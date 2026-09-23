Átalakulóban a globalizáció régi modellje: stratégiai döntés előtt áll Európa

A jelenleg zajló átalakulás sebessége és mélysége rendkívüli. Erre a változásra a gazdasági és pénzügyi szereplők háromféleképpen reagálhatnak:

meggyőzhetik magukat arról, hogy mindez őket nem érinti; filozofikusan viszonyulhatnak hozzá, elfogadva, hogy a folyamat zajlik, de úgy gondolva, hogy nem tehetnek ellene semmit; vagy átszervezhetik saját működési mintáikat, hogy alkalmazkodjanak az új környezethez.

Az előadás célja az volt, hogy bemutassa azt a felszín alatt zajló mélyebb átrendeződést, amely jelenleg végbemegy.

Arnaud Mares Citigroup, európai vezető közgazdász Arnaud Mares is Citi’s chief European economist. He is advising investors and corporate leadership on economic and policy developments. Since the onset of the pandemic, he has also acquired a solid re … Tovább

Ahhoz, hogy megértsük a pénzügyi szektort és a reálgazdaságot alapvetően átalakító geopolitikai és kormányzati hajtóerejű változásokat, érdemes visszatekinteni az elmúlt évtizedek globalizációs folyamataira. Bár a közgazdászok hagyományosan a hatékonysági előnyök miatt támogatták a nyitott piacokat, a ténylegesen kialakult modell jelentősen eltért a klasszikus elmélettől. David Ricardo XIX. századi komparatív előnyökről szóló elmélete arra a feltételezésre épült, hogy a külkereskedelemnek egyensúlyban kell maradnia, amit az akkori aranyalapú monetáris rendszer lényegében biztosított is.

A modern globalizáció ezzel szemben egy olyan pénzrendszerben bontakozott ki, amelyben magának a pénznek nincs belső értéke. Ez lehetővé tette, hogy egyes országok hatalmas fizetésimérleg-hiányokat halmozzanak fel, miközben mások óriási többleteket gyűjtöttek össze, méghozzá rendkívül hosszú időn keresztül. Ennek következtében a rendszer a komparatív előnyök helyett egyre inkább az abszolút előnyt jutalmazta: a hangsúly a termelékenységi nyereségekről a puszta árversenyképességre, a legolcsóbb termelési helyszínek keresésére és az alacsony költségű munkaerő kihasználására tolódott át.

A globális egyensúlytalanságok nem véletlenül alakultak ki; tudatos gazdaságpolitikai döntések eredményei voltak. Az 1990-es évek végén az ázsiai pénzügyi válság tapasztalatai arra ösztönözték a kelet-ázsiai országokat, majd később Kínát is, hogy pénzügyi önvédelemként hatalmas devizatartalékokat építsenek fel, amihez tartós exporttöbbleteket kellett elérniük. Később Európa is hasonló, exporttöbbletre épülő növekedési modell felé mozdult el, különösen az eurózóna-válság után, amikor a többletek a biztonság szinonimájává váltak, míg a hiányokat szinte gazdaságpolitikai bűnként kezelték.

A tartós kereskedelmi többletek felhalmozása strukturális túlkínálatot teremtett a globális piacokon a belföldi kereslethez képest, ami folyamatosan lefelé nyomta az árakat. Ezzel párhuzamosan a Ben Bernanke korábbi Fed-elnök által leírt globális megtakarítási többlet történelmi mélypontra szorította a reálkamatokat. A jegybankok a deflációs nyomásra rendkívüli monetáris lazítással és eszközvásárlási programokkal, azaz QE-vel reagáltak.

Ennek a rendszernek az előnyei azonban rendkívül egyenlőtlenül oszlottak meg. Miközben a feltörekvő piacok munkásosztályai és a fejlett világ leggazdagabb csoportjai jelentősen gazdagodtak – utóbbiak a tartósan alacsony kamatok által felhajtott eszközárakon keresztül –, a fejlett gazdaságok, különösen az Egyesült Államok közép- és munkásosztályainak jövedelmei csaknem két évtizeden át stagnáltak. Ez a társadalmi feszültség hozzájárult a populista politikai erők felemelkedéséhez, a Brexithez és a protekcionista kereskedelempolitikák növekvő szerepéhez.

Ez a régi világ mára eltűnt – állítja Marès.

Európában a politikai gondolkodás sokáig azon a meggyőződésen alapult, hogy a kölcsönös függőség békét és stabilitást teremt. Különbséget kell azonban tenni a politikailag és stratégiailag egymáshoz igazodó szereplők közötti kölcsönös függőség, valamint az olyan függőségek között, amelyekben egy domináns szereplő geopolitikai célokra fegyverként használhatja a pozícióját.

