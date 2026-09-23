Elárulta az MFB, milyen beruházásokra költenék a felszabadított uniós forrásokat

Dercsényi György kiemelte, hogy Magyarország számára rendkívüli eredmény volt az uniós források felszabadítása. Összesen 16,4 milliárd eurónyi uniós forrást sikerült felszabadítani, ebből 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd euró hitellehívás a helyreállítási alapból, valamint 6,4 milliárd euró kohéziós forrás.
Az MFB vezérigazgató-helyettese szerint különösen az RRF-források lehívása volt nagy falat, mert nagyon rövid idő alatt számos operatív vállalást és előkészítő lépést is teljesíteni kellett. Mint fogalmazott, sokan nem hitték, hogy ezt ennyi idő alatt meg lehet csinálni, de végül sikerült.
Az RRF-források körülbelül egyharmada az MFB-n keresztül érkezik a magyar gazdaságba.
Ez két fő csatornán keresztül történik. Az egyik az MFB tőkeemelése: a bank tőkéje 1,8 milliárd euróval nőtt, gyakorlatilag megduplázódott. A másik nagy csatorna a villamosenergia-hálózat fejlesztéséhez kapcsolódik, erre 1,5 milliárd euró jut.
A tőkeemelés forrásait több célterületen használja majd fel az MFB. Ezek között szerepel a kockázati és növekedési tőke, a KKV-k versenyképességének támogatása, a megfizethető bérlakás- és diákotthon-fejlesztés, valamint az Európai Beruházási Bankkal közös társfinanszírozás. Dercsényi hangsúlyozta: ezek olyan tőkeforrások, amelyekkel az MFB magántőkét is szeretne mobilizálni. A cél az, hogy a magyar gazdaság a rendelkezésre álló tőke többszörösét érzékelje.
A villamosenergia-hálózati programnál az MFB lebonyolítóként vesz részt. A program keretében 500 milliárd forint jut fejlesztésekre: ebből 447 milliárd forint a villamoshálózat fejlesztését, 53 milliárd forint pedig okosmérési rendszerek kiépítését szolgálja 2030-ig. A cél az energiaellátás biztonságának erősítése, a megújuló energiaforrások hálózati integrációja, az energiafüggetlenség és a dekarbonizáció támogatása.
Az MFB a kohéziós források allokációjában is jelentős szerepet kap: 800 milliárd forintnyi kohéziós forrás kezelése kapcsolódik a bankhoz, így az RRF-forrásokkal együtt közel 1980 milliárd forintnyi forrásnál van szerepe az MFB-nek.
A kohéziós programoknál több termék is megújul. Dercsényi három fő területet emelt ki: az energetikát, a digitalizációt és a vállalkozásfejlesztést. Ezeknél kamatmentes hitelek és kombinált termékek is elérhetők lesznek, utóbbiak kamatmentes hitelt és vissza nem térítendő támogatási elemet is tartalmaznak. A következő években párhuzamosan futnak majd az RRF-hez és a kohéziós forrásokhoz kapcsolódó programok: az MFB közben új konstrukciókat is kidolgoz, többek között kutatás-fejlesztési, területfejlesztési és kockázati tőke területen.
Dercsényi kiemelte: a korábbiaknál sokkal jobban együtt akarnak működni a piaci szereplőkkel. Bevonják az érdekképviseleteket, szakmai szervezeteket, nemzetközi partnereket, valamint a bankokat, befektetőket és ingatlanfejlesztőket is.
Azt szeretnék elkerülni, hogy az MFB olcsó hitelekkel kiszorítsa a kereskedelmi bankokat a piacról,
olyan szegmenseket és célokat keresnek, amelyeket a kereskedelmi bankok nem, vagy nem kellő mértékben finanszíroznak. A támogatott források így olyan beruházásokat tudnak segíteni, amelyek valódi gazdasági növekedést, innovációt és versenyképesség-javulást hoznak.
Dercsényi arra is kitért: szeretnék megelőzni azt a gyakorlatot, hogy a kedvezményes források pusztán pénzügyi arbitrázsra menjenek el. Olyan célzott fejlesztéseket támogatnának inkább, mint például egy korszerű CRM-rendszer vagy online platform bevezetése egy magyar vállalkozásnál, hiszen ezeknek érdemi gazdasági hatásuk lehet.
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