Hatalmas változás kapujában az európai pénzrendszer: már tesztelik a készpénz új utódját

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A tokenizáció lényege, hogy a

különféle pénzügyi eszközökből és pénzből olyan digitális változatokat hoznak létre, amelyek biztonságosan cserélhetők a blokkláncon.

Az EKB célja, hogy a jegybankpénzt a magánkibocsátású stablecoinok alternatívájaként pozicionálja a tokenizált ügyletek elszámolása során. A jegybank közgazdászai rámutattak, hogy ha az amerikai dollár alapú stablecoinok széles körben elterjednének Európában, az veszélyeztetné az euróövezet monetáris szuverenitását – különösen mivel a globális stablecoin-tranzakciók többségét már most is dolláralapú tokenekkel bonyolítják le.

A Pontes a magánszektor által üzemeltetett megosztott főkönyvi rendszereket köti össze az euróövezet 21 országának bankjaival az EKB meglévő TARGET2 fizetési rendszerén keresztül. A rendszer indulásakor 13 pénzintézet – köztük a Deutsche Bank, a Santander és a Société Générale –, valamint négy DLT-üzemeltető, például a Deutsche Börse tulajdonában lévő Clearstream és a litván Axiology fintech cég vesz részt a projektben. A csatlakozók körét az elkövetkező hónapokban tovább bővítik.

A kereskedési idő egyelőre közép-európai idő szerint reggel 8 és délután 4 óra közé esik, a tervek szerint ugyanakkor 2028-ra a rendszer az év minden napján, éjjel-nappal üzemel majd. Az EKB maga is a Pontes első felhasználói között van: a jegybank hétfőn bejelentette, hogy saját forrásainak egy kisebb részét tokenizált értékpapírokba – például kötvényekbe – fekteti a nem monetáris politikai portfólióján belül, így szerezve gyakorlati tapasztalatokat a megosztott főkönyvi technológia alkalmazásáról. Az EKB hangsúlyozta, hogy ez a lépés nem jelenti kriptovaluták vagy magánkibocsátású stablecoinok vásárlását.

A nagykereskedelmi digitális euró mellett az EKB a lakossági digitális euró előkészítésén is dolgozik, amelyet a készpénz digitális megfelelőjeként használhatnának a magánszemélyek és a kereskedők. Ennek elindításához azonban uniós jogszabálymódosításra van szükség:

a technológia bétatesztelését 2027-re, az éles indulást pedig 2029-re tervezik

. A szükséges jogalkotási lépésekről jelenleg is egyeztet az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság, a politikai megállapodás pedig az év végére várható.

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