Sipos-Tompa Levente: támogató felügyeletre állt át az MNB, ami kicsit más, mint eddig volt

„Felügyeleti tervek és elképzelések a mindennapi pénzügyeink területén” címmel tartott előadást a Portfolio szerdai Future of Finance 2026 konferencián Sipos-Tompa Levente, az MNB alelnöke.

Az előadásban egyebek mellett az alábbiakról beszélt az alelnök:

a pénzügyi felügyelet fókuszában jelenleg 1. a gazdaság ellenálló képességének az erősítése, 2. a digitális transzformáció, 3. az AI-funkciók gyors elterjedése, 4. a fenntarthatóság áll,

az MNB kiemelt feladata és felelőssége a pénzügyi rendszer stabilitása feletti őrködés, a gazdaságpolitika támogatása, az EU-megfelelés erősítése, a biztonság és a bizalom fenntartása,

a bankrendszer fokozatosan átalakul: a hagyományos bankokat a hibrid bankok, majd a digitális bankok váltották fel, és fokozatosan halad az intelligens bank modellje felé; a bankrendszer egyre inkább adatvezérelt módon működik, ami a lehetőségek mellett felügyeleti kihívásokat is jelent,

az MNB-nek kiemelt szerepe van a digitális pénzügyi ökoszisztéma alakításában a szabályozás és a felügyelés, a biztonság garantálása, az elemzés és a szektor támogatása területén egyaránt;

ez a támogató hozzáállás kicsit más, mint eddig volt.

Dr. Sipos-Tompa Levente Magyar Nemzeti Bank, alelnök 2025. október 2-tól a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke. Jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte 2008-ban, majd a Bud … Tovább

a lakossági ügyfelek 60-70%-a digitális csatornákon bankol, ami jó adatnak számít; a bankrendszer digitalizáció iránti elköteleződése nagyon magas, ugyanakkor még mindig szignifikáns a papír alapú dokumentáció szerepe, a belső működés digitalizáltságában lassabb a fejlődés, a vállalati hiteltermékek esetében pedig nincs is mód teljesen elektronikus ügyintézésre,

bankol, ami jó adatnak számít; a bankrendszer digitalizáció iránti elköteleződése nagyon magas, ugyanakkor még mindig szignifikáns a papír alapú dokumentáció szerepe, a belső működés digitalizáltságában lassabb a fejlődés, a vállalati hiteltermékek esetében pedig nincs is mód teljesen elektronikus ügyintézésre, az MNB ajánlása támogatni kívánja a bankrendszer innovatív és versenyképes működését, ennek során cél a digitális transzformáció felgyorsítása és ezáltal a versenyképesség ösztönzése, AI-alstratégia kidolgozását és annak jegybank részére való megküldését első alkalommal idén június 30-áig várta el az MNB,

támogatni kívánja a bankrendszer innovatív és versenyképes működését, ennek során cél a digitális transzformáció felgyorsítása és ezáltal a versenyképesség ösztönzése, kidolgozását és annak jegybank részére való megküldését első alkalommal idén június 30-áig várta el az MNB, a technológia biztonságos terjedéséhez 360 fokos kép szükséges: az MNB rendelkezik megfelelő szakértői és technológiai tapasztalattal, illetve a pénzügyi szektor kihívásainak ismeretével is,

biztonságos terjedéséhez 360 fokos kép szükséges: az MNB rendelkezik megfelelő szakértői és technológiai tapasztalattal, illetve a pénzügyi szektor kihívásainak ismeretével is, a klímaváltozás hatása a pénzügyi szektorra egyszerre kockázat és lehetőség; Magyarország középső része Európa leggyorsabban melegedő részei közé tartozik, A környezeti kockázatok nem elvont, jövőbeli eseményeket takarnak: közvetlen hatással járnak a gazdaságra, a vállalatok működésére, így a bankrendszerre is,

hatása a pénzügyi szektorra egyszerre kockázat és lehetőség; Magyarország középső része Európa leggyorsabban melegedő részei közé tartozik, A környezeti kockázatok nem elvont, jövőbeli eseményeket takarnak: közvetlen hatással járnak a gazdaságra, a vállalatok működésére, így a bankrendszerre is, felügyeleti szempontból kiemelten fontos a fenntarthatósági kockázatok azonosítása és kezelése, a fenntarthatósági szempontok integrálása az intézményi működésbe. 2026-tól a Hpt. is előírja, a részletes elvárásokat az MNB zöld banki ajánlása tartalmazza, összhangban az EBA iránymutatásaival. 2027-től a biztosítási piacot szabályozó Bit. is fenntarthatósági előírásokkal bővül, a Szolvencia II felülvizsgálat eredményeinek megfelelően. A felügyelet szektorszintű felmérést folytat a hazai bankok és biztosítók felkészültségéről, cél az MNB zöld ajánlásaiban foglalt főbb elvárásoknak való megfelelés felmérése, a jó gyakorlatok azonosítása.

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