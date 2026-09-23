Háromszor annyiba kerül a bankoknak egy támogatott hitel kezelése, mint egy piaci lakáshitel

A beszélgetés egyik legerősebb állítása az volt, hogy a támogatott hitelek banki kezelése lényegesen drágább, mint a piaci hiteleké. Florova Anna szerint ezeknél a konstrukcióknál

nem ér véget a banki munka a folyósítással:

a teljes futamidő alatt folyamatos adminisztrációra, jogosultságvizsgálatra, szabálykövetésre és fejlesztésekre van szükség.

Florova Anna. Fotó: Berecz Valter/Portfolio

Itt sokkal több feladat jön ezután, és ezeknek a feladatoknak az ára, illetve a költsége a bankok oldalán háromszor ekkora, mint egy piaci hitelnél

– mondta Florova Anna.

Nem fulladt ki az Otthon Start

A beszélgetés kiindulópontja az volt, hogy az Otthon Start program a bevezetése után rendkívül gyorsan magas havi kihelyezési volument ért el, és a várakozásokkal szemben nem látszott egyértelmű kifulladás. A résztvevők szerint a támogatott hitel iránti kereslet továbbra is erős, bár az összetételben már érzékelhetők változások. Florova Anna szerint az Otthon Start esetében továbbra is a támogatott hitelek adják a piac nagy részét, különösen a fiatalabb ügyfelek körében.

A fiatalok aránya magas: míg a piaci hiteleknél nagyjából 30 százalék, itt inkább 60 százalék körüli a 35 év alattiak aránya

– emelte ki Florova Anna.

A program egyik fontos sajátossága, hogy olyan ügyfélcsoportokat is behozott a lakáshitelpiacra, amelyek korábban nehezebben vagy egyáltalán nem jutottak volna hitelhez. Ide tartoznak a fiatal, még nem házas, gyermeket előre nem vállaló ügyfelek, valamint azok, akik a 10 százalékos önerő lehetősége miatt váltak finanszírozhatóvá. Florova Anna szerint a konstrukció újdonsága éppen abban állt, hogy nem kötötte a jogosultságot házassághoz, családalapításhoz vagy gyermekvállaláshoz, miközben más támogatásokkal kombinálható maradt, ami jelentősen kitágította a keresletet.

Mindenki próbálja kimaxolni a támogatott hitelt

Rammacher Zoltán szerint a program hatása nemcsak a hitelpiaci számokban, hanem az ügyfelek viselkedésében is látványos. A K&H tapasztalatai alapján az Otthon Start előtti időszakhoz képest az átlagos hitelösszeg jelentősen nőtt, és ez a növekedés gyorsan megjelent az ingatlanárakban is.

Az átlagos hitelösszegben az OSP előtti időszakhoz képest 75-80 százalékos növekedés van, ami viszonylag gyorsan beépült az ingatlanárakba

– mondta Rammacher Zoltán.

Rammacher Zoltán. Fotó: Berecz Valter/Portfolio

Szerinte a termék vonzerejét az adja, hogy széles körben elérhető, a kamatelőnye jelentős, ezért az ügyfelek többsége igyekszik a lehető legnagyobb összeget felvenni. Ez az önerő arányának csökkenéséhez és a maximális hitelösszeg iránti erős törekvéshez vezetett. Rammacher megerősítette: olyan ügyfelek is megjelentek a hitelpiacon, akik a 2008-as válság óta kifejezetten óvatosak voltak a hitelfelvétellel szemben. A támogatott kamatszint azonban sokakat meggyőzött arról, hogy érdemes belépniük a piacra.

A számok mögött már átrendeződés látszik

Bár a teljes kihelyezési volumen továbbra is magas, a banki tapasztalatok alapján a piac összetétele változik. Florova Anna szerint a kezdeti időszakhoz képest csökkent Budapest és a megyei jogú városok aránya, és nőtt a kisebb települések szerepe. Emellett nagyobb súlyt kaptak a gyengébb energetikai minőségű ingatlanok is.

Ez azt jelenti, hogy miközben az átlagos hitelösszeg, az átlagos ingatlanár vagy az átlagos négyzetméterár első pillantásra nem feltétlenül mutat drámai változást, a háttérben jelentős eltolódások történnek. A bankok szerint a kereslet földrajzilag és minőség szerint is átrendeződik. A program ugyanakkor az új lakások piacát nem mozgatta meg olyan mértékben, ahogyan azt egyesek remélték. Florova Anna szerint az újépítésű lakásoknál különösen fontos lenne a hosszú távú, kiszámítható szabályozási környezet, mert egy fejlesztő csak akkor kezd nagyobb beruházásba, ha látja, milyen keresletre számíthat több éven keresztül.

Nehéz digitalizálni a támogatott hitelezést

A beszélgetésben az is elhangzott, hogy a támogatott hitelprogramok összetettsége a digitalizációt is nehezíti. Rammacher Zoltán szerint egy piaci lakáshitel esetében könnyebb lenne teljesen digitális, végig online ügyfélutat kialakítani, de a támogatott konstrukcióknál sokkal több a feltétel, az eltérés és a kivétel.

Ebben a környezetben azért ez egy viszonylag nehezen digitalizálható folyamat. Vannak lépések, amelyekben el lehet jutni magas szintig, de a teljes, end-to-end digitalizáció szerintem piaci alapú hitelezés esetén tud igazán megvalósulni

– mondta Rammacher Zoltán.

