Magyarországon keresztül is áramlott az oroszok milliárdos fegyverpénze - Lelepleződött a titkos pénzcsatorna

Az A7-et eredetileg Oroszországban és Kirgizisztánban hozta létre Ilan Shor moldáv oligarcha a hadiiparhoz szorosan kötődő orosz állami pénzintézet, a Promszvjazbank (PSB) támogatásával. A rendszer célja az volt, hogy alternatívát nyújtson a SWIFT-alapú nyugati fizetési hálózatnak, miután az orosz bankokat 2022-ben kizárták onnan. A Kreml az A7-et az importcélú, határokon átnyúló fizetések zászlóshajójaként hirdette. Shor a TASSZ hírügynökségnek júliusban úgy nyilatkozott, hogy szabadságot adnak a vállalatoknak és az országoknak, mert a rendszerük immunis a szankciókra.
A kiszivárgott dokumentumok szerint az A7 több mint száz fedőcégen keresztül hajtotta végre a tranzakciókat. Ezek közül legalább 61 az Egyesült Arab Emírségekben, 87 Hongkongban, 16 Kirgizisztánban, 14 pedig Indonéziában működött. Három entitást az Egyesült Királyságban jegyeztek be, míg
egy magyarországi cég kulcsfontosságú csatornaként szolgált az Európai Unióba irányuló átutalásokhoz.
A fedővállalatok a SWIFT-rendszerben lévő bankszámlákra fizettek be készpénzt, amellyel aztán orosz cégek külföldi számláit egyenlítették ki; a tranzakciók több mint fele végül kínai bankszámlákon kötött ki.
A módszer lényegi eleme egy ipari méretű hamisítási művelet volt. Az A7 hamis számlákat, szállítóleveleket és vállalati pecséteket gyártott – amelyeket részben gyanútlan cégek valós dokumentumaiból másoltak ki –, hogy kijátsszák a pénzmosás elleni banki megfelelőségi ellenőrzéseket.
A munkatársakat arra utasították, hogy a szankcionált termékek vámtarifaszámait cseréljék le a legközelebbi, szankciók alá nem eső alternatívákra. Egy belső chatüzenetből kiderült, hogy egy 500 darab éjjellátó céltávcsőre vonatkozó utalásnál a hamis okmányokon először edzett üveget, majd cipőt akartak feltüntetni áruként. Végül az üveg mellett döntöttek, hogy a tétel összhangban legyen a korábbi számlákkal.
- A hongkongi Standard Charterednél 2024 végétől 2025 augusztusáig 1,1 milliárd dollár érkezett az A7-hez köthető számlákra.
- A First Abu Dhabi Banknál 17 különböző entitás nyitott számlát, amelyeken keresztül 1,8 milliárd dollárnyi kimenő utalást teljesítettek.
- A DBS hongkongi fiókjába 273 millió dollárt, a Citigroup ügyfeleihez 74 millió dollárt, a Deutsche Bank európai ügyfeleihez pedig mintegy 18 millió dollárt utaltak.
Az A7 a JPMorgan Chase-nél és a DBS-nél is vezetett számlákat. A Standard Chartered 2025 februárjában gyanút fogott, és befagyasztotta a kirgiz bankokon – az Eldiken, az Ajilen és az Eurázsiai Takarékpénztáron – keresztül érkező kifizetéseket. Ezt követően az A7 tevékenysége nagyrészt az Emírségekbe tevődött át, ahol a First Abu Dhabi közvetítésével a dirhamot dollárra, euróra és jüanra is átválthatták.
A kiszivárgott adatok között az A7 által kibocsátott, összesen több mint 20 milliárd dollár névértékű váltó, valamint nagy összegű Tether stablecoin-tranzakció is szerepel, amelyekkel orosz vevőknek értékesítettek dolláralapú kriptovalutát. A dokumentumok szerint egyes átutalások kifejezetten érzékeny, háborús tételekre – katonai felszerelésekre és az orosz biztonsági szolgálatok beszerzéseire – vonatkoztak. A First Abu Dhabi megerősítette, hogy az összes azonosított, A7-hez köthető számlát bezárta. A többi érintett pénzintézet a pénzmosás elleni szabályok betartása melletti elkötelezettségét hangsúlyozta, de érdemben nem kívánta kommentálni az ügyet.
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