Kirívóan nagy szponzorációt vállalt a Start Garancia

A társaság 2025-ös éves beszámolójából derült ki, hogy 530 millió forintot költöttek a győri klubnál vásárolt hirdetési felületekre. A Start Garancia megerősítette a megállapodás tényét, miszerint a kétéves szerződés keretében összesen 700 millió forinttal járulnak hozzá a csapat működéséhez, amiért cserébe a klub reklámfelületeket biztosít számukra.

Ez az összeg a magyar sportéletben – különösen a labdarúgáson kívül –

még névadó szponzoráció esetén is szokatlanul magasnak számít.

Piaci becslések szerint a névadó Audi évente mintegy 300 millió, míg Győr városa 100 millió forinttal támogatja a klubot, amelynek teljes éves költségvetése 1,5 és 2,5 milliárd forint között mozog. Ehhez mérten a kétéves, 700 milliós állami forrásinjekció kiemelkedő tétel.

A szponzoráció szakmai indokoltságát erősen megkérdőjelezi, hogy egy állami tulajdonú, vállalati hitelekhez kezességet nyújtó társaság a profiljából adódóan aligha remélhet valós üzleti hasznot abból, ha egy Bajnokok Ligája-győztes sportklub felületein hirdet.

Egy, az ügyre rálátó forrás szerint

a kirívóan nagy támogatásról nem a Start Garancia vezetése döntött,

a cég felsőbb utasításra, érdemi mérlegelés nélkül kötötte meg a szerződést. A győri klub egyelőre nem reagált a megállapodás hátterét firtató megkeresésekre.

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