Feltárult a pénzügyek jövője, megvan az év pénzügyi vezetője

A Credit Management Group „CFO of the year” néven díjat alapított, amellyel a hazai vállalatok kiemelkedő munkát végző pénzügyi-gazdasági vezetőit szeretné díjazni. A díjra bármely hazai (kivéve a pénzügyi szektorban és a tanácsadói szférában tevékenykedő) nagyvállalat vagy kis- és középvállalkozás pénzügyi, gazdasági vezetője jelentkezhetett. A jó pénzügyi teljesítményt felmutató hazai vállalatok vezetői közül a szakmai zsűri által idén is a legfelkészültebbnek és legsikeresebbnek ítélt pénzügyi, gazdasági igazgatót tüntettük ki az eseményen. Az MBH Bank által támogatott díjat idén

Zovát Csaba, a Futureal Holding B.V. / Futureal-csoport pénzügyi igazgatója vehette át

Molnár Tamástól, a faktoring és üzletfinanszírozás üzletág ügyvezetőjétől és Kozma Andrástól, a Credit Management Group ügyvezető igazgatójától. A legjobban szereplő pályázóknak járó CFO Master díjat továbbá

Gulyás Gábor, CECZ Logistic Park Management Kft.

Hajdu Krisztina, Magyarvíz Ásványvíz Kft. és

Salamon Zsolt, Gallus Kft.

nyerte el. Kozma András elmondta: a díj nemcsak láthatóságot biztosít a vállalatok pénzügyi-gazdasági vezetőknek, hanem példát is mutat azokról, akik a vállalatuk működését sikeressé vagy ellenállóvá tudták tenni. Nem vállalatot díjazott a zsűri, hanem magának a CFO-nak a munkáját komplexitás, kreativitás, egyéni teljesítmény alapján.

Az Év Credit Management Csapata díjat Szentirmay Péter, a Credit Managament Szövetség elnöke és Merész István, az Allianz Trade országigazgatója adta át a zsűritől ugyanolyan magas pontszámot kapó két cég, az Anda Present Kft. és CHS Hungary Kft. képviselőinek.