Ez különösen azért fontos, mert az ügyfelek oldalán is bonyolulttá vált a döntés. Egy lakásvásárlónak ma nemcsak azt kell eldöntenie, mekkora hitelt szeretne és milyen ingatlant vásárolna, hanem azt is, milyen támogatásokat tud igénybe venni, melyeket tud kombinálni, és milyen feltételeket kell teljesítenie a futamidő alatt. A bankoknak ebben tanácsadói, adminisztratív és technológiai szerepük is van, ami tovább növeli a költségeket.

Mi jöhet az Otthon Start után?

A beszélgetés egyik visszatérő témája az volt, hogy a bankok nem tudják pontosan, milyen irányba változhatnak a támogatott hitelprogramok. A résztvevők szerint

nem lenne meglepő valamilyen szűkítés, például a jogosulti kör módosítása, de a teljes megszüntetés kevésbé tűnik valószínűnek.

Rammacher Zoltán szerint a fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása fontos társadalompolitikai cél, ezért meglepné, ha a program teljesen eltűnne. Úgy látja, a lakhatás és az első saját ingatlan megszerzése továbbra is kiemelt cél a fiatalok körében. A K&H saját kutatásai alapján a fiatalok jelentős része továbbra is ingatlanra próbál félretenni, miközben egyre többen érzik úgy, hogy nehezebb saját lakáshoz jutniuk. Ez indokolja, hogy valamilyen támogatási forma fennmaradjon. A bankok ugyanakkor minden lehetséges forgatókönyvre készülnek: a szakmában 20-40 százalékos visszaesési becslések is megjelentek egy esetleges szigorítás esetére, de ő ennél nagyobb csökkenésre is készíttetne szcenáriókat.

A lakáspiac hosszabb távon is keresleti nyomás alatt maradhat

A lakáspiac jövőjéről szólva a beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy a magyar lakosság erősen tulajdonorientált. A saját ingatlan birtoklása továbbra is fontos cél, ezért a kereslet teljes eltűnésére nem számítanak. Rammacher Zoltán szerint rövid távon a támogatások, a finanszírozási feltételek és az ügyfelek vagyoni helyzete határozza meg a piacot, de az alapvető igény tartósan megmaradhat. Mindig lesznek élethelyzetek, amikor az emberek nagyobb, jobb vagy más elhelyezkedésű ingatlanba szeretnének költözni. Florova Anna ehhez kapcsolódva arról beszélt, hogy azokban az országokban, ahol csökkentek a kamatok vagy javultak a finanszírozási feltételek, hirtelen keresletnövekedés jelent meg. Szerinte ugyanakkor egy hosszú távon kiszámítható, külső beavatkozásoktól kevésbé terhelt piac idővel egyensúlyba tud kerülni.

A kamatstopnál is a kiszámíthatóság a kulcskérdés

A támogatott hitelek mellett a kamatstop is szóba került. Florova Anna szerint a bankszektor nem nyugodott bele abba, hogy nem látni egyértelműen, mikor és hogyan vezetik ki a szabályozást. Úgy véli, a kamatstop mára sok esetben csak néhány ezer, legfeljebb tízezer forintos törlesztőrészlet-különbséget jelentene az ügyfeleknek, ezért egyre kevésbé indokolt a fenntartása. A legfontosabb probléma szerinte itt is az, hogy a folyamatos szabályozói beavatkozás megnehezíti az üzleti tervezést. A bankoknak előre kellene látniuk, milyen bevételekkel, kockázatokkal és költségekkel számolhatnak egy-egy terméknél vagy üzletágnál. Rammacher Zoltán ehhez kapcsolódva azt hangsúlyozta, hogy ha megszületik a döntés a kamatstop kivezetéséről, akkor elegendő felkészülési időre van szükség és nemcsak a bankoknak: az ügyfeleknek is idő kell ahhoz, hogy megértsék a változást és szükség esetén megoldást találjanak.

Babaváró: nem lehet minden ügyfelet egyformán kezelni

A babaváró hitel kapcsán szintén az volt a fő kérdés, hogyan lehet kezelni azokat az ügyfeleket, akik nem teljesítették a gyermekvállalási feltételeket. Rammacher Zoltán szerint ez különösen érzékeny téma, mert két nagyon különböző ügyfélcsoportról van szó. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik jóhiszeműen vették fel a hitelt, de önhibájukon kívül, akár személyes tragédia miatt nem tudták teljesíteni a feltételeket. A másik csoportba azok sorolhatók, akik tudatos pénzügyi döntésként, a kamatelőny kihasználása miatt vették igénybe a terméket.

A banki oldalon ezért nehéz egységes megoldást kialakítani: Rammacher szerint a szabályozói célok ismerete nélkül nem lehet előre meghatározni egy minden ügyfélre érvényes konstrukciót. Florova Anna szerint ebben a kérdésben is fontos, hogy a sérülékeny ügyfélkörre figyeljenek, ugyanakkor az sem lenne szerencsés, ha azok, akik nem teljesítették a feltételeket, végül jobb helyzetbe kerülnének, mint azok, akik ugyanabban az időszakban piaci hitelből valósították meg lakáscéljaikat.

Címlapkép forrása: Portfolio