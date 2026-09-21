Kamatot csökkent az Erste Bank

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

Több összegsávnál is érdemben csökkenti szeptember 21-től az Erste Bank a kamatokat. A standard Személyi kölcsön kamatok:

500 000 forint és 999 999 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 18,99 százalék. Ez nem módosult.

1 000 000 forint és 1 999 999 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 18,49 százalék. Ez nem módosult.

2 000 000 forint és 2 999 999 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 16,99 százalék. Ez nem módosult.

3 000 000 forint és 3 999 999 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 11,99 százalék. Ez szeptember 21. előtt 13,99 százalék volt.

4 000 000 forint és 4 999 999 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 11,89 százalék. Ez szeptember 21. előtt 13,49 százalék volt.

5 000 000 forint és 5 999 999 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 11,59 százalék. Ez szeptember 21. előtt 12,99 százalék volt.

6 000 000 forint és 6 999 999 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 11,49 százalék. Ez szeptember 21. előtt 12,49 százalék volt.

7 000 000 forint és 7 999 999 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 11,44 százalék. Ez szeptember 21. előtt 12,09 százalék volt.

8 000 000 forint és 8 999 999 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 11,44 százalék. Ez szeptember 21. előtt 11,99 százalék volt.

9 000 000 forint és 9 999 999 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 11,44 százalék. Ez szeptember 21. előtt 11,89 százalék volt.

10 000 000 forint és 15 000 000 forint közötti összeg igénylése esetén a kamatszint 11,44 százalék. Ez szeptember 21. előtt 11,79 százalék volt.

Kisebb összeg esetén nem volt kamatváltozás, a nagyobb hitelösszegeknél pedig 35-200 bázispont mérséklődést lehet látni. Ezen standard kamatok még csökkenhetnek is bizonyos feltételek teljesítése esetén.

50 bázispont kamatkedvezmény érhető el abban az esetben, ha legalább 214 ezer forint havi jóváírást vállal az adós az Erste Banknál vezetett bankszámlájára.

200 bázispont kamatkedvezmény érhető el abban az esetben, ha legalább 500 ezer forint havi jóváírást vállal az adós az Erste Banknál vezetett bankszámlájára.

40 bázispont kamatkedvezmény érhető el abban az esetben, ha a hitel igénylésével egyidőben az adós törlesztésvédelmi biztosítást köt a hitelhez kapcsolódóan és azt a futamidő alatt végig fenntartja.

Ezen kedvezmények feltételei nem változtak szeptember 21-től.

Nézzünk egy példát! Átlagosnak mondható, 3,5 milliós hitelösszeg, 7 éves futamidő és nettó 700 ezer forintos jeövedelem mellett (biztosítás nélkül) a kölcsönt az igénylő 9,99 százalékos kamat mellett kaphatná meg, a törlesztő 58 ezer forint körül alakulna. Szeptember 21. előtt a kölcsönt még 11,99 százalékos kamat mellett lehetett elérni, a törlesztő 61 700 forint körül alakult volna.

Vagyis havi szinten durván 3700 forintot spórol az adós a kivárással. Ez a megtakarítás a 7 év alatt több mint 310 ezer forintra hízna.

A meglévő kölcsönök kamata a szerződésben foglalt szinten marad.

Címlapkép forrása: Portfolio