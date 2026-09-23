Már „bevezette az eurót” a magyar lakáshitelpiac, ám ennek súlyos ára van

Nagy Tamás az alábbiakról beszélt előadásában:
- dinamikus bővülést mutat a magyar lakossági hitelpiac, a régióhoz és az eurózónához képest is kimagasló a hitelállomány növekedése,
- az első félévben már több támogatott lakossági hitelt folyósítottak a bankok, mint 2025 egészében, a hitelállományon belül így tíz év alatt 11%-ról 40%-ra nőtt az arányuk,
- a hazai lakosság eladósodottsága ugyanakkor alacsony (még a régióhoz képest is mintegy 10 százalékponttal maradunk el), és ebben még a jelenlegi kimagasló dinamika sem okoz nagyságrendi változást: a jegybank előrejelzése szerint 2029-ben sem érjük el a 20%-os GDP-arányos penetrációt,
- mellékhatásként az Otthon Start Program indításakor jelentősen megnőtt a hitellel lakást vásárlók aránya és a lakásárak túlértékeltsége is,
- ami a kockázatokat illeti, az ügyfelek szintjén nőttek, de az adósságfék limitekhez képest továbbra is egészéges szinten vannak a mutatók,
- a pénzügyi rendszer ciklikus rendszerkockázatai összességében továbbra is alacsonyak, de az erős hitelezés miatt növekednek, leginkább a lakások túlértékeltsége, illetve a gyakoribb alacsony önerő szempontjából (ezen kockázatok mellett jelenleg 1%-os anticiklikus tőkepuffer van érvényben)
- a kamatok szempontjából az Otthon Start „bevezette az eurót” a lakáshitelpiacon, ugyanakkor ez a „kamatkonvergencia” súlyos terhet ró a költségvetésre,
- a személyi kölcsönök piaca havonta 110-150 milliárd forintnyi új kihelyezéssel nő, az új folyósításokhoz képest a tranzakciós növekedés ugyanakkor érdemben elmarad, így az állomány nem nő ebből az új volumenből következő mértékben,
- az online hitelezésnek jelentős szerepe van a refinanszírozás és a top-up hitelezés terjedésében,
- ugyanakkor az ügyfelek jelentős része még nem tudja nyomon követni a különböző termékek igénylésének a folyamatát,
- összességében stabil a lakosság pénzügyi helyzete, az emelkedő kockázatokra pedig reagál a jegybank.
Az MNB folyamatosan monitorozza az adósságfék-szabályokat, és kész bármikor új típusú eszközekett is alkalamzni, amikor szükségesnek látja.
A Portfolio élőben tudósít a Future of Finance 2026 konferenciáról, a tudósítás itt olvasható, a rendezvény szakmai programterve pedig itt követhető.
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