Feltárult a pénzügyek jövője, megvan az év pénzügyi vezetője

Zovát Csaba, a Futureal CFO-ja lett az év pénzügyi vezetője
A Credit Management Group „CFO of the year” néven díjat alapított, amellyel a hazai vállalatok kiemelkedő munkát végző pénzügyi-gazdasági vezetőit szeretné díjazni. A díjra bármely hazai (kivéve a pénzügyi szektorban és a tanácsadói szférában tevékenykedő) nagyvállalat vagy kis- és középvállalkozás pénzügyi, gazdasági vezetője jelentkezhetett. A jó pénzügyi teljesítményt felmutató hazai vállalatok vezetői közül a szakmai zsűri által idén is a legfelkészültebbnek és legsikeresebbnek ítélt pénzügyi, gazdasági igazgatót tüntettük ki az eseményen. Az MBH Bank által támogatott díjat idén
Zovát Csaba, a Futureal Holding B.V. / Futureal-csoport pénzügyi igazgatója vehette át
Molnár Tamástól, a faktoring és üzletfinanszírozás üzletág ügyvezetőjétől és Kozma Andrástól, a Credit Management Group ügyvezető igazgatójától. A legjobban szereplő pályázóknak járó CFO Master díjat továbbá
- Gulyás Gábor, CECZ Logistic Park Management Kft.
- Hajdu Krisztina, Magyarvíz Ásványvíz Kft. és
- Salamon Zsolt, Gallus Kft.
nyerte el. Kozma András elmondta: a díj nemcsak láthatóságot biztosít a vállalatok pénzügyi-gazdasági vezetőknek, hanem példát is mutat azokról, akik a vállalatuk működését sikeressé vagy ellenállóvá tudták tenni. Nem vállalatot díjazott a zsűri, hanem magának a CFO-nak a munkáját komplexitás, kreativitás, egyéni teljesítmény alapján.
Az Év Credit Management Csapata díjat Szentirmay Péter, a Credit Managament Szövetség elnöke és Merész István, az Allianz Trade országigazgatója adta át a zsűritől ugyanolyan magas pontszámot kapó két cég, az Anda Present Kft. és CHS Hungary Kft. képviselőinek.
Ezekre a kockázatokra szinte lehetetlen felkészülni - a CFO-k paneljével zárult a Future of Finance konferencia
A rendkívüli makrogazdasági sokkok, a magas infláció és a devizaárfolyamok bizonytalansága ellenére a hazai közép- és nagyvállalatok a kivárás helyett a belső hatékonyság növelésére, a zöld átállásra és az innovációra fókuszálnak – derült ki a Portfolio Future of Finance konferenciájának utolsó kerekasztal-beszélgetésén.
Csapás a magyar részvénypiacnak? Súlyos figyelmeztetés érkezett a Tisza-kormány bekészített új adójáról
Miközben Európa tőkepiaci súlya látványosan csökken az Egyesült Államokhoz és Ázsiához képest, Magyarországon ezt a lemaradást több hazai tényező is súlyosbítja – mondta Máté-Tóth István, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgató-helyettese a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciáján. Szerinte Magyarországon kevés a tőke, drága a finanszírozás, és olyan szabályozási elemek is működnek, amelyek inkább külföldi befektetések felé terelik a megtakarításokat. A vagyonadó terveiről úgy vélekedett: egy ilyen intézkedés tovább növelné a magyar vállalatok eleve magas tőkeköltségeit, ezért ugyanúgy a hazai tőkepiac fejlődése ellen hatna, mint a hungarikumnak tekinthető, belföldi részvényeket terhelő tranzakciós illeték.
Átalakulóban a globalizáció régi modellje: stratégiai döntés előtt áll Európa
A korábbi, egyensúlytalanságokra épülő globalizációs modell mélyreható átalakuláson megy keresztül, miközben a stratégiai függetlenség új korszaka tartósan magasabb inflációt, magasabb reálkamatokat és óriási beruházási igényt hoz majd – mondta Arnaud Marès, a Citi vezető európai közgazdásza a Portfolio Future of Finance konferenciáján, Budapesten. Európa alapvető választás előtt áll: vagy egységes hatalmi blokként szervezi meg magát, vagy azt kockáztatja, hogy lemarad az új világrendben.
Hogy optimalizálható a working capital?
