Mi lesz az Otthon Starttal, a kamatstoppal és a babaváróval? – Holnap felfedik várakozásaikat a banki vezetők, érdemes eljönni

„Merre tovább, magyar lakossági hitelpiac? A 10 legfontosabb trend jegybanki nézőpontból” című előadásával fogja felvezetni a Future of Finance 2026 konferencia kora délutáni, lakossági banki szekcióját Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója.
Ezt követően egy kuriózumnak számító beszélgetés következik majd Király Júlia, az MNB korábbi elnöke, Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára és Incze Zsombor, az OTP Bank vezérigazgató-helyettesének vezető tanácsadója részvételével, erről itt írtunk. Egy lakossági banki AI tematikájú előadás után a lakossági hitelpiac aktualitásait fogjuk megbeszélni,
Florova Anna, az OTP Bank ügyvezető igazgatója és Rammacher Zoltán, a K&H Bank lakossági és kkv ügyfélszegmensének marketingvezetője segítségével.
A piaci aktualitások mellett a várt, illetve a szükségesnek vélt hitelpiaci szabályozói intézkedéseket is terítékre tervezzük venni, így például az Otthon Start, a babaváró hitel és a kamatstop sorsát is.
Mi lesz az Otthon Starttal?
„A jelenlegi kormányzati intézkedések – így az Otthon Start Program is – kizárólag a hitelképes, jobb anyagi helyzetű rétegek támogatására költenek” – mindössze ennyi olvasható a Tisza Párt programjában az Otthon Startról. Valóban nem mérsékelte, inkább növelte a program a hitelfelvevők közötti egyenlőtlenséget: az igénybe vevők 76%-a a legmagasabb jövedelmű ötödbe tartozik az MNB szerint. Az elmúlt napokban vezető bankárokkal beszélgettünk arról, milyen változtatásokra számít a piac a fix 3%-os lakáshitel esetében, miután a kkv-knak szóló Széchenyi Kártya Program likviditási hiteleinél júniusban már bejelentették a szigorítást. A Portfolio-nak eddig nyilatkozó piaci szereplők éppen azon a ponton várnak jelentős változásokat, amelyre a Tisza Párt programja is ráirányította a figyelmet.
A Portfolio-nak nyáron név nélkül nyilatkozó banki felsővezetők nem számítanak a program hirtelen lezárására, mint ahogy egyelőre arra sem, hogy az új építésű lakásokra korlátoznák a programot, ami a beruházásösztönzés jegyében akár szintén logikus lenne. Inkább az alábbi háromféle rövid távú várakozást szűrtük le beszélgetéseinkből:
- szigorítja a kormány az elsőlakás-vásárló fogalmát, legalább annyira, ahogy az az MNB adósságfékszabályaiban a 10%-os önerőt lehetővé tévő résznél szerepel: itt az 50%-ot nem érheti el a meglévő lakástulajdon, vagyis kizárja az 50-50%-os tulajdonnal másik ingatlanban már rendelkező párokat,
- előírja a lakóhely létesítését a hitellel szerzett ingatlanban, egyúttal megtiltja az Otthon Starttal szerzett lakások kiadását a teljes futamidő alatt vagy az első 5 évben, ahogy ez utóbbi az eredeti jogszabálytervben már szerepelt (a használat harmadik félnek való átengedésének tilalma formájában),
- szigorítja az adóstárs bevonásának a szabályait: például nem lehetne házasságkötéssel megkerülni a tulajdoni korlátokat, vagy a szülő adóstársként való bevonásával akár saját jövedelem nélkül is felvenni az Otthon Startot.
A nekünk nyilatkozók véleménye szerint
ezek a változtatások akár 20-40 százalékkal csökkentenék az új lakáshitelvolument
az Otthon Start Program keretében. Ez
- egyfajta soft landinget jelentene a lakáspiac számára a hirtelen megszüntetéséhez képest, ugyanakkor
- sokkal célzottabbá és ezáltal méltányosabbá tenné a fix 3%-os programot, és
- nagyobb teret nyitna a mára 20%-os "kisebbségbe" szorult, de épp kamatcsökkentési hullám küszöbén álló piaci lakáshitelezés előtt.
Hogy mit gondolnak most a banki vezetők ezekről, az ki fog derülni a konferencián. Az Otthon Start első évéről itt írtunk részletesen.
Mi lesz a kamatstoppal?
Eseménydús volt az elmúlt néhány hónap a jelzáloghitelek 2022 elején bevezetett kamatstopját illetően, csak éppen a bankok által várt, kivezetésről szóló jogszabály nem jelent meg:
- április 17-én kikerült a kamatstoprendeletből a nyolcadik meghosszabbítás nyomán meghatározott 2026. június 30-ai határidő. Az Orbán-kormány döntése a Tisza-kormánynak jöhetett kapóra: időt kapott a jogszabályalkotásra.
- Miután megszűnt a „háborús veszélyhelyzet”, a kamatstop szabályozása május 15-ével a 2026. évi XIV. törvénybe került át, tartalmilag viszont nem változott, határidő nélkül maradt.
- Május 7-én az OTP Bank ismét bejelentette, hogy alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybírósághoz a kamatstop miatt, immár sokadszorra. A bank szerint az intézkedés a magánjogi jogviszonyokba továbbra is alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be.
- Június 11-én azt közölte a Tisza-kormány, hogy 2026. szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek „jelenlegi feltételek mellett fennálló" kamatstopja. Erről társadalmi egyeztetés indult, majd Kármán András pénzügyminiszter is megerősítette a szándékot.
- Június 17-én Becsei András, a Magyar Bankszövetség alelnöke az nyilatkozta, saját számításaik alapján mintegy 10 ezer olyan ügyfél lehet a bankszektorban, akit nem lenne célszerű kitenni a piaci folyamatoknak. Az MNB szerint pedig 19 ezer sérülékeny ügyfél van: ők azok, akiknek a kivezetés legalább 5 ezer forinttal növelné meg a havi törlesztőrészletét és emellett a jövedelemarányos törlesztőrészlet értéke legalább 40 százalék lenne, vagy akik az intézkedés bevezetése óta nyugdíjas korúak lettek. Becsei szavai alapján a bankok a társadalmi vita keretében javaslatokat dolgoztak ki ezen 10-19 ezer fős sérülékeny csoport védelmére.
A kivezetésről az Országgyűlésnek kellene szavaznia, de mind a mai napig nem terjesztette a kormány a tervezetet a parlament elé,
ráadásul mind a bankok, mind az ügyfelek számára irreálisan szűk a másfél hónap a felkészülésre, így egy szeptember 30-án hatályba lépő kivezetés ma már nem tűnik tarthatónak. A kivezetés halogatása ugyanakkor 100 milliárd forint körül veszteséget okozott a bankoknak a második negyedévben.
Mi lesz a babaváró hitellel?
A babaváró hitel esetleges kivezetéséről egyelőre nincs szó, a gyermekvállalási határidőt nem teljesítő fiatalokat azonban meg akarja segíteni a kormány. A diákhitelek 7,99%-os kamatstopja mellett meghosszabbítja a babaváró hitel 2026. június 30-án lejáró gyermekvállalási határidejét is a kormány, mégpedig 2026. november 1-jéig – jelentették be egy június 11-ei kormányzati sajtótájékoztatón. Enyhébb, de jogkövető magatartást feltételező, és az egyedi élethelyzeteket figyelembe vevő rendszert dolgoz ki közben a Pénzügyminisztérium – ígérték akkor, ám a részletek még nem jelentek meg. Mint mondták, nem cél a határidő tologatása, az érintettek büntetése, de az arbitrázslehetőség támogatása sem.
Az újabb haladék időtartama alatt egyre több babaváró hitelesnek ketyeg a "büntetése" a hitelfelvétel időpontjához képest magasabb hozamkörnyezet mellett (a kamattámogatás ugyanis ötéves kamatperiódust követ, ami sokaknál mostanában fordul), ami egyúttal jóval nagyobb összegű visszafizetést is jelenthet az érintettek számára a mostaninál. Ezért érdemes mielőbb dönteni az új rendszerről, amelyben a potyautas magatartás kockázatát is minimalizálni érdemes.
Hogy milyen szabályokkal érdemes megsegíteni a határidőt nem teljesítő babaváró hiteleseket, egyáltalán, mi legyen a babaváró sorsa, azt a konferencián is boncolgatjuk majd.
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