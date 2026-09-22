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HVG: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt
Bank

HVG: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt

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Hivatali visszaélés gyanújával hallgatta ki a Nemzeti Nyomozó Iroda a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és hat további személyt. A büntetőeljárás a jegybank feljelentése nyomán indult el, miután kiderült, hogy az intézmény korábbi vezetése hatósági eljárásokkal zsarolhatta meg az Erste Bankot - írta meg a HVG.

A botrány idén tavasszal robbant ki, amikor Simor András korábbi jegybankelnök nyilvánosságra hozta, hogy az MNB egyik alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra. A lépés célja az volt, hogy Simort eltávolítsák a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából, amit kellemetlen hatósági vizsgálatok kilátásba helyezésével akartak kikényszeríteni.

Az előzményekről itt írtunk korábban:

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Varga Mihály azonnal vizsgálatot indított a zsarolási botrány miatt

Miután az Erste is megerősítette a kifogásolható fellépést, az MNB új vezetése belső vizsgálatot indított, majd a hatóságokhoz fordult.

Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a nyomozás során a hatóságok a jegybanktól és a pénzintézettől is iratokat szereztek be.

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A bizonyítékok alapján a nyomozók a mai napon hét embert – köztük Matolcsy Györgyöt, az MNB volt elnökét – hivatali visszaélés megalapozott gyanújával hallgattak ki.

A hatóságok mind a hét gyanúsítottnál házkutatást tartottak, és lementették a mobileszközeiken tárolt adatokat. A nyomozás az érintettek pontos szerepének tisztázásával folytatódik.

Matolcsy György éppen a mai hatósági akció reggelén tett közzé egy videót a YouTube-csatornáján. A felvételen az Erste Bank állítólagos megzsarolásáról beszél, megpróbálva magyarázatot adni arra, hogy pontosan milyen szerepe volt, illetve nem volt a történtekben.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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