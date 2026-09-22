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Kirívóan nagy szponzorációt vállalt a Start Garancia
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Kirívóan nagy szponzorációt vállalt a Start Garancia

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A nagyobb hitelek állami kezességvállalásáért felelős Start Garancia Zrt. összesen 700 millió forinttal támogatta a Győri Audi ETO női kézilabdacsapatát a 2024/25-ös és a 2025/26-os versenyszezonban. A kirívóan magas, a szakértőket is meglepő szponzorációs összeg jóval meghaladja a névadó szponzor és a város hozzájárulását is, miközben az állami cég üzletileg aligha profitálhat a reklámmegjelenésekből - szúrta ki a Telex.

A társaság 2025-ös éves beszámolójából derült ki, hogy 530 millió forintot költöttek a győri klubnál vásárolt hirdetési felületekre. A Start Garancia megerősítette a megállapodás tényét, miszerint a kétéves szerződés keretében összesen 700 millió forinttal járulnak hozzá a csapat működéséhez, amiért cserébe a klub reklámfelületeket biztosít számukra.

Ez az összeg a magyar sportéletben – különösen a labdarúgáson kívül –

még névadó szponzoráció esetén is szokatlanul magasnak számít.

Piaci becslések szerint a névadó Audi évente mintegy 300 millió, míg Győr városa 100 millió forinttal támogatja a klubot, amelynek teljes éves költségvetése 1,5 és 2,5 milliárd forint között mozog. Ehhez mérten a kétéves, 700 milliós állami forrásinjekció kiemelkedő tétel.

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A szponzoráció szakmai indokoltságát erősen megkérdőjelezi, hogy egy állami tulajdonú, vállalati hitelekhez kezességet nyújtó társaság a profiljából adódóan aligha remélhet valós üzleti hasznot abból, ha egy Bajnokok Ligája-győztes sportklub felületein hirdet.

Egy, az ügyre rálátó forrás szerint

a kirívóan nagy támogatásról nem a Start Garancia vezetése döntött,

a cég felsőbb utasításra, érdemi mérlegelés nélkül kötötte meg a szerződést. A győri klub egyelőre nem reagált a megállapodás hátterét firtató megkeresésekre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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