A közelmúlt válságai rámutattak arra, hogy a kölcsönös gazdasági függőség sérülékenységeket is teremthet. Ennek következtében a jövőben már nem leszünk hajlandók alapvető fontosságú javak tekintetében olyan szereplőktől függni, akikben politikailag vagy stratégiailag nem bízunk meg teljes mértékben – érvelt.

A pandémia és az ukrajnai háború véglegesen bebizonyította, hogy a globális ellátási láncok és a domináns piaci pozíciók stratégiai fegyverként használhatók. Ilyen példa Kína dominanciája a ritkaföldfémek területén, az energiafüggőség, valamint a pénzügyi infrastruktúrához, az adatokhoz és a kritikus technológiákhoz való hozzáférés. Ennek eredményeként a gazdaságpolitika fókusza a költséghatékonyságról az ellátásbiztonságra és az ellenálló képességre helyeződött át olyan kulcsterületeken, mint az energia, az egészségügy, az élelmiszer-ellátás, a pénzügy, a védelem és a félvezetőgyártás.

Ez a strukturális átmenet a beszállítói láncok áthelyezésén, párhuzamos kapacitások kiépítésén és az infrastruktúra megkettőzésén keresztül jelentős tőkebefektetést igényel. Az európai versenyképességi értékelések – köztük a Draghi-jelentéshez kapcsolódó elemzések – kezdetben évi 800 milliárd eurónyi többletberuházási igényt azonosítottak a kontinensen. A februárban az európai vezetők elé tárt frissített adatok szerint azonban ez az összeg évi 1,2 billió euróra emelkedett.

Bár a magasabb beruházási ráta támogatja a GDP-növekedést, és jelentős üzleti lehetőségeket teremt a befektetési banki szektor számára, komoly makrogazdasági költséggel is jár. A jelenlegi beruházási hullámban nem az történik, hogy több árut és szolgáltatást állítunk elő, hanem hogy ugyanazokat a dolgokat másképp állítjuk elő – biztonságosabban, közelebb az otthonunkhoz, és politikailag megbízhatóbb keretek között.

„A tartós megtakarítási többlet korszaka véget ért.

Mivel a tőkét ma már nem pusztán kapacitásbővítésre, hanem a meglévő ellátási láncok biztosítására és átalakítására kell felhasználni, ez elkerülhetetlenül magasabb reálkamatokat és tartósabb inflációs nyomást eredményez

- mondta előadásában.

Az infláció strukturálisan magasabb szinten stabilizálódhat, miközben a volatilitása is valószínűleg növekedni fog. Ennek oka, hogy míg az előző évtizedekben a gazdasági sokkokat többnyire kiszámíthatóbb, keresleti oldali hitelciklusok vezérelték, addig a mai sokkok nagyrészt kínálati oldali természetűek, és olyan külső tényezőkhöz kapcsolódnak, mint a háborúk, a geopolitikai döntések és az ellátási zavarok. A jegybankok hagyományos, keresletmenedzsmentre kialakított eszköztára jóval kevésbé hatékony az ilyen sokkok kezelésében.

Az előadás egyik fő következtetése az volt, hogy a következő időszak erősebb növekedést hozhat, de inflációsabb környezetben. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az infláció és a kamatok szintje emelkedhet, hanem a lejárati prémium is, ami a bizonytalanabb monetáris politikai és gazdasági környezetet tükrözi.

Ebben a széttöredezett, multipoláris világrendben egyre fontosabbá válik a méret, az önálló infrastruktúra és a kemény hatalom. A régi globalizált világban egy kis ország viszonylag kényelmesen működhetett, hiszen hozzáfért a globális piacokhoz, infrastruktúrához és technológiákhoz. Az új korszakban azonban, ahol a kritikus rendszereket meg kell kettőzni, az ellátási láncokat közelebb kell hozni, és az adatok feletti kontroll egyre nagyobb jelentőséget kap, felmerül a kérdés:

megengedheti-e magának Európa, hogy kicsi és széttöredezett maradjon?

Európa számára ezért a kulcskérdés az, hogy képes-e egységes hatalmi blokként megszervezni magát. Az előadás végső következtetése szerint a kontinensnek el kell döntenie, hogy valódi hatalmi központtá válik-e az új világrendben, vagy megosztott marad és lemarad a fejlődés következő szakaszában.

Címlapkép forrása: Portfolio