyelőre még tartja magát a készpénzhasználat; bár a lakosság ritkábban vesz fel készpénzt, alkalmanként nagyobb összegeket emelnek le a számlákról.
További beszédes adat, hogy a hazai boltok felében már az elektronikus tranzakciók dominálnak, és a felnőtt magyar lakosság több mint fele tekinthető aktív digitális fizetőnek, ami havi több mint tizenöt tranzakciót jelent.
A fizetési szokások átalakulását az okoseszközök elterjedése is hajtja. A kártyás fizetések mintegy 30 százaléka már mobiltelefonon keresztül történik, az ügyfelek ugyanis egyre inkább a gyors és kényelmes megoldásokat keresik.
A piacon emellett egyre jelentősebb szerepet kapnak a külföldi székhelyű, határon átnyúló pénzügyi szolgáltatók, illetve fintech cégek. A hazai forgalomban lévő mintegy 12,5 millió bankkártyából mintegy 2,5 milliót már nem hazai hitelintézetek bocsátottak ki.
A magyar ügyfelek kiemelkedő, 2400 milliárd forintos állományt tartottak ezeknél a szolgáltatóknál a 2025-ös adatok szerint, elsősorban a kedvező árazás és a kiváló felhasználói élmény miatt. A jegybank ezt a piaci átrendeződést pozitívan értékeli, mivel az élesedő verseny a hazai bankokat is folyamatos innovációra, például a díjak optimalizálására és új, azonnali fizetési megoldások bevezetésére ösztönzi.
A Portfolio kérdésére Bódi-Schubert Anikó főosztályvezető elmondta, hogy jelenleg egyeztetések zajlanak az ATM-telepítési programról a bankszektor és a kormánnyal az MNB részvételével. Arról, hogy a program hogyan folytatódik, a kormány fog döntést hozni.
Amikor az ATM-törvény hatályba lépett, akkor még a Revolut nem rendelkezett fiókteleppel Magyarországon. Az MNB a letelepedést követő negyedévben (azaz a jelenlegi negyedévben – a szerk.) vizsgálja a kötelezettséget, ez zajlik most.
A Revolut az MNB által kötelezve lesz ATM-telepítésre és működtetésre
- emelte ki a főosztályvezető.
Az elektronikus fizetések térnyerésével a kiberbiztonság is kiemelt fókuszt kapott. Bár a bűnözők a fizikai térből átköltöztek az online világba, a lakosság 70 százaléka továbbra is biztonságosnak tartja a digitális tranzakciókat. Ez a bizalom megalapozott, hiszen a jegybank, a hazai bankszektor és a hatóságok közös fellépésének köszönhetően a lakossági visszaélések okozta kár több mint 6 milliárd forinttal csökkent az elmúlt időszakban.
A bankok által bevezetett szigorúbb átutalási limitek és az egyre fejlettebb, mesterséges intelligenciával támogatott központi szűrőrendszerek hatékonyan akadályozzák meg a csalásokat. Jól látható tendencia ugyanakkor, hogy 2026-ra a csalók egyre inkább a lakosságról a vállalati szektor felé helyezték át a fókuszukat.
A pénzforgalmi biztonság kérdésével kapcsolatban az igazgató kiemelte, hogy a tranzakciók előszűrése és a visszaélések megakadályozása elsősorban a bankok felelőssége. Ennek érdekében a hitelintézetek szabályalapú és mesterséges intelligenciát (AI) alkalmazó modelleket egyaránt használnak a gyanús folyamatok kiszűrésére. A jegybank szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását: az elmúlt évben két átfogó vizsgálat is zárult, amelyek közül az egyik a hitelintézetek Központi Visszaélésszűrő Rendszerébe (KVR) történő adatszolgáltatásának minőségét, a másik a fizetési kérelmek működését érintette.
A jegybank szerint a kiskereskedőket terhelő kártyaelfogadási díjak (merchant fee) továbbra is rendkívül magasak, különösen a kisebb forgalmú kereskedők esetében. Emiatt elengedhetetlen, hogy a bankok között is intenzívebbé váljon a verseny ezen a téren.
A kiskereskedők magas kártyaelfogadási költségei miatt elengedhetetlen, hogy a bankkártyák mellett új, versenyképes, azonnali fizetésre épülő alternatív megoldások is megjelenjenek a piacon. Az MNB igazgatója megjegyezte:
az egyik nagy kereskedelmi hálózat erősen gondolkozik a qvik fizetés bevezetésén, és lehet, hogy hamarosan erről kommunikálni is fognak.
Hozzátette azt is: a hazai elektronikus pénzforgalom dinamikus fejlődése mellett a piaci verseny fokozására és a kereskedői költségek csökkentésére van szükség.
A szektor bevételeit és árazását érintve elhangzott, hogy a bankok pénzforgalmi bevételei jelentősen megemelkedtek, idén júliustól pedig újabb növekedés várható. A korábbi díjemelési korlátozásokról szóló megállapodás lejárta után a jegybank kiemelten figyeli a banki árazási gyakorlatokat, különös tekintettel a lakossági pénzforgalmi költségekre.
A szabályozási környezet a közeljövőben gyökeresen átalakul. Az Európai Unióban készülő új pénzforgalmi rendelet, a PSR (Payment Services Regulation) – amely a korábbi PSD2 irányelvet váltja fel – közvetlenül alkalmazandó lesz a tagállamokban, így egységes jogi kereteket teremt a visszaélések elleni küzdelemben és a felelősségi szabályok tisztázásában. Emellett a nyílt pénzügyek (Open Finance) keretrendszere is támogatni fogja a piaci versenyt.
További meghatározó változás, hogy az eurós azonnali fizetések fogadása 2024-től, míg küldése 2027-től válik kötelezővé a hazai szolgáltatók számára is. Emellett napirenden van a digitális euró bevezetésének előkészítése is. Luspay Miklós rámutatott, hogy egy esetleges euróövezeti csatlakozás esetén a teljes hazai online fizetési infrastruktúrát integrálni és alakítani kell majd az új törvényszerűségeknek megfelelően.
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