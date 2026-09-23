Felforgatja a programozható pénz és az AI a globális pénzügyi rendszert

A programozható pénz és a mesterséges intelligencia alapjaiban formálja át a globális pénzügyi rendszert, ezért a hagyományos pénzintézeteknek mielőbb ki kell dolgozniuk saját digitális eszközstratégiájukat, különben elveszítik a kapcsolatot az új, technológia-orientált generációkkal – mutatott rá Randall Baran-Chong, a Mastercard alelnöke a Portfolio Future of Finance rendezvényén tartott előadásában.

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Az internet korára tervezett digitális pénz koncepciója a Bitcoin 2008-as fehér könyvével (white paper) vette kezdetét, amelyet öt évvel később a torontói Vitalik Buterin az Ethereumról szóló tanulmánya követett. Ez utóbbi az okosszerződések (smart contracts) révén

bevezette a szoftverként működő pénz fogalmát.

A korábban napokig tartó, banki nyitvatartáshoz kötött és határokon átnyúló levelezőbanki folyamatok helyett a tranzakciók ma már másodpercek alatt, a hét minden napján, 24 órában elszámolhatók a láncon (on-chain). A korábban adatbázisokban rejtőző bejegyzések helyett a programozható pénz lehetővé teszi a fizetések automatikus végrehajtását és a piaci változásokra való azonnali reagálást stablecoinok, tokenizált betétek és a jegybanki digitális pénzek (CBDC) – mint például a Christine Lagarde által is szorgalmazott digitális euró – segítségével.

Randall Baran-Chong Mastercard, alelnök Randall Baran-Chong is Global Vice President of Digital Assets and Blockchain Services at Mastercard, leading the offerings, thought leadership, and strategy for the business. Bilingual in both tradit … Tovább

A stablecoinok piaca robbanásszerű növekedést mutat: 2026 júniusában a tranzakciók volumene elérte a 700 milliárd dollárt, ami 733 százalékos növekedést jelent. A gyakorlati alkalmazásra példa, hogy az egyik nagy amerikai fintech gyökerű pénzintézet, a SoFi bank nemrég bejelentette: 25 milliárd dollár értékű kártyás tranzakciót számol el a Mastercarddal stablecoinok használatával. Hasonlóképpen, a BMW a JPMorgan Kinesis blokkláncát alkalmazva optimalizálta a csoporton belüli, határokon átnyúló elszámolásait és a fizetések feltételes teljesítését.

A jövőben a pénz már nem csupán egy statikus értékmérő lesz, hanem egy önálló döntésekre képes, intelligens szoftver, amely az ügyfelek valós szándékait követve, autonóm módon optimalizálja a likviditást

– magyarázta a folyamat lényegét Baran-Chong.

Becslések szerint 2030-ra mintegy 30 billió dollár értékű eszközt fognak tokenizálni, amivel a pénz egyfajta pénzügyi operációs rendszerré válik. Ezzel párhuzamosan a mesterséges intelligencia (MI) agentek megjelenése is új helyzetet teremt. Elon Musk előrejelzése szerint 2030-ra több MI-ügynök lesz a világon, mint ember. A Cloudflare adatai szerint az internetes forgalom nagyobb részét már most is botok és MI-ügynökök generálják, a vállalat pedig bevezette az HTTP 402-es (X402) protokollt, amely lehetővé teszi ezen agentek számára a mikro-fizetések teljesítését. Mivel az MI működése valószínűségi (probabilisztikus), míg az okosszerződéseké determinisztikus, a két technológia ötvözése biztonságos kereteket ad az autonóm pénzmozgásoknak. A Mastercard ezen a téren saját, gép-gép közötti platformon dolgozik.

Baran-Chong hangsúlyozta, hogy a pénzintézeteknek a technológiai fejlesztések mellett a meglévő pozícióikra is építeniük kell:

A hagyományos pénzügyi intézményeknek nem az új technológiáktól kell tartaniuk, hanem attól, ha nem használják ki a saját legfőbb előnyüket: a meglévő ügyfélbizalmat, amelyet a kriptonatív generációk igényeivel kell ötvözniük.

A felmérések szerint a fiatalabb, kriptonatív generációk – amelyek tagjai a következő időszakban több mint 100 billió dolláros globális vagyont fognak örökölni – bizonyos régiókban már több mint 50 százalékban használnak kriptoeszközöket. Ha a hagyományos bankok nem kínálnak nekik megfelelő termékeket, ezek az ügyfelek a fintech cégekhez és neobankokhoz vándorolnak. Egy 200 amerikai, német és francia pénzintézeti vezető körében végzett kutatás szerint a válaszadók több mint 90 százaléka tervezi digitális eszközök bevezetését a következő három évben, ám 57 százalékuk még mindig a stratégiaalkotás fázisában tart. Olyan globális szereplők, mint a BlackRock, a JPMorgan, a Citibank és a Standard Chartered már saját tokenizált betéti és stablecoin-rendszereket építenek.

A megvalósításra Baran-Chong három modellt vázolt fel: a bérlést (például a Mastercard által felvásárolt, stabilcoin-infrastruktúrát biztosító BVNK szolgáltatásainak használatát), a társulást (mint az Európai Unióban működő, stabilcoin kibocsátásán dolgozó Kivalis konzorcium) vagy a saját rendszer futtatását. Ez utóbbira példa a JPMorgan, amely egy 17 intézményből álló elszámolóházi konzorciumot hozott létre saját technológiájára építve.

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Címlapkép: Randall Baran-Chong, a Mastercard alelnöke Címlapkép forrása: Portfolio