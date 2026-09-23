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Töredékére esett a K&H Bank nyeresége, de kilőtt a hitelezés
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Töredékére esett a K&H Bank nyeresége, de kilőtt a hitelezés

Portfolio
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A K&H Csoport 2026 első félévében jelentősen növelte üzleti volumenét és ügyfélszámát, az adózott eredménye azonban a megugró különadók és a meghosszabbított kamatstop miatt az ötödére esett vissza az előző év azonos időszakához képest. Bár a hitelezés és a betétállomány is két számjegyű növekedést mutatott, a megnövekedett szabályozói terhek erősen visszavetették a hitelintézet jövedelmezőségét.

A bankcsoport működési bevétele 3 százalékkal, 196 milliárd forintra nőtt az év első hat hónapjában, miközben a bankadókat is tartalmazó működési költségek 24 százalékkal, 158 milliárd forintra ugrottak. Ennek következtében

a K&H Bank nyeresége a tavalyi 50 milliárd forintról 10 milliárd forintra csökkent az első félévben.

A visszaesést az 58,3 milliárd forintos bank- és extraprofitadó, valamint a kamatstopból származó 15,5 milliárd forintos veszteség okozta. A K&H Biztosító 4,1 milliárd forint különadó megfizetése után 1,6 milliárd forintos nyereséggel zárta a félévet, miközben az élet- és nem életbiztosítási üzletágak díjbevétele is emelkedett - derült ki a pénzügyi csoport közleményéből.

A jövedelmezőség romlása ellenére a bank üzleti és hitelezési tevékenysége jelentősen bővült.

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A teljes hitelállomány 17 százalékkal, 3733 milliárd forintra nőtt.

A lakossági hitelezés kiugró, 76 százalékos növekedést ért el, a folyósított lakáshitelek volumene több mint a duplájára (197 milliárd forintra), a személyi kölcsönöké pedig 66 milliárd forintra emelkedett. A vállalati hitelállomány 11 százalékkal bővült, amit a bank az államilag támogatott finanszírozási programok aktív közvetítésével, valamint projektfinanszírozási és lízingügyletekkel támogatott.

Az ügyfelek megtakarításai szintén gyarapodtak a vizsgált időszakban, a betétállomány 11 százalékkal (4463 milliárd forintra), a befektetési alapokban kezelt vagyon pedig 22 százalékkal (2275 milliárd forintra) nőtt, de az állampapír-állomány is enyhe bővülést mutatott.

A bank ügyfélszáma 6 százalékos növekedéssel elérte az 1,1 milliót, az ügyfelek mintegy 80 százaléka digitálisan aktív. Az új lakossági számlák és személyi kölcsönök többségét ma már online igénylik. A mesterséges intelligenciára épülő digitális asszisztens, Kate havonta félmillió interakciót bonyolít le, és a beérkező ügyfélkérések közel háromnegyedét képes önállóan kezelni.

Az év első felében a K&H mobilbanki alkalmazása számos új funkcióval bővült. Elindult a személyre szabott kedvezményeket nyújtó Kate Coin hűségprogram, amelyhez rövid idő alatt 80 ezer ügyfél csatlakozott. Fejlesztették a devizaátutalást, a bankkártyák kezelését és a parkolási funkciót, továbbá a felületet akadálymentesítették a látás-, hallás- és mozgássérült felhasználók számára. A mobilalkalmazás használatát emellett kiterjesztették azokra is, akik nem rendelkeznek hagyományos folyószámlával, csupán értékpapírszámlával, hitelkártyával vagy SZÉP-kártyával.

A bankszektor első féléves eredményszámairól részletesen itt írtunk:

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A biztosítókéról pedig itt:

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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