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Összeolvasztja érdekeltségeit a KBC a szomszédunkban
Bank

Összeolvasztja érdekeltségeit a KBC a szomszédunkban

Portfolio
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November elsejétől jogilag is egyesül a 365.bank és a ČSOB Szlovákiában, amivel a ČSOB mintegy 1,4 milliós ügyféltáborával az ország második legnagyobb bankjává lép elő - közölte a KBC.
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Információ és jelentkezés

A KBC-csoport idén véglegesített felvásárlását követően a

365.bank november 1-jével önálló jogi személyként megszűnik, teljes tevékenysége pedig a ČSOB-ba olvad.

Az ügyfeleknek semmilyen teendőjük sincs, hiszen a meglévő szerződések, számlák, bankkártyák és digitális banki szolgáltatások változatlanul működnek tovább, és fióklátogatásra sincs szükség, mert az átállás teljesen automatikus.

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A jogi egyesülés után a ČSOB és a 365.bank márkanév átmenetileg párhuzamosan él tovább, egészen addig, amíg a 365.bank ügyfeleinek technikai migrációja a ČSOB rendszereire meg nem történik, ami a tervek szerint 2027-re fejeződik be. Addig a 365.bank ügyfelei új termékeket is igényelhetnek a megszokott márkanév alatt, az ATM-hálózatot pedig már most is közösen használhatják.

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A korábbi Poštová banka portfóliójába tartozó ügyfeleket szintén érinti a változás, ők is automatikusan a ČSOB ügyfeleivé válnak. A Poštová banka márkanév ugyanakkor megmarad, és a ČSOB szervezeti egységeként működik tovább, technikai integrációját pedig szintén 2027-re ütemezték.

Az egyesült pénzintézet a szlovák piacon körülbelül 20 százalékos részesedést mondhat majd magáénak

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a lakossági nettó hitelállomány, valamint a jelzáloghitelek terén. A ČSOB erős piaci pozíciója jól kiegészíti a 365.bank digitális megoldásait, illetve a szlovák postával ápolt partnerségen alapuló, több mint 1300 értékesítési pontot számláló hálózatát - közölték.

Daniel Kollár, a ČSOB Szlovákia és a 365.bank vezérigazgatója kiemelte, hogy a migrációt követően a 365.bank ügyfelei szélesebb bankbiztosítási és lízingszolgáltatásokhoz, valamint egyéb Smart Services+ termékekhez férhetnek majd hozzá, amelyek segítségével egyetlen platformon kezelhetik mindennapi pénzügyeiket.

Címlapkép forrása: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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