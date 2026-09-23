Brutális költségcsökkentést és hatalmas átalakulást okoz a AI a hazai pénzintézeteknél

Victor Tamás Máté (Hold) kifejtette, a hazai pénzintézeti szektorba is megérkezett a mesterséges intelligencia, ám arról már eltérőek a vélemények, hogy milyen hatása lesz ennek hosszabb távon. Szerinte tévedés, hogy azért lesznek majd a csoportos létszámleépítések mert hatékonyságot növelünk, és el lehet bocsájtani az alkalmazottakat. Ehelyett szerinte valószínűleg azért leszek tömeges leépítések, mert a ChatGPT-től kérdezünk meg mindent, ő intéz mindent helyettünk, és eltűnik a bankok profitabilitása.
Arra a problémára is felhívta a figyelmet, hogy a szabályozó nem egyértelmű jelenleg abban, milyen adatokat lehet az AI-jal megosztani, ezért tartani lehet attól, hogy későbbi ellenőrzéseken ezek miatt bírságok lesznek.
Vadócz Zsolt (K&H Bank) kifejtette, szerinte ma már annyira specifikusan tudnak segíteni az AI eszközök a mindennapokban, ami nem is olyan régen még elképzelhetetlen volt. Ma már nem csak megtervezi helyettünk az AI az utazásunkat, hanem az agentic AI már end-to-end megszervez egy utazást, foglal jegyet. A K&H-nál Kate már elég sok mindent képes elvégezni a banki feladatok közül, már nem csak beszélgethetünk vele, hanem bizonyos tevékenységet végig lehet vinni segítségével.
Az első AI-projekteknél nagy feladat volt a belső dokumentumokból kivonni az információt, az adatokat, az adminisztratív feladatokkal kezdték a hatékonyságnövelést. Az AI, és a Kate-hez hasonló ügynökök ugyanakkor ma már sokat tud segíteni az ügyfélkezelésben, a front endeken keletkező adatok elemzésében.
Ha az AI segítségével megszűnik a szolgáltató, akkor nem lesz, aki szolgáltasson. Tehát szolgáltatóknak mindenképpen kell maradniuk – reagált Léder Tamás (MBH) az elhangzottakra. Arról, hogy az AI csökkenti a banki működési költségeket, elmondta: a jelenlegi folyamatainkon csökkenni fognak a költségeink, de a másik oldalon az AI szolgáltatóknak kell kifizetni ezt a költséget. Szerinte ugyanakkor a profit mindenképpen megmarad majd a cégek egy részénél. A belső működésben a riportingban, belső folyamatoknál, a hitelezésben stb. nagyon sokat használják az MBH-nál az AI-t. Ez ugyanúgy igaz a beszállítókra is, most a bankoknál az a kihívás, hogy az Ai-használatát a compliance-en is átvigyék.
Kurtisz Krisztián (Uniqa) úgy vélte, az operációban és a salesben és a belső működésben is hatalmas változásokat a mesterséges intelligencia.
Lehetünk optimisták, hogy nem tűnik el a profit, de el fog tűnni
– vélekedett. Az insurtechek a sales folyamatokat vitték el magasabb szintre, de ha tényleg agentic alapú működésre áll át a szektor, az még ennél is nagyobb hatással lesz a biztosítási piacra. Most 15-18 százalékos a költséghányad a hagyományos biztosítóknál, ezt az agentic modellben 5 százalékra lehet levinni.
Hozzátette, a biztosítási szektorban ma az adminisztratív folyamatok drágák. "Az end-to-end kárrendezést elindítottuk tavaly a tavalyi open AI modellt, ha ezt belülre hoznánk, a teljes adminisztrációt meg lehetne oldani. Az operatív, kárrendezési munkavállalói létszám már lassan 20 százalék alatt van a biztosítónál a teljes cégben, az összes többi alkalmazott compliance-szel, IT-biztonsággal, kontrollal és értékesítéssel foglalkozik. Ők sokkal drágábbak, mint a call centeres kollégák" - mondta Kurtisz Krisztián.
Címlapkép forrása: Portfolio
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"Lehetünk optimisták, hogy nem tűnik el a profit, de el fog tűnni."
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