Matolcsy György: Hamis mese az Erste Bank megzsarolásáról szóló történet

Hamis mesének és elképzelhetetlennek nevezte Matolcsy György volt jegybankelnök, hogy az MNB pénzügyi felügyeletért felelős alelnöke megfenyegette volna az Erste magyarországi elnök-vezérigazgatóját arra az esetre, ha nem hívják vissza az Erste bécsi igazgatóságából elődjét, Simor Andrást.

Matolcsy György az új Youtube-videójában felidéz egy nyilvános vitát, amely 2023-ban zajlott közte és elődje között. Bár nem nevezi meg az ügy főszereplőit, Simor András volt jegybankelnököt, Jelasity Radovánt az Erste Bank elnök-vezérigazgatóját és Kandrács Csaba felügyeleti alelnököt, az előzményekből tudható, hogy róluk van szó.

Simor András tavasszal az ATV-nek adott interjújában beszélt az esetről. Elmondása szerint 2023 decemberében az Erste magyarországi vezérigazgatója kereste meg azzal, hogy egy különös találkozóra hívták az MNB egyik alelnökével. A megbeszélés egy zárt, ablak nélküli helyiségben zajlott, ahol a telefont is kint kellett hagyni. A beszámoló szerint az hangzott el, hogy amíg Simor az Erste bécsi felügyelőbizottságában ül, addig a bankfelügyelet kifejezetten szigorúan fog fellépni a magyar leánybankkal szemben. „Lefordítottam magyarra: ezt én zsarolásnak hívom. Megnéztem a Büntető Törvénykönyvet azt gondolom ez hivatali visszaélés, ami három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” – fogalmazott akkor Simor.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 22. Simor András kitálalt, zsarolás miatt mondhatott le az Ersténél

Matolcsy a kedden közzétett videójában kijelenti:

ha volt is megbeszélés a két fél között, ő nem volt ott, ilyenre nem adott utasítást ,

, érdemes lenne tisztázni, ki mit tud erről a megbeszélésről, ha egyáltalán volt ilyen,

az Erste nem tett feljelentést korábban, a szakmai viták viszont rendszeresek voltak,

felügyeleti eljárások előre meghatározott rendben indultak,

olyan nem fordulhat elő, hogy a jegybank egyik vezetője bárkit megfenyeget, mert az ő idejükben más volt a jegybank működése ,

, a működésrendjük szerint ez lehetetlen és elképzelhetetlen lett volna,

ma viszont van a jegybank jelenlegi elnökétől egy érvényes feljelentés ismeretlen tettes ellen az ügyben.

- mondja Matolcsy a videőben. A feljelentést egyébként május 4-én jelentette be a Varga Mihály vezette jegybank.

Az MNB-botrányt vizsgáló parlamenti vizsgálóbizottságnak a munkáját Matolcsy szerint ki kell terjeszteni a 2013 előtti és 2025 utáni jegybanki működésre is - hogy miért, azt nem fejtette ki bővebben.

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