A működőtőke egy vállalat rövid távú pénzügyi egészségének mutatója, amelyet a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbségeként számítanak ki. A gyakorlatban azonban inkább három elemet figyelünk: 1. Készletek (inventory), 2. Vevőkövetelések (accounts receivable), 3. Szállítói kötelezettségek (accounts payable) A cél, hogy ezek együttese biztosítsa a vállalat folyamatos működését, anélkül hogy a likviditás veszélybe kerülne. A working capital management belső és banki eszközökkel történő megvalósításáról beszélt előadásában Molnár Tamás, az MBH Bank faktoring és üzletfinanszírozás üzletág ügyvezetője.
Háromszor annyiba kerül a bankoknak egy támogatott hitel kezelése, mint egy piaci lakáshitel
A támogatott lakáshitelek dominanciája és a várható kormányzati szigorítások kérdései határozzák meg jelenleg a lakossági hitelpiacot – így összegezhető a Future of Finance konferencia az Otthon Start és más támogatott hitelekről szóló kerekasztal-beszélgetése. A támogatott lakáshitelek továbbra is meghatározó szerepet játszanak a magyar lakáshitelpiacon, de a banki oldalon egyre erősebben látszanak a konstrukciók működtetésének költségei és adminisztratív terhei. A beszélgetésen Florova Anna, az OTP Bank Retail Hitelezési Tribe ügyvezető igazgatója és Rammacher Zoltán, a K&H Bank lakossági és KKV ügyfélszegmensének marketing vezetője beszélt az Otthon Start tapasztalatairól, a támogatott hitelek fenntarthatóságáról, a lakáspiaci hatásokról, valamint a kamatstop és a babaváró hitel körüli bizonytalanságokról, Palkó István, a Portfolio Csoport vezető elemzőjének moderálásával.
Az AI hónapok alatt újraírja a világot: mit kezdjen vele egy lakossági bank?
Ezzel a címmel tartott előadást a Future of Finance 2026 konferencián Pereczes János, a 1337.partners vezérigazgatója.
Elszabadultak a kifizetetlen számlák, megjelent a lánctartozások réme a magyar építőiparban
A Coface adatai szerint a nemfizetések miatti kárkifizetések száma tavaly több mint 110 százalékkal emelkedett, és az építőipari cégek vezetik a negatív rangsort mind a problémás ügyek számában, mind a kártartalékok összegében. A Portfolio Future of Finance konferencián megszólaló iparági szereplők szerint a vállalkozói beruházások drasztikusan visszaestek, a lánctartozások beszivárogtak a piacra, és az aktív építőipari vállalkozások száma is érezhetően csökkent. A szakértők bíznak abban, hogy 2027-ben javulhat a helyzet, de ehhez a gazdaságpolitika részéről is bátorításra lenne szükség.
Ördögtől való-e a jövedelemhez kötött jelzáloghitel-törlesztés?
A Király Júlia közgazdász, habilitált egyetemi tanár moderálta beszélgetésen a résztvevők, Incze Zsombor, az OTP Bank vezérigazgató-helyettesének vezető tanácsadója és Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára a hagyományos annuitásos jelzáloghitelek korlátait és egy érdekes elméleti alternatíva, a jövedelemarányos, karrierciklus-alapú törlesztési modellek előnyeit vitatták meg.
Egy ilyen konstrukcióval például egy kezdő orvos házaspár – az orvosok bértáblája publikus Magyarországon – akár 50 százalékkal nagyobb hitelhez juthatna, így hamarabb vásárolhatna a családméretének megfelelő ingatlant.
A közönség 84 százaléka egy gyors közvélemény-kutatás során támogatta a jövedelempályához kötött törlesztés bevezetését, bár a megvalósításhoz pontos és friss jövedelmi - NAV - adatokra, valamint fejlett banki kockázatkezelésre lenne szükség. A nemzetközi példák azt mutatják, hogy a rugalmas törlesztési rendszerek működőképesek.
Követeléskezelés a gyakorlatban – egy valós példán keresztül
Fergelt István, a Hell Energy Magyarország finanszírozási vezető helyettese azt mutatta be, hogyan kezeli a Hell a vevői fizetéseket és a kintlévőségeket. A vállalat több mint 60 országban működik, ezért nagyon fontos, hogy átlátható rendszerben kövessék, ki hogyan és mikor fizet.
A cél az értékesítés biztonságos támogatása:
a vevőket különböző szempontok alapján értékelik, a fizetéseket informatikai rendszerekkel követik, és szükség esetén emlékeztetőket vagy egyéb intézkedéseket alkalmaznak. Fergelt István úgy véli, a jól működő fizetéskezelés segíti a céget abban, hogy kevés veszteséggel és kiszámíthatóan működjön.
Már „bevezette az eurót” a magyar lakáshitelpiac, ám ennek súlyos ára van
A kamatok szempontjából az Otthon Start „bevezette az eurót” a lakáshitelpiacon, ugyanakkor ez a „kamatkonvergencia” súlyos terhet ró a költségvetésre – mondta Nagy Tamás, az MNB igazgatója a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciáján megtarott előadásában, amelyben a lakossági hitelezés 11 trendjét ismertette.
A délelőtti program képgalériája
Elérhető a Future of Finance konferencia délelőtti szekcióinak galériája, itt tallózható.
Brutális költségcsökkentést és hatalmas átalakulást okoz a AI a hazai pénzintézeteknél
A hazai pénzintézeti szektorban egyre nagyobb szerepet kap a mesterséges intelligencia, ám a szakértők eltérően ítélik meg annak hosszú távú hatásait. Míg a K&H-nál a Kate nevű AI-asszisztens már banki ügyeket is képes végigvinni, az MBH-nál elsősorban a back ffice-ban, a riportingban és hitelezési folyamatokban vetik be a technológiát. A szakértők egy része szerint az AI nem csupán hatékonyságot növel, hanem alapjaiban változtathatja meg a banki és biztosítási piac profitabilitását, akár a költséghányadot is drasztikusan csökkentve. Komoly kihívást jelent ugyanakkor a szabályozási bizonytalanság, különösen az AI-jal megosztható adatok terén, valamint az is kérdéses, hogy az AI-szolgáltatók költségei mennyiben ellensúlyozzák a megtakarításokat.
Sok rossz van benne, kevés jó: nekiestek a vagyonadónak a vagyonkezelés nagyágyúi
Ha van előnye a készülő vagyonadónak, akkor az az, hogy életében először számos vagyonos ember vagyontérképet készít magának, és strukturáltan kezdi látni a portfólióját, ezen kívül azonban sok jó nem mondható el a Tisza-kormány által tervezett új teherről - hangzott el a Portfolio szerdai Future of Finance 2026 konferenciájának vagyonkezelői panelbeszélgetésében. Az alapkezelői szektor azt kéri az új kormánytól, hogy a nemzetközi versenyképességet rontó szabályozási hátrányokat szüntesse meg, többek között éppen az adózásra vonatkozó jogszabályok kedvező irányú megváltoztatásával.
AI-asszisztensek írhatják újra a bankok és ügyfelek kapcsolatát
A pénzügyi szektor ügyfeleinek egyre nagyobb hányada mesterséges intelligencia alapú asszisztenseken keresztül fog tájékozódni, összehasonlítani és akár önállóan tranzakciókat végrehajtani, ami alapvetően átrendezi a szolgáltatók és ügyfeleik közötti kapcsolatot – figyelmeztetett Stadler Gellért, a TC2 Data & AI csapatvezetője előadásában.
Az AI-asszisztens sosem türelmetlen, mindent megjegyez, és a fogyasztó egyéni preferenciáira szabva keres, elemez és cselekszik
– tette hozzá.
Kiemelte, hogy a hyperscaler-infrastruktúra beruházások mértéke eléri a 800 milliárd dollárt, miközben a ChatGPT felhasználóinak mindössze 5,5%-a előfizető, ami arra ösztönzi a nagy techcégeket, hogy hirdetésekkel és új közvetítői modellekkel – például banki szolgáltatások beépítésével az Anthropic Claude-ba vagy a ChatGPT-be – biztosítsák befektetéseik megtérülését. Stadler Gellért hangsúlyozta, hogy a pénzügyi intézményeknek már most érdemes felkészülniük az ügyféloldali agentek kiszolgálására – strukturált, géppel is könnyen emészthető formában tálalt információkkal és gyors válaszidővel –, mert a McKinsey felmérése szerint ugyan jelenleg a megkérdezettek 62%-a még bankjától várná az AI-szolgáltatást, ez a bizalmi előny gyorsan elolvadhat.
Nem az AI veszi el a piacod, hanem az AI-t használó cégek
A mesterséges intelligencia (MI) sikeres üzleti integrációja nem technológiai, hanem elsősorban szervezeti és menedzsmentkérdés – mutatott rá Csaba Zoltán, az Euroleasing Digital Product & AI Lab vezetője a Portfolio Future of Finance konferencián tartott előadásában.
A közhiedelemmel ellentétben a mesterséges intelligencia térnyerése nem az egyéneket, hanem a technológiát lassan adaptáló vállalatokat veszélyezteti.
Nem maguk a mesterséges intelligencia alapú alkalmazások szorítják ki a piaci szereplőket, hanem azok a versenytársak, amelyek képesek hatékonyan integrálni ezt a technológiát a mindennapi üzleti folyamataikba.
A sikeres integrációhoz Csaba Zoltán szerint három fő menedzsmenteszköz szükséges:
- a hatékony ötletszelekció,
- a gyorsabb üzleti döntéshozatal,
- valamint a technológiai és szabályozási környezet összehangolása.
Az Euroleasingnél végzett kísérlet során a fejlesztők a Google Cloud Platform és az AI Studio segítségével mindössze egy óra alatt elkészítették egy új ügyféladat-vizualizációs alkalmazás frontend-változatát, majd három nap alatt egy működő prototípust is összeállítottak. Bár a szintetikus adatokkal futó demó látványos volt, és a vezetőség azonnal be akarta vezetni, a valódi, éles működéstől még messze állt. Ez a jelenség rávilágít a modern technológia egyik legnagyobb csapdájára: a gyorsan és olcsón előállítható demók miatt kialakuló csalóka érettségérzetre. Emellett a programozói tudás nélkül fejlesztő munkatársak (citizen developerek) által létrehozott alkalmazások tömege komoly üzemeltetési és fenntartási költséget jelenthet a vállalatoknak.
Az AI valódi üzleti értéke: az egyéni hatékonyságtól a szervezeti szintű megtérülésig
Az AI-ból származó üzleti érték mérése és szervezeti szintű kiaknázása jelenti ma a nagyvállalati világ legnagyobb kihívását – állítja előadásában Horváth Balázs, a VisualLabs alapítója. Miközben a Microsoft adatai szerint a munkavállalók 66%-a magasabb hozzáadott értékű munkát végez az AI-nak köszönhetően és 58%-uk korábban elérhetetlen feladatokat is el tud látni, a vezetők mindössze 13%-a érzi úgy, hogy szervezetük ténylegesen ösztönzi a változást, az AI pedig továbbra is jellemzően "single player game" marad, ahol bár a hozzáértőbb, „AI-guru” egyén hatékonyabb lesz, de a szervezeti szintű megtérülés nem mutatható ki.
Horváth Balázs egy digitalizációs érettségi lépcsőmodellt mutatott be – a manuálistól a menedzselt, automatizált és AI-operatív szintig –, amelyben megkülönbözteti a hatékonysági AI-t (költségcsökkentés, folyamatgyorsítás) és az úgynevezett opportunity AI-t (új képességek, üzleti modellek építése), hangsúlyozva, hogy
a projektek gyakran azon buknak meg, hogy a szervezetek nem mérik fel kiindulási állapotukat, így a befektetés megtérülése sem követhető.
Saját 30 fős tanácsadó cégük példáján szemléltette a konkrét eredményeket. A Microsoft Copilot bevezetésével az egy főre jutó árbevétel mintegy 20%-kal nőtt:
- egy korábban hat hétig tartó tesztesetírási projektet hat nap alatt végzett el egy AI-ügynök,
- az ajánlatírás pedig órákról fél órára csökkent
és kiemelte, hogy azok a szervezetek járnak messze előrébb a hatékonyságnövelésben, amelyek korábban kezdtek el kísérletezni.
Új állampapírokon dolgozik az ÁKK: véget ért az olcsó pénzek kora
Miközben globálisan egyre élesebb a verseny a finanszírozásért, és a fejlett államok a Covid utáni időszakban már jóval drágábban adósodnak el, Magyarországon idén érdemi fordulat látszik a hosszú hozamokban – mondta Balogh Csaba, az Államadósság Kezelő Központ üzleti vezérigazgató-helyettese a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciáján. A magyar tízéves hozamok korábban inkább a román szinthez tapadtak, tavasztól azonban elváltak attól, majd a lengyel hozamokat is elhagyták, és ma már gyakran közelebb vannak a cseh szinthez. A kedvező folyamatot az eurókonvergencia, a transzparensebb költségvetési politika, az MNB alacsonyabb inflációs célja, a külföldi befektetők erősödő érdeklődése és a diverzifikált adósságszerkezet is támogatja.
Újfajta fenyegetéssel néznek szembe a bankok
A hagyományos pénzintézetekneknek szembe kell nézniük a nagy technológiai vállalatok belépésével a pénzügyi piacra. Az Anthropic Claude nevű modelljében már elérhető a bankszámlakivonatok beolvasásának lehetősége, az OpenAI is folyamatosan fejleszti hasonló képességeit, a Meta pedig nemrég bemutatta Muse nevű személyi asszisztensét, amely banki ügyintézésre is alkalmas.
Ha egy pénzintézet nem lép időben a saját digitális asszisztenének fejlesztése terén, kockáztatja, hogy puszta háttérszolgáltatóvá válik, miközben a közvetlen ügyfélkapcsolatot a technológiai óriások veszik át
– hangsúlyozta Olti Sándor, az Intuitech társalapítója, operatív igazgatója.
A bankok előtt jelenleg három stratégiai út áll:
- Saját szuperasszisztens fejlesztése: Ez a legköltségesebb, de hosszú távon a leginkább kifizetődő opció, mivel a bank rendelkezik a teljes ügyféladat-vagyonnal, így megőrizheti az elsődleges ügyfélkapcsolatot.
- Nyílt API-k biztosítása a BigTech szereplőknek: Ha a bank lemond a fejlesztési versenyről, és több adathozzáférést nyújt a külső platformoknak, akkor tiszta infrastruktúra-szolgáltatóvá (utility) válik, és elveszíti a közvetlen csatornáit.
- Hibrid modell: A bank megnyitja a kapuit az olyan alapvető tranzakciók (commodity) külső lekérdezése előtt, mint az utalások vagy a költéselemzések, miközben saját platformját is fejleszti a kiemelt kapcsolat fenntartásához.
Amennyiben a pénzintézetek egyik irányba sem tesznek lépéseket, az ügyfelek elvándorolhatnak azon versenytársakhoz vagy platformokhoz, amelyek fejlett API-kapcsolatokat vagy közvetlen ChatGPT-integrációt kínálnak - vélekedett a szakértő.
Hatalmas szakadék tátong a generációk között, ami a feje tetejére állítja a bankolást
A jövő pénzügyi szolgáltatásaiban már nem az ügyfélnek kell megértenie a bankot, hanem a banknak kell igazodnia a fogyasztó generációs sajátosságok által formált valóságához – fejtette ki Steigervald Krisztián generációs tanácsadó a Portfolio Future of Finance konferenciáján.
Sipos-Tompa Levente: támogató felügyeletre állt át az MNB, ami kicsit más, mint eddig volt
„Felügyeleti tervek és elképzelések a mindennapi pénzügyeink területén” címmel tartott előadást a Portfolio szerdai Future of Finance 2026 konferencián Sipos-Tompa Levente, az MNB alelnöke.
Felforgatja a programozható pénz és az AI a globális pénzügyi rendszert
A programozható pénz és a mesterséges intelligencia alapjaiban formálja át a globális pénzügyi rendszert, ezért a hagyományos pénzintézeteknek mielőbb ki kell dolgozniuk saját digitális eszközstratégiájukat, különben elveszítik a kapcsolatot az új, technológia-orientált generációkkal – mutatott rá Randall Baran-Chong, a Mastercard alelnöke a Portfolio Future of Finance rendezvényén tartott előadásában.
Farkas Ádám: A Marshall-tervnél is tízszer nagyobb mentőövre van szüksége Európának
Európa alapvető egzisztenciális kihívásokkal néz szembe, és radikális gazdaságpolitikai változások nélkül tovább veszíthet globális gazdasági súlyából – mondta Farkas Ádám, az Association for Financial Markets in Europe (AFME) vezérigazgatója a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciáján. Az előadás azt járta körül: hogyan lehet finanszírozni azt az évi 750-800 milliárd eurónyi többletberuházást, amelyre a Draghi-jelentés szerint az Európai Uniónak szüksége lenne a versenyképességi lemaradás csökkentéséhez. Farkas szerint a válasz elsősorban nem a költségvetésekben, hanem a magánmegtakarítások hatékonyabb becsatornázásában, a tőkepiacok fejlesztésében és az európai pénzügyi rendszer versenyképességének javításában keresendő.
Barabás Gyula: gazdaságpolitikai rendszerváltást és növekedéstámogató hiánycsökkentést hajt végre a Tisza-kormány
Az euró az egyik legjobb befektetés Magyarország számára: hosszabb távon évente 2000 milliárd forintnyi kamatkiadást és 1000 milliárd forintnyi kamattámogatás-kiadást takaríthat meg az államnak, de számos más stabilizáló hatása is lesz – jelentette ki nyitóelőadásában Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államtitkára a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciáján. A gazdaságpolitikai rendszerváltás három dolgot jelent a kormány számára: 1. végleges szakítást a gyenge forint politikájával, a 2. felelős gazdálkodást az adófizetők pénzével az eddigi túlköltekezés pazarlás helyett, 3. gazdasági növekedést támogató hiánycsökkentést – mindezek részleteiről beszélt előadásában az államtitkár.
Elkezdődött a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, a pénzügyesek nagy találkozója
A hazai pénzügyi szektor gyökeres változások küszöbén áll, ami azonnali alkalmazkodást és sok esetben teljes szemléletváltást követel. Konferenciánk páratlan lehetőséget kínál arra, hogy a szakma döntéshozóival és innovátoraival találkozva felkészüljenek a pénzügyi szektor szereplői a legfontosabb kihívásokra. Panelbeszélgetéseinken megvitatjuk
az eurókonvergencia és a lehetséges euróbevezetés
szektorra gyakorolt hatásait, valamint az új kormány alatti állami ösztönzők – mint az Otthon Start, a kamatstop és a futó hitelprogramok – várható sorsát. Átfogó képet adunk a vagyonkezelést érintő paradigmaváltásról is, elemezve a vagyonadó, az új intézkedések és a fokozódó tulajdonosi transzparencia következményeit, emellett górcső alá vesszük a vállalati szférát irányító pénzügyi-gazdasági igazgatók (CFO-k) 2026 utáni, újraformálódó szerepkörét.
A szabályozási és makrogazdasági kérdéseken túl mélyre ásunk a technológiai és társadalmi forradalom új dimenzióiban is. Inspiráló előadásaink bemutatják a pénzügyi szolgáltatások robbanásszerű fejlődését a mesterséges intelligencia, a robotizáció és a perszonalizáció dominálta világban, egyúttal rávilágítanak a fiatalok megváltozott pénzügyi szokásaira, és arra, mit is jelentenek mindezek valójában a piacunk jövőjére nézve. Konferenciánk végén a CFO of the year 2026 díj is átadásra kerül. Az ünnepélyes díjátadón
a legjobb pénzügyi teljesítményt nyújtó vállalatok pénzügyi-gazdasági vezetőit díjazzuk.
A konferencia teljes programja itt olvasható.
Új játékszabályok a pénzügyi szektorban, most dől el, kik lehetnek a legnagyobb nyertesei: elindult a Future of Finance 2026
Új korszak előtt álló hitelezés, vagyonkezelési fordulat és CFO-k, akiknek már nem elég számokat riportálniuk: a pénzügyi szektor ma egyszerre technológiai, szabályozói és üzleti nyomás alatt alakul át. Erre a piacra nyit ablakot a ma elindult Portfolio Future of Finance 2026, ahol a szakma kulcsszereplői nemcsak trendekről beszélnek, hanem arról is, ki nyerheti meg a pénzügyek következő korszakát. Folyamatosan tudósítunk ITT!
Erre vártunk 20 éve: visszatér az európai útra a magyar gazdaság?
A szerdai Checklistben az optimista inflációs előrejelzés.
Átalakulóban a globalizáció régi modellje: stratégiai döntés előtt áll Európa
Arnaud Marès, a Citi vezető európai közgazdászának előadása a Portfolio Future of Finance konferencián.
Feltárult a Tisza titka: a rekordalacsony vízállás ellenére is sokkolóan mély pontot találtak
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Komoly figyelmeztetés érkezett a Volkswagennek, megszólalt a hitelminősítő
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Háromszor annyiba kerül a bankoknak egy támogatott hitel kezelése, mint egy piaci lakáshitel
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Nem javul a helyzet.
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.