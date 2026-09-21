Kamatot csökkent az Erste Bank

Több összegsávnál is érdemben csökkenti szeptember 21-től az Erste Bank a kamatokat. A standard Személyi kölcsön kamatok:
- 500 000 forint és 999 999 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 18,99 százalék. Ez nem módosult.
- 1 000 000 forint és 1 999 999 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 18,49 százalék. Ez nem módosult.
- 2 000 000 forint és 2 999 999 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 16,99 százalék. Ez nem módosult.
- 3 000 000 forint és 3 999 999 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 11,99 százalék. Ez szeptember 21. előtt 13,99 százalék volt.
- 4 000 000 forint és 4 999 999 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 11,89 százalék. Ez szeptember 21. előtt 13,49 százalék volt.
- 5 000 000 forint és 5 999 999 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 11,59 százalék. Ez szeptember 21. előtt 12,99 százalék volt.
- 6 000 000 forint és 6 999 999 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 11,49 százalék. Ez szeptember 21. előtt 12,49 százalék volt.
- 7 000 000 forint és 7 999 999 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 11,44 százalék. Ez szeptember 21. előtt 12,09 százalék volt.
- 8 000 000 forint és 8 999 999 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 11,44 százalék. Ez szeptember 21. előtt 11,99 százalék volt.
- 9 000 000 forint és 9 999 999 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 11,44 százalék. Ez szeptember 21. előtt 11,89 százalék volt.
- 10 000 000 forint és 15 000 000 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 11,44 százalék. Ez szeptember 21. előtt 11,79 százalék volt.
Kisebb összeg esetén nem volt kamatváltozás, a nagyobb hitelösszegeknél pedig 35-200 bázispont mérséklődést lehet látni. Ezen standard kamatok még csökkenhetnek is bizonyos feltételek teljesítése esetén.
- 50 bázispont kamatkedvezmény érhető el abban az esetben, ha legalább 214 ezer forint havi jóváírást vállal az adós az Erste Banknál vezetett bankszámlájára.
- 200 bázispont kamatkedvezmény érhető el abban az esetben, ha legalább 500 ezer forint havi jóváírást vállal az adós az Erste Banknál vezetett bankszámlájára.
- 40 bázispont kamatkedvezmény érhető el abban az esetben, ha a hitel igénylésével egyidőben az adós törlesztésvédelmi biztosítást köt a hitelhez kapcsolódóan és azt a futamidő alatt végig fenntartja.
Ezen kedvezmények feltételei nem változtak szeptember 21-től.
Nézzünk egy példát! Átlagosnak mondható, 3,5 milliós hitelösszeg, 7 éves futamidő és nettó 700 ezer forintos jeövedelem mellett (biztosítás nélkül) a kölcsönt az igénylő 9,99 százalékos kamat mellett kaphatná meg, a törlesztő 58 ezer forint körül alakulna. Szeptember 21. előtt a kölcsönt még 11,99 százalékos kamat mellett lehetett elérni, a törlesztő 61 700 forint körül alakult volna.
Vagyis havi szinten durván 3700 forintot spórol az adós a kivárással. Ez a megtakarítás a 7 év alatt több mint 310 ezer forintra hízna.
A meglévő kölcsönök kamata a szerződésben foglalt szinten marad.
Címlapkép forrása: Portfolio
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