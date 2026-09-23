Dübörög a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, a pénzügyesek nagy találkozója

A mesterséges intelligencia (MI) sikeres üzleti integrációja nem technológiai, hanem elsősorban szervezeti és menedzsmentkérdés – mutatott rá Csaba Zoltán, az Euroleasing Digital Product & AI Lab vezetője a Portfolio Future of Finance konferencián tartott előadásában.

A közhiedelemmel ellentétben a mesterséges intelligencia térnyerése nem az egyéneket, hanem a technológiát lassan adaptáló vállalatokat veszélyezteti.

Nem maguk a mesterséges intelligencia alapú alkalmazások szorítják ki a piaci szereplőket, hanem azok a versenytársak, amelyek képesek hatékonyan integrálni ezt a technológiát a mindennapi üzleti folyamataikba.

A sikeres integrációhoz Csaba Zoltán szerint három fő menedzsmenteszköz szükséges:

a hatékony ötletszelekció, a gyorsabb üzleti döntéshozatal, valamint a technológiai és szabályozási környezet összehangolása.

Az Euroleasingnél végzett kísérlet során a fejlesztők a Google Cloud Platform és az AI Studio segítségével mindössze egy óra alatt elkészítették egy új ügyféladat-vizualizációs alkalmazás frontend-változatát, majd három nap alatt egy működő prototípust is összeállítottak. Bár a szintetikus adatokkal futó demó látványos volt, és a vezetőség azonnal be akarta vezetni, a valódi, éles működéstől még messze állt. Ez a jelenség rávilágít a modern technológia egyik legnagyobb csapdájára: a gyorsan és olcsón előállítható demók miatt kialakuló csalóka érettségérzetre. Emellett a programozói tudás nélkül fejlesztő munkatársak (citizen developerek) által létrehozott alkalmazások tömege komoly üzemeltetési és fenntartási költséget jelenthet a vállalatoknak.