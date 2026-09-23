Dübörög a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, a pénzügyesek nagy találkozója

Nem az AI veszi el a piacod, hanem az AI-t használó cégek
A mesterséges intelligencia (MI) sikeres üzleti integrációja nem technológiai, hanem elsősorban szervezeti és menedzsmentkérdés – mutatott rá Csaba Zoltán, az Euroleasing Digital Product & AI Lab vezetője a Portfolio Future of Finance konferencián tartott előadásában.
A közhiedelemmel ellentétben a mesterséges intelligencia térnyerése nem az egyéneket, hanem a technológiát lassan adaptáló vállalatokat veszélyezteti.
Nem maguk a mesterséges intelligencia alapú alkalmazások szorítják ki a piaci szereplőket, hanem azok a versenytársak, amelyek képesek hatékonyan integrálni ezt a technológiát a mindennapi üzleti folyamataikba.
A sikeres integrációhoz Csaba Zoltán szerint három fő menedzsmenteszköz szükséges:
- a hatékony ötletszelekció,
- a gyorsabb üzleti döntéshozatal,
- valamint a technológiai és szabályozási környezet összehangolása.
Az Euroleasingnél végzett kísérlet során a fejlesztők a Google Cloud Platform és az AI Studio segítségével mindössze egy óra alatt elkészítették egy új ügyféladat-vizualizációs alkalmazás frontend-változatát, majd három nap alatt egy működő prototípust is összeállítottak. Bár a szintetikus adatokkal futó demó látványos volt, és a vezetőség azonnal be akarta vezetni, a valódi, éles működéstől még messze állt. Ez a jelenség rávilágít a modern technológia egyik legnagyobb csapdájára: a gyorsan és olcsón előállítható demók miatt kialakuló csalóka érettségérzetre. Emellett a programozói tudás nélkül fejlesztő munkatársak (citizen developerek) által létrehozott alkalmazások tömege komoly üzemeltetési és fenntartási költséget jelenthet a vállalatoknak.
Az AI valódi üzleti értéke: az egyéni hatékonyságtól a szervezeti szintű megtérülésig
Az AI-ból származó üzleti érték mérése és szervezeti szintű kiaknázása jelenti ma a nagyvállalati világ legnagyobb kihívását – állítja előadásában Horváth Balázs, a VisualLabs alapítója. Miközben a Microsoft adatai szerint a munkavállalók 66%-a magasabb hozzáadott értékű munkát végez az AI-nak köszönhetően és 58%-uk korábban elérhetetlen feladatokat is el tud látni, a vezetők mindössze 13%-a érzi úgy, hogy szervezetük ténylegesen ösztönzi a változást, az AI pedig továbbra is jellemzően "single player game" marad, ahol bár a hozzáértőbb, „AI-guru” egyén hatékonyabb lesz, de a szervezeti szintű megtérülés nem mutatható ki.
Horváth Balázs egy digitalizációs érettségi lépcsőmodellt mutatott be – a manuálistól a menedzselt, automatizált és AI-operatív szintig –, amelyben megkülönbözteti a hatékonysági AI-t (költségcsökkentés, folyamatgyorsítás) és az úgynevezett opportunity AI-t (új képességek, üzleti modellek építése), hangsúlyozva, hogy
a projektek gyakran azon buknak meg, hogy a szervezetek nem mérik fel kiindulási állapotukat, így a befektetés megtérülése sem követhető.
Saját 30 fős tanácsadó cégük példáján szemléltette a konkrét eredményeket. A Microsoft Copilot bevezetésével az egy főre jutó árbevétel mintegy 20%-kal nőtt:
- egy korábban hat hétig tartó tesztesetírási projektet hat nap alatt végzett el egy AI-ügynök,
- az ajánlatírás pedig órákról fél órára csökkent
és kiemelte, hogy azok a szervezetek járnak messze előrébb a hatékonyságnövelésben, amelyek korábban kezdtek el kísérletezni.
Új állampapírokon dolgozik az ÁKK: véget ért az olcsó pénzek kora
Miközben globálisan egyre élesebb a verseny a finanszírozásért, és a fejlett államok a Covid utáni időszakban már jóval drágábban adósodnak el, Magyarországon idén érdemi fordulat látszik a hosszú hozamokban – mondta Balogh Csaba, az Államadósság Kezelő Központ üzleti vezérigazgató-helyettese a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciáján. A magyar tízéves hozamok korábban inkább a román szinthez tapadtak, tavasztól azonban elváltak attól, majd a lengyel hozamokat is elhagyták, és ma már gyakran közelebb vannak a cseh szinthez. A kedvező folyamatot az eurókonvergencia, a transzparensebb költségvetési politika, az MNB alacsonyabb inflációs célja, a külföldi befektetők erősödő érdeklődése és a diverzifikált adósságszerkezet is támogatja.
Újfajta fenyegetéssel néznek szembe a bankok
A hagyományos pénzintézetekneknek szembe kell nézniük a nagy technológiai vállalatok belépésével a pénzügyi piacra. Az Anthropic Claude nevű modelljében már elérhető a bankszámlakivonatok beolvasásának lehetősége, az OpenAI is folyamatosan fejleszti hasonló képességeit, a Meta pedig nemrég bemutatta Muse nevű személyi asszisztensét, amely banki ügyintézésre is alkalmas.
Ha egy pénzintézet nem lép időben a saját digitális asszisztenének fejlesztése terén, kockáztatja, hogy puszta háttérszolgáltatóvá válik, miközben a közvetlen ügyfélkapcsolatot a technológiai óriások veszik át
– hangsúlyozta Olti Sándor, az Intuitech társalapítója, operatív igazgatója.
A bankok előtt jelenleg három stratégiai út áll:
- Saját szuperasszisztens fejlesztése: Ez a legköltségesebb, de hosszú távon a leginkább kifizetődő opció, mivel a bank rendelkezik a teljes ügyféladat-vagyonnal, így megőrizheti az elsődleges ügyfélkapcsolatot.
- Nyílt API-k biztosítása a BigTech szereplőknek: Ha a bank lemond a fejlesztési versenyről, és több adathozzáférést nyújt a külső platformoknak, akkor tiszta infrastruktúra-szolgáltatóvá (utility) válik, és elveszíti a közvetlen csatornáit.
- Hibrid modell: A bank megnyitja a kapuit az olyan alapvető tranzakciók (commodity) külső lekérdezése előtt, mint az utalások vagy a költéselemzések, miközben saját platformját is fejleszti a kiemelt kapcsolat fenntartásához.
Amennyiben a pénzintézetek egyik irányba sem tesznek lépéseket, az ügyfelek elvándorolhatnak azon versenytársakhoz vagy platformokhoz, amelyek fejlett API-kapcsolatokat vagy közvetlen ChatGPT-integrációt kínálnak - vélekedett a szakértő.
Hatalmas szakadék tátong a generációk között, ami a feje tetejére állítja a bankolást
A jövő pénzügyi szolgáltatásaiban már nem az ügyfélnek kell megértenie a bankot, hanem a banknak kell igazodnia a fogyasztó generációs sajátosságok által formált valóságához – fejtette ki Steigervald Krisztián generációs tanácsadó a Portfolio Future of Finance konferenciáján.
Sipos-Tompa Levente: támogató felügyeletre állt át az MNB, ami kicsit más, mint eddig volt
„Felügyeleti tervek és elképzelések a mindennapi pénzügyeink területén” címmel tartott előadást a Portfolio szerdai Future of Finance 2026 konferencián Sipos-Tompa Levente, az MNB alelnöke.
Felforgatja a programozható pénz és az AI a globális pénzügyi rendszert
A programozható pénz és a mesterséges intelligencia alapjaiban formálja át a globális pénzügyi rendszert, ezért a hagyományos pénzintézeteknek mielőbb ki kell dolgozniuk saját digitális eszközstratégiájukat, különben elveszítik a kapcsolatot az új, technológia-orientált generációkkal – mutatott rá Randall Baran-Chong, a Mastercard alelnöke a Portfolio Future of Finance rendezvényén tartott előadásában.
Farkas Ádám: A Marshall-tervnél is tízszer nagyobb mentőövre van szüksége Európának
Európa alapvető egzisztenciális kihívásokkal néz szembe, és radikális gazdaságpolitikai változások nélkül tovább veszíthet globális gazdasági súlyából – mondta Farkas Ádám, az Association for Financial Markets in Europe (AFME) vezérigazgatója a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciáján. Az előadás azt járta körül: hogyan lehet finanszírozni azt az évi 750-800 milliárd eurónyi többletberuházást, amelyre a Draghi-jelentés szerint az Európai Uniónak szüksége lenne a versenyképességi lemaradás csökkentéséhez. Farkas szerint a válasz elsősorban nem a költségvetésekben, hanem a magánmegtakarítások hatékonyabb becsatornázásában, a tőkepiacok fejlesztésében és az európai pénzügyi rendszer versenyképességének javításában keresendő.
Barabás Gyula: gazdaságpolitikai rendszerváltást és növekedéstámogató hiánycsökkentést hajt végre a Tisza-kormány
Az euró az egyik legjobb befektetés Magyarország számára: hosszabb távon évente 2000 milliárd forintnyi kamatkiadást és 1000 milliárd forintnyi kamattámogatás-kiadást takaríthat meg az államnak, de számos más stabilizáló hatása is lesz – jelentette ki nyitóelőadásában Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államtitkára a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciáján. A gazdaságpolitikai rendszerváltás három dolgot jelent a kormány számára: 1. végleges szakítást a gyenge forint politikájával, a 2. felelős gazdálkodást az adófizetők pénzével az eddigi túlköltekezés pazarlás helyett, 3. gazdasági növekedést támogató hiánycsökkentést – mindezek részleteiről beszélt előadásában az államtitkár.
Elkezdődött a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, a pénzügyesek nagy találkozója
A hazai pénzügyi szektor gyökeres változások küszöbén áll, ami azonnali alkalmazkodást és sok esetben teljes szemléletváltást követel. Konferenciánk páratlan lehetőséget kínál arra, hogy a szakma döntéshozóival és innovátoraival találkozva felkészüljenek a pénzügyi szektor szereplői a legfontosabb kihívásokra. Panelbeszélgetéseinken megvitatjuk
az eurókonvergencia és a lehetséges euróbevezetés
szektorra gyakorolt hatásait, valamint az új kormány alatti állami ösztönzők – mint az Otthon Start, a kamatstop és a futó hitelprogramok – várható sorsát. Átfogó képet adunk a vagyonkezelést érintő paradigmaváltásról is, elemezve a vagyonadó, az új intézkedések és a fokozódó tulajdonosi transzparencia következményeit, emellett górcső alá vesszük a vállalati szférát irányító pénzügyi-gazdasági igazgatók (CFO-k) 2026 utáni, újraformálódó szerepkörét.
A szabályozási és makrogazdasági kérdéseken túl mélyre ásunk a technológiai és társadalmi forradalom új dimenzióiban is. Inspiráló előadásaink bemutatják a pénzügyi szolgáltatások robbanásszerű fejlődését a mesterséges intelligencia, a robotizáció és a perszonalizáció dominálta világban, egyúttal rávilágítanak a fiatalok megváltozott pénzügyi szokásaira, és arra, mit is jelentenek mindezek valójában a piacunk jövőjére nézve. Konferenciánk végén a CFO of the year 2026 díj is átadásra kerül. Az ünnepélyes díjátadón
a legjobb pénzügyi teljesítményt nyújtó vállalatok pénzügyi-gazdasági vezetőit díjazzuk.
A konferencia teljes programja itt olvasható.
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