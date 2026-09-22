Visszavág az európai bankóriás: bírósági úton szereznék meg a zárolt orosz milliókat

A Raiffeisen Bank International (RBI) megnyerte a Rasperia Trading Limited elleni kártérítési perét Ausztriában, miután a bécsi bíróság mulasztási ítéletben mintegy 3,15 milliárd euró megfizetésére kötelezte az alperest. Az RBI az uniós szankciók hatálya alá eső ausztriai vagyontárgyak felszabadítását kéri a döntés végrehajtásához.

A Bécsi Polgári Törvényszék az RBI és annak orosz leányvállalata, az AO Raiffeisenbank kérelmére hozott mulasztási ítéletet a Rasperia ellen. Az ítélet meghozatala előtt a bíróság elvégezte az úgynevezett koherenciavizsgálatot, amellyel a tényállás keresetleveli előadását megalapozottnak és elfogadhatónak minősítette. Amennyiben a Rasperia négy héten belül nem nyújt be fellebbezést, az ítélet jogerőre emelkedik.

Az ítélet jogerőre emelkedése esetén az RBI az osztrák pénzpiaci felügyelethez (FMA), mint illetékes szankciós hatósághoz fordul.

A bank a Rasperia befagyasztott ausztriai vagyontárgyainak felszabadítását fogja kérni a kártérítési igény végrehajtása érdekében. Az uniós szankciók hatálya alá tartozó vagyon 28,5 millió darab STRABAG SE-részvényből, a 2021-es pénzügyi évtől esedékes osztalékokból, valamint a STRABAG SE 2024. márciusi tőkeleszállításából származó kifizetésekből áll.

Az RBI hangsúlyozta, hogy az európai szankciós jogszabályokkal összhangban, a felügyeleti hatóságokkal szoros egyeztetés mellett jár el. Michael Höllerer, az RBI vezérigazgatója kiemelte, hogy a bank felelőssége a részvényesek érdekében hatékonyan fellépni az Oroszországban elszenvedett károk rendezéséért, a mostani ítélet pedig fontos mérföldkő ebben a folyamatban.

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