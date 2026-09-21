Megvan Magyar Péter és Kovács Árpád utódja az MBH Banknál

2026. október 12-én 10 órára rendkívüli közgyűlést hívott össze három hete az MBH Bank Nyrt. A Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent közlemény szerint a közgyűlés
- időpontja: 2026. október 12. (hétfő) 10:00 óra
- helye: MBH Bank Nyrt. Székház, Bálterem (Budapest, V. ker. Váci utca 38.)
- megtartásának módja: személyes megjelenés
A közgyűlés napirendjén egy pont szerepel:
„a társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztása és díjazásásának megállapítása, döntés a közgyűlés költségeinek viselése tárgyában.
Bár az MBH Bank friss tőzsdei közleménye nem nevezi meg, az új felügyelőbizottsági tagot a 15%-os tulajdoni résszel bíró állami Corvinus Befektetési Zrt. jelöli a testületbe. Ha megszavazza a közgyűlés, a felügyelőbizottság az alábbi személyekből áll majd, nevük mellett jogviszonyuk végdátuma szerepel:
- Vaszily Miklós – elnök 2030. május 31.
- Feodor Rita 2030. május 31.
- Czene Árpád 2030. május 31.
- Török Ilona – munkavállalói küldött, 2030. május 31.
- Bechtold Balázs – munkavállalói küldött, 2030. május 31.
- Dobi Kitti – munkavállalói küldött 2030. május 31.
- Hamecz István - 2031. október 12.
Hamecz István Kkitüntetéses diplomáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tervgazdasági szakán szerezte. Egyetemi évei alatt több külföldi egyetemen - Pembroke College, Oxford University, George Washington University – szerzett nemzetközi tudást és tapasztalatot. Karrierjét a Pénzügyminisztérium Gazdaságpolitikai és Tervezési Intézetében kezdte 1991-ben tudományos munkatársként, majd 1992-től a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetében folytatta. 1994 és 2007 között a Magyar nemzeti Bankban dolgozott, legutoljára a Közgazdasági és Monetáris Politikai Terület igazgatójaként. 2008. és 2017 között az OTP csoport hazai és külföldi leányvállalatainál látott el vezető tisztségeket. Részt vett az OTP csoport oroszországi leánybankja irányításában az Igazgatóság elnökeként, az OTP csoport ukrajnai leánybankja irányításában a Felügyelőbizottság elnökeként, dolgozott továbbá az OTP Alapkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatójaként, valamint az OTP Bank Nyrt. ügyvezető igazgatójaként és a management committee tagjaként. Pályafutását
2020-ban a Richter Gedeon Nyrt.-ben folytatta, ahol először pénzügyi igazgatóként, majd 2022-től Chief Financial Officerként dolgozott
egyben az igazgatóság tagjai is volt. Jelenleg az Országos Dohányboltellátó Kft. Felügyelőbizottságának tagja. Szakmai karrierje során számos külföldi képzésben mélyítette szakmai tudását, így különösen a Bank of England, a University of Rochester,az IMF és a Management Centre Europe által szervezett képzéseken. Nemzetközi tapasztalatokat szerzett továbbá az MNB képviselőjeként az OECD, az Európai Unió és az Európai Központi Bankok tanácsának különböző bizottságaiban